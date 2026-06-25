A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

Aunque el Mundial de MotoGP tenga múltiples frentes abiertos, con los primeros anuncios del mercado de fichajes produciéndose tras la firma del Pacto de la Concordia, la competición debe seguir adelante. Y tras un GP de República Checa que tuvo de todo, con Marc Márquez volviendo a ganar para meterse de lleno en la pelea por el título y Marco Bezzecchi no pudiendo correr el domingo por agredir a un comisario, la temporada 2026 sigue adelante con una visita muy especial.

Este viernes, 26 de junio, arranca el GP de Países Bajos, en 'La Catedral' del motociclismo, Assen, con Libres 1 y Práctica, los primeros entrenamientos del fin de semana. Apunta los horarios de la jornada y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Assen

A qué hora es la FP1 del GP de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen: a las 10:45h

El Gran Premio de Países Bajos de MotoGP arrancará este viernes con los Libres 1, los primeros entrenamientos libres en el circuito de Assen, que servirán como primera toma de contacto. La FP1, de 45 minutos de duración, será a las 10:45 horas de la mañana. Además, antes también se disputarán los Libres 1 de la categorías pequeñas, Moto3 (09:00h) y Moto2 (09:50h).

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Assen (Países Bajos)

A qué hora es la Práctica del GP de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen: a las 15:00h

La Práctica del Gran Premio de Países Bajos en Assen será este viernes, 26 de junio, a las 15:00 horas de la tarde para España, donde tenemos la misma hora que en territorio neerlandés.

La sesión, como siempre, tendrá una hora de duración, 60 minutos, y determinará qué 10 pilotos van a pasar directos a la Q2 de la clasificación del sábado. Además, tras el entreno también habrá un ensayo especial de la salida, para probar arrancadas sin los dispositivos de altura delanteros, recientemente eliminados para el resto de la temporada 2026. Antes, antes de la Práctica de MotoGP, también tendrán lugar las Prácticas de Moto3 (13:15h-13:50h) y de Moto2 (14:05h-14:45h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Assen

Como no puede ser de otra manera, los Mundiales de Moto2 y Moto3 también estarán presentes este fin de semana en Assen, comenzando por este vienres. La jornada en Países Bajos empezará con los Libres 1 de ambas categorías, con Moto3 a las 09:00h, hasta las 09:35h, y Moto2 a las 09:50h, hasta las 10:30h.

Posteriormente, será el turno de las Prácticas en Assen, con Moto3 empezando a las 13:15h, y Moto2 a las 14:05h. En ambos casos, los 14 pilotos más rápidos de las sesiones asegurarán el pase directo a la Q2 de la clasificación del sábado.

Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Assen (Libres 1 y Práctica)

Para ver este viernes el arranque del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP en Assen en directo en televisión, tendrás dos opciones a tu disposición, que retransmiten durante todo el año la temporada 2026 al completo. Y ambas son de pago.

Por un lado, para ver los Libres 1 y la Práctica de Assen podrás acceder a DAZN, ya sea en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos) o en el canal lineal DAZN MotoGP, en diferentes plataformas de televisión. Ya sabes que, si lo ves con el plan 'Premium', estos días también puedes ver el Mundial de Fútbol. Y por otro lado, también puedes ver MotoGP en el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, aunque ya sabes que sus retransmisiones no son en español, sino en inglés.

Por último, ya sabes que también puedes contar con Motorsport.com, tu mejor opción para seguir el viernes de MotoGP de manera gratuita, ya que contamos con periodistas desplazados a Assen para contarte todo lo que pase, con retransmisiones en directo, crónicas, declaraciones y demás.

Qué pilotos disputan el GP de Países Bajos de MotoGP 2026

En el GP de Países Bajos de MotoGP, la única baja en la parrilla será la de Johann Zarco, aún esperando para operarse tras su grave lesión en Barcelona. Su sustituto en el LCR será Cal Crutchlow. Por otra parte, en Assen volverá a estar Alex Márquez, con el objetivo de completar todo el fin de semana. Además, Augusto Fernández hará un wildcard con Yamaha.