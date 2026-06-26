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Aprilia coloca cuatro motos entre los seis primeros, y Márquez se cae, en el arranque del GP de los Países Bajos

Marco Bezzecchi lideró el FP1 de Assen por delante de Pecco Bagnaia, que con el reloj a cero se colocó segundo y primera Ducati, con las cuatro Aprilia muy rápida y Marc Márquez sufriendo una caída sin consecuencias.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen (Enviado Especial).- Tal y como se pronosticaba en la previa, Aprilia dominó con claridad el arranque del GP de los Países Bajos, logrando Marco Bezzecchi el mejor tiempo de la sesión (1.32.311), logrando hacerlo bueno ante el ataque final de un Pecco Bagnaia que ya con el reloj a cero bajó al 1.32.409 para superar a Jorge Martín, con la otra Aprilia oficial, que acabó tercero. Y todo ello pese a que tras la primera salida a pista, Bagnaia tuvo problemas con su Ducati y debió volver al box a cambiar a su segunda moto.

Fabio Di Giannantonio volvio a demostrar su solidez esta temporada con el cuarto mejor tiempo, por delante de las Aprilia satélite de Trackhouse Ai Ogura y Raúl Fernández, ya recuperado de su apendicitis, y dejando claro que Assen se ajusta a las motos de Noale como un guante.

Joan Mir logró mantener su regularidad de los últimos grandes premios logrando el séptimo mejor tiempo, superando a Fermín Aldeguer, que llegó enfermo a Assen y que ha salido a pista muy mermado, pero que fue capaz de cerrar una vuela rápida. Noveno acbó Maverick Viñales, que fue la primera KTM en la hoja de tiempos, como solía antes de la lesión en el hombro del pasado año. Todos los pilotos salieron a pista como goma media trasera, mientras que delante se dividieron mitad y mitad entre el blando y el medio, con un calor asfixiante de 31 grados.

Caída de Marc Márquez

A 19 minutos del final de la sesión, Márquez se fue al suelo, sin consecuencias físicas, en la chicane de la curva 16, quedando la moto en la escapatoria interior entre las curvas 17 y 18, lo que impidió que el propio pilot pudiera recoger la moto de forma inmedita, teniendo que esperar casi ocho minutos para poder recuperarla, esperando en el lado externo del circuito para recoger él mismo la Ducati y llevarla a boxes, donde montó los neumáticos en su segunda moto, una maniobra que no podría hacer si, finalmente, el próximo año se limita en los entrenamietos el número de motos, pasando de las dos actuales a solo una.

 

 Finalmente, a falta de siete minutos para el final y doce después de la caída, Marc volvía a pista con la segunda moto y los mismos neumáticos usados medio delanter y medio detrás, éste último con doce giros. Pese a la caída, el de Ducati terminó décimo, superando a Pedro Acosta, que terminó fuera del top 10, igualq ue Dio Moreira, que también sufrió una caída, y Alex Márquez, que sigue recuperándose de su pavoroso accidente de Barcelona.

Clasificación FP1 MotoGP del GP de los Países Bajos 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

1'32.311

   177.131  
2 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+0.098

1'32.409

 0.098 176.943  
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.144

1'32.455

 0.046 176.855  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

+0.160

1'32.471

 0.016 176.825  
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 21

+0.164

1'32.475

 0.004 176.817  
6 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 19

+0.205

1'32.516

 0.041 176.739  
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 19

+0.240

1'32.551

 0.035 176.672  
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 15

+0.347

1'32.658

 0.107 176.468  
9 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 19

+0.356

1'32.667

 0.009 176.451  
10 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 17

+0.446

1'32.757

 0.090 176.279  
11 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 18

+0.454

1'32.765

 0.008 176.264  
12 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+0.539

1'32.850

 0.085 176.103  
13 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 18

+0.639

1'32.950

 0.100 175.913  
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+0.670

1'32.981

 0.031 175.855  
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 18

+0.765

1'33.076

 0.095 175.675  
16 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 17

+0.790

1'33.101

 0.025 175.628  
17 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17

+0.823

1'33.134

 0.033 175.566  
18 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+0.956

1'33.267

 0.133 175.316  
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+0.957

1'33.268

 0.001 175.314  
20 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19

+0.985

1'33.296

 0.028 175.261  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+1.204

1'33.515

 0.219 174.851  
22 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 20

+1.688

1'33.999

 0.484 173.950  
23 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 16

+2.350

1'34.661

 0.662 172.734  
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