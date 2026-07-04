Horarios del GP de Alemania de MotoGP en Sachsenring y cómo verlo

¡Llegamos al ecuador del Mundial de MotoGP! Tras una visita a la República Checa que tuvo cambio de líder de la clasificación general, la caravana del campeonato ya vislumbra el merecido y deseado parón veraniego. Pero antes de afrontarlo, habrá que disputar la undécima cita de la temporada 2026, el Gran Premio de Alemania. Será en Sachsenring, uno de los grandes feudos históricos de un Marc Márquez que espera continuar allí con su 'operación remontada'. Apunta los horarios del fin de semana, del 10 al 12 de julio, y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

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Horarios del GP de Alemania de MotoGP 2026 en Sachsenring para España

Jueves 9 de julio Rueda de prensa 16:00h Viernes 10 de julio MotoGP FP1 10:45h - 11:30h Viernes 10 de julio MotoGP Práctica 15:00h - 16:00h Sábado 11 de julio MotoGP FP2 10:10h - 10:40h Sábado 11 de julio MotoGP Q1 10:50h - 11:05h Sábado 11 de julio MotoGP Q2 11:15h - 11:30h Sábado 11 de julio Carrera Sprint MotoGP (15 vueltas) 15:00h Domingo 12 de julio Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h Domingo 12 de julio Carrera MotoGP (30 vueltas) 14:00h

El Gran Premio de Alemania tendrá los horarios que conocemos para las citas de MotoGP en territorio europeo, puesto que en el país germano tienen el mismo huso que en territorio peninsular español (una hora menos en Canarias, eso sí). El viernes la acción arrancará con los primeros entrenamientos, los Libres 1 (10:45 horas) y la Práctica (15:00 horas).

El sábado 11 de julio, tras la FP2, llegará el fuego real con la clasificación que decidirá la parrilla (Q1 a las 10:50h, Q2 a las 11:15h) y la undécima carrera al sprint de la temporada, a 15 vueltas, a partir de las 15:00 horas de la tarde en España.

El domingo de carreras será, una vez más, el día grande en Alemania. La carrera larga de MotoGP en Sachsenring será el 12 de julio a partir de las 14:00 horas de la tarde en nuestro país, el horario habitual. Será una prueba a un total de 30 vueltas.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Sachsenring

Además de los de MotoGP, apunta también los horarios de cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Alemania 2026, en el circuito de Sachsenring.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Sachsenring: viernes 10, de 09:00h a 09:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Sachsenring: viernes 10, de 09:50h a 10:30h

Práctica de Moto3 en Sachsenring: viernes 10, de 13:15 a 13:50h

Práctica de Moto2 en Sachsenring: viernes 10, de 14:05h a 14:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Sachsenring: sábado 11, de 08:40h a 09:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Sachsenring: sábado 11, de 09:25h a 09:55h

Clasificación de Moto3 en Sachsenring: sábado 11, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h

Clasificación de Moto2 en Sachsenring: sábado 11, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h

Carrera de Moto3 en Sachsenring: domingo 12 a las 11:00h (23 vueltas)

Carrera de Moto2 en Sachsenring: domingo 12 a las 12:15h (25 vueltas)

Cómo ver por la tele el GP de Alemania de MotoGP (Sachsenring) para España

Para ver el Gran Premio de Alemania de MotoGP, undécima prueba de la temporada 2026, en directo por la televisión en España, tu opción principal será la de DAZN. Puedes contratar el servicio en sus aplicaciones (para Smart TV, ordenador, móvil, tablet...) o también puedes ver el Mundial en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en plataformas como Movistar +.

Además, el Mundial de MotoGP y la cita de Sachsenring también se retransmite en el VideoPass, el servicio de streaming del propio campeonato, aunque con comentarios en inglés. También es de pago, por 90 euros para lo que resta de temporada.

Además, como siempre, Motorsport.com estará en Sachsenring para contarte todo lo que suceda, ya que tendremos periodistas desplazados al circuito de Sajonia para traerte la última hora, con crónicas, retransmisiones en directo y más.

Así es Sachsenring, sede del GP de Alemania de MotoGP

El circuito de Sachsenring está en un enclave único de la región alemana de Sajonia, rodeado por un precioso entorno natural. En 1996, se decidió construir un nuevo trazado, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad alemana, y primeramente se utilizó como centro de aprendizaje para pilotos, una escuela de conducción. La pista albergó su primer Gran Premio de MotoGP en 1998. Desde entonces, se han realizado continuas reformas, entre ellas un radical cambio en el diseño, en 2001.

Se trata de la pista más corta del calendario, una de las más ratoneras, en sentido antihorario, y destaca por sus numerosas curvas de izquierdas, 10 de 13. Por eso, es uno de los grandes feudos para Marc Márquez, que ha ganado en 12 ocasiones (2010 en 125cc, 2011 y 2012 en Moto2, y 2013-2019, 2021 y 2025 en MotoGP). Este año podría igualar el récord de 13 triunfos de Giacomo Agostini en Hockenheim y Nürburgring. Sin embargo, el #93 también vivió en 2023 uno de los peores episodios de su carrera deportiva, con 5 caídas durante el fin de semana y sin correr el domingo.

Longitud del circuito de Sachsenring 3.6 kilómetros Anchura del circuito de Sachsenring 12 metros Curvas del circuito de Sachsenring 13 curvas (3 de derechas y 10 de izquierdas) Recta más larga de Sachsenring 700 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Sachsenring?

El circuito de Sachsenring es la pista más corta del calendario de MotoGP, y de las más ratoneras, lo que hace que tenga unas de las pruebas más largas en cuanto a número de vueltas de todo el curso. Las carreras del Gran Premio de Alemania serán, en MotoGP, a 30 vueltas la prueba larga del domingo, y a 15 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 25 vueltas, y 22 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Alemania 2026

En el Gran Premio de Alemania de MotoGP en Sachsenring volverá a haber dos bajas: la de Fermín Aldeguer, lesionado con una fractura vertebral en la visita a Assen (no volverá hasta después del parón veraniego y aún no se sabe quién le sustituirá) y de Johann Zarco, aún recuperándose de su accidente en Montmeló (se espera que pueda volver a la acción en septiembre, y Cal Crutchlow volverá a subirse a su Honda este fin de semana).

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