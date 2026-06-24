Horarios de Moto2 y Moto3 en Assen, Países Bajos, y cómo verlo

Sin pausa desde la ronda de Brno, MotoGP, Moto2 y Moto3 continúan sus temporadas en Assen, en el GP de Países Bajos, que mantiene los horarios tradicionales que a continuación vamos a repasar. Vuelve siempre que quieras, que actualizaremos resultados de cada sesión, y podrás consultarlo siempre que quieras.

Horarios de Moto2 en Assen para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 26 de junio De 09:50h a 10:30h Práctica - Viernes 26 de junio De 14:05h a 14:45h Libres 2 - Sábado 27 de junio De 09:25h a 09:55h Clasificación de Moto2 en Assen - Sábado 27 de junio Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h Carrera de Moto2 en Assen - Domingo 28 de junio A las 12:15h

Como sabes, el fin de semana del GP de Países Bajos arrancará con la Free Practice 1, es decir, la FP1, de Moto3, que abrirá el viernes a las 09:00h, justo antes de la FP1 de Moto2, a las 09:50h.

También el viernes 26 de junio se disputará la Práctica que dará las primeras diez plazas de clasificación para la Q2 del sábado, tanto en Moto2 como en Moto3. La Práctica de Moto3 en Assen es el viernes a las 13:15h, y la Práctica de Moto2 en Assen el viernes a las 14:05h.

Después de sendas sesiones de FP2 para arrancar el sábado, la clasificación de Moto3 en Assen arrancará con la Q1 a las 12:45h y la Q2 para formar la parrilla completa a las 13:10h. Justo después empieza la clasificación de Moto2 en Assenn, que es desde las 13:40h con la Q1 y luego con la Q2 a las 14:05h.

La carrera de Moto3 en Assen, la que repartirá los puntos en el fin de semana de Países Bajos, es el domingo a las 11:00h

La carrera de Moto2 en Assen, la que cerrará el fin de semana en Países Bajos, el plato fuerte, es el domingo a las 12:15h.

Horarios de Moto3 en Assen para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 26 de junio De 09:00h a 09:35h Práctica - Viernes 26 de junio De 13:15 a 13:50h Libres 2 - Sábado 27 de junio De 08:40h a 09:10h Clasificación de Moto3 en Assen- Sábado 27 de junio Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h Carrera de Moto3 en Assen- Domingo 27 de junio A las 11:00h

Cómo ver por la TV la clasificación y carreras de Moto2 y Moto3 en Assen

Las tres opciones para ver Moto2 y Moto3 este fin de semana son las mismas que siempre. Por un lado, en Motorsport.com tendrás toda la cobertura, con resúmenes y resultados nada más acabar la sesión y, si las hubiera, las noticias más importantes.

Para seguirlo por la tele, tienes que tener contratado el Plan Motor, o el Premium que también lo incluye, de DAZN, que este fin de semana ofrece como siempre todas las sesiones de Moto2, Moto3 y por supuesto, MotoGP. Además, ese paquete te permitirá ver el GP de Austria de F1, en DAZN F1.

Y por último, en inglés y de pago, está el VideoPass del mundial, que también permite ver Moto2, Moto3 y MotoGP.

A cuántas vueltas se disputan las carreras de Moto2 y Moto3 en Assen

La carrera del domingo de Moto2 será a 22 vueltas a Assen, a las 12:15h, y como el circuito de Países Bajos tiene una longitud de 4,555 kilómetros, los pilotos completarán 99.92 km en total.

La carrera del domingo de Moto3 será a 20 vueltas a Assen, a las 11:00h, y dado que el circuito de Países Bajos tiene 4,555 kilómetros de largo, supondrá un total de 90.84 km.

Así están los campeonatos de pilotos de Moto2 y Moto3 antes de Assen

Después de nueve rondas de la temporada 2026 del mundial de motociclismo, Manu González goza de un margen de poco más de 50 puntos (50.5, en realidad) de ventaja en Moto2 y Máximo Quiles tiene un colchón de casi 45 puntos en Moto3.

Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Assen:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Assen:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 186 2 Á. Carpe KTM 121 3 B. Uriarte KTM 92 4 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 89 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 86 6 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 82 7 H. Danish MT Helmets - MSI 73 8 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 66 9 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 52 10 G. Pini Leopard Racing 48