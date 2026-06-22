OFICIAL: MotoGP elimina los dispositivos de altura delanteros y aumentará el espacio en parrilla

El Mundial de MotoGP sufrirá diversos cambios a partir de las próximas carreras de la temporada 2026, siendo uno de los objetivos mejorar la seguridad tras los accidentes vividos en los últimos grandes premios. Concretamente, afectarán a los dispositivos de altura, a la disposición de la parrilla y al número de motos por fabricante.

En primera lugar, la medida más importante es que los dispositivos de altura delanteros se eliminarán en la categoría reina, con efecto inmediato, a partir del Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana.

Además, la disposición de la parrilla se ajustará para todas las categorías, como ya había adelantado Motorsport.com. Desde el Gran Premio de Alemania, que supondrá llegar al ecuador de la presente campaña, se ampliará la distancia entre las filas, de 9 a 12 metros. Además, eguirá habiendo tres pilotos por fila.

Por último, habrá un límite máximo de seis motos en parrilla por fabricante en la categoría de MotoGP, a partir de la temporada 2028, con la condición de que en ese momento haya al menos cinco marcas compitiendo en el campeonato.

La medida de la que más se estaba hablando en los últimos tiempos era de la eliminación de los dispositivos de altura, cuya supresión ya está prevista en el nuevo reglamento técnico de 2027, como una de sus líneas maestras. De hecho, el pasado viernes, durante los entrenamientos del Gran Premio de la República Checa, los pilotos tuvieron la oportunidad de practicar salidas sin estos 'Front Ride Height devices', o dispositivos 'holeshot' de altura delanteros.

Tras lo ocurrido en recientes arrancadas, como en Montmeló y en Hungría, la Grand Prix Comission, integrada por Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) y Carmelo Ezpeleta (presidente de MotoGP Sports Entertainment Group, antigua Dorna) en

presencia de Jorge Viegas (presidente de la Federación Internacional de Motociclismo), Carlos Ezpeleta, Corrado Cecchinelli, Paul King y Dominique Hebrard, ha optado por quitar los dispositivos delanteros al consultarlo con pilotos y equipos.

Poniendo el foco también en las salidas, y "para aumentar aún más la seguridad", según han indicado en un comunicado, la disposición estándar de la parrilla para todas las categorías, MotoGP, Moto2 y Moto3, se modificará a partir del Gran Premio de Alemania. La distancia vertical actual entre las filas de pilotos es de tres metros, y se aumentará a cuatro, con lo que la distancia entre cada fila, que seguirá siendo de tres pilotos en cada una, pasará de nueve a doce metros.

Por último, ya pensando en 2028, han explicado que "habrá un límite máximo de seis pilotos a los que se les permitirá utilizar motos del mismo fabricante en MotoGP, lo que significará, en la práctica, que los fabricantes podrán suministrar a un máximo de dos equipos satélites, además del suyo propio. Esto se aplicará siempre y cuando haya al menos cinco fabricantes compitiendo en el campeonato en ese momento", cerraron.