Vídeo: "No tengo la situación bajo control", la confesión de Márquez en Assen

Ducati venía de revitalizarse en el Mundial de MotoGP. Con las victorias de Marc Márquez en Hungría y Brno que le reengancharon en la pelea por el campeonato, y con Pecco Bagnaia viniendo de cuatro podios dominicales consecutivos, muchos ojos estaban puestos en los hombres vestidos de rojo. Sin embargo, acabaron cediendo el protagonismo a Aprilia, que en el circuito de Assen se mostraron como los más fuertes, repitiendo su principio de curso. La casa de Borgo Panigale ha mostrado en el último capítulo de su 'Inside' cómo vivieron un fin de semana en el que vivieron de todo, incluida una paternidad.

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El fin de semana ya empezó con frentes abiertos para Ducati en 'La Catedral' del motociclismo. Por un lado, anunciaron justo antes del Gran Premio de los Países Bajos la renovación de Marc Márquez y la llegada de Pedro Acosta como su nuevo compañero de equipo a partir de 2027, lo que inevitablemente supone la salida de Pecco Bagnaia, quien correrá con Aprilia en los próximos cuatro años.

Como consecuencia, el futuro copó la jornada del jueves para ambos corredores en el arranque del Gran Premio de los Países Bajos. Bagnaia destacó el agradecimiento que tendrá siempre a la que ha sido, hasta la fecha, su marca de toda la vida en MotoGP, y Márquez elogió al 'Tiburón de Mazarrón', considerándolo "un buen fichaje" por parte de Ducati. Los tres, precisamente, protagonizaron la rueda de prensa previa. En cuanto a la renovación del #93, no faltaron las referencias al mítico 'É Rosso!', "¡es rojo!", de Davide Tardozzi, jefe del equipo oficial.

Ya en lo deportivo, el viernes Márquez comprobó lo que venía diciendo: en una de las pistas que históricamente peor se le han dado, iba a ser cuestión de sobrevivir más que de repetir los éxitos tras volver de lesión. Más aún tras caerse de buena mañana, reconociendo que "había ido demasiado lejos". No le iban mejor las cosas a Bagnaia, que en su circuito favorito, que incluso tiene tatuado en el brazo, destacaba que iba a necesitar "un milagro" para pasar directo a la Q2. Finalmente, lo consiguió.

El sábado, las cosas siguieron torcidas. Márquez empezó la jornada costándole hacer un tiempo en clasificación, con el registro borrado dos veces por más que el ilerdense dejara claro que en la segunda ocasión no había excedido los límites de la pista. Finalmente, fue séptimo, su peor resultado en parrilla del curso, tras Bagnaia, quinto. La sprint se saldó con una sexta plaza para el español, dejando claro que "no tengo la situación bajo control", y con una séptima para el turinés, sufriendo de vibraciones en la Desmosedici GP-26.

El domingo de carreras traería, ante todo, un notición personal: el nacimiento, aunque en la distancia, del primer hijo de Bagnaia. Tras retirarse, por unos problemas mecánicos en la Ducati, el italiano volvió a su país de urgencia para estar con su mujer, Domizia, y el nuevo miembro de su familia. Ducati le preparó un regalo en el box para celebrarlo, y Márquez le felicitó. El multicampeón acabó el fin de semana con una séptima plaza, y deseando dejar Assen para afrontar la próxima cita, un GP de Alemania que se antoja mucho más favorable, al ser su fortín.