Aprilia coloca cuatro motos entre los seis primeros, y Márquez se cae, en el arranque del GP de los Países Bajos

Assen (Enviado Especial).- Tal y como se pronosticaba en la previa, Aprilia dominó con claridad el arranque del GP de los Países Bajos, logrando Marco Bezzecchi el mejor tiempo de la sesión (1.32.311), logrando hacerlo bueno ante el ataque final de un Pecco Bagnaia que ya con el reloj a cero bajó al 1.32.409 para superar a Jorge Martín, con la otra Aprilia oficial, que acabó tercero. Y todo ello pese a que tras la primera salida a pista, Bagnaia tuvo problemas con su Ducati y debió volver al box a cambiar a su segunda moto.

Fabio Di Giannantonio volvio a demostrar su solidez esta temporada con el cuarto mejor tiempo, por delante de las Aprilia satélite de Trackhouse Ai Ogura y Raúl Fernández, ya recuperado de su apendicitis, y dejando claro que Assen se ajusta a las motos de Noale como un guante.

Joan Mir logró mantener su regularidad de los últimos grandes premios logrando el séptimo mejor tiempo, superando a Fermín Aldeguer, que llegó enfermo a Assen y que ha salido a pista muy mermado, pero que fue capaz de cerrar una vuela rápida. Noveno acbó Maverick Viñales, que fue la primera KTM en la hoja de tiempos, como solía antes de la lesión en el hombro del pasado año. Todos los pilotos salieron a pista como goma media trasera, mientras que delante se dividieron mitad y mitad entre el blando y el medio, con un calor asfixiante de 31 grados.

Caída de Marc Márquez

A 19 minutos del final de la sesión, Márquez se fue al suelo, sin consecuencias físicas, en la chicane de la curva 16, quedando la moto en la escapatoria interior entre las curvas 17 y 18, lo que impidió que el propio pilot pudiera recoger la moto de forma inmedita, teniendo que esperar casi ocho minutos para poder recuperarla, esperando en el lado externo del circuito para recoger él mismo la Ducati y llevarla a boxes, donde montó los neumáticos en su segunda moto, una maniobra que no podría hacer si, finalmente, el próximo año se limita en los entrenamietos el número de motos, pasando de las dos actuales a solo una.

Finalmente, a falta de siete minutos para el final y doce después de la caída, Marc volvía a pista con la segunda moto y los mismos neumáticos usados medio delanter y medio detrás, éste último con doce giros. Pese a la caída, el de Ducati terminó décimo, superando a Pedro Acosta, que terminó fuera del top 10, igualq ue Dio Moreira, que también sufrió una caída, y Alex Márquez, que sigue recuperándose de su pavoroso accidente de Barcelona.