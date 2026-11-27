Previo

MotoGP GP de Valencia

A qué hora es la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación

Mira a qué hora es este sábado la carrera sprint y la clasificación del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP 2026 en Cheste, cómo verla y más.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 27 nov 2026, 16:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El sábado 28 de noviembre, el Circuito Ricardo Tormo de Cheste celebra la última carrera sprint de la temporada 2026 de MotoGP, la última clasificación y, ya sabemos, serán las últimas sesiones que dispute Marc Márquez antes de retirarse tras la carrera del domingo del GP de Valencia. Mira a qué hora es toda la actividad en pista, cómo se puede ver y mucho más.

Por si te lo perdiste:

A qué hora es la clasificación del GP de Valencia de MotoGP 2026

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Cheste, GP de Valencia: sábado a las 10:50h la Q1 y a las 11:15h la Q2

La última clasificación de la temporada 2026 de MotoGP y de Márquez en el mundial tendrá el formato y el horario habitual, para formar las parrillas para la carrera sprint del sábado y la carrera principal que se disputará el domingo.

La clasificación de MotoGP en Cheste arrancará a las 10:50h con la Q1, para los pilotos que el viernes no consiguieron pasar directamente a la Q2 en la Práctica. La Q1 será de 15 minutos, y al final de la misma, los dos más rápidos pasarán a la Q2 para luchar por la pole junto a los diez más rápidos de la Práctica del viernes.

La Q2 de la clasificación de MotoGP en Cheste será a las 11:15h, y ahí conoceremos al último poleman de la temporada y cómo estará ya formada la parrilla para las dos carreras.

A qué hora es la carrera sprint del GP de Valencia de MotoGP 2026

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP en el GP de Valencia en Cheste: sábado a las 15:00h (a 13 vueltas)

La primera carrera del fin de semana de MotoGP en Valencia, en el Ricardo Tormo de Cheste, será este sábado a las 15:00h, en una carrera sprint de 13 vueltas donde se reparten los primeros puntos. Recuerda que en Valencia, como en todas las demás, el ganador de MotoGP al sprint se llevará 12 puntos, el segundo 9, el tercero 7, el cuarto 6, el quinto 5, el sexto 4, el séptimo 3, el octavo 2 y el noveno 1. No puntúan del décimo al último.

Pero... ¿y la FP2 de Cheste a qué hora es?

Antes de la clasificación, aún hay una tercera sesión de entrenamientos libres este sábado, después de la FP1 y Práctica del viernes. La FP2 del GP de Valencia será a las 09:25h, justo antes de la clasificación.

Cómo ver en directo gratis la clasificación y carrera sprint de MotoGP en Valencia

Para seguir este sábado la clasificación y la carrera sprint del GP de Valencia de MotoGP 2026 hay varias maneras, y algunas gratis. Por un lado, en DAZN, dueña de los derechos de retransmisión en España, podrás ver la clasificación de MotoGP, de Moto2 y Moto3 y la carrera sprint de MotoGP en el Cheste solo con estar registrado, sin necesidad de tener contratado ninguno de los planes.

Además, Mediaset también emitirá en abierto el GP de Valencia de MotoGP, y la jornada de este sábado de clasificación y carrera sprint se podrán ver en Be Mad en la tele además de en simulcast en Mediaset Infinity.

Y por último, el servicio del campeonato, en inglés y de pago, el VideoPass, está disponible en España.

Y una vez más, aquí en Motorsport.com podrás seguir en vivo y en directo las dos sesiones del sábado de Cheste, con nuestro Live Text de tiempos, posiciones y comentarios.

Qué pilotos han logrado en este 2026 poles: así se han repartido este año

Antes de la última sesión de clasificación de la temporada, se han disputado ya 21 sesiones de clasificación, y el piloto que más ha logrado ha sido Marco Bezzecchi con seis (en Buriram, Mugello, Aragón, Misano, Qatar y Portimao). Marc Márquez lleva cuatro poles este año (en Jerez, Balaton ,Sachsenring y Phillip Island), Jorge Martín también lleva cuatro (en Assen, Silverstone, Austria y Motegi) y Fabio Di Giannantonio, dos (en Brasil y Austin).

También han hecho una pole esta temporada Bagnaia en Le Mans, Acosta en Barcelona, Ogura en Brno y Alex Márquez en Sepang.

En el historial del circuito Ricardo Tormo de Cheste, el piloto con más poles es Casey Stoner, con cuatro, seguido de Valentino Rossi, con tres.

Qué pilotos han ganado al sprint en la temporada 2026 de MotoGP

Seis pilotos se han repartido las 21 carreras sprint que llevamos en la temporada 2026 de MotoGP, aunque uno de ellos ha sumado casi tantas como el resto juntos. La primera fue en Tailandia para Pedro Acosta, que luego también ganó al sprint en Sepang. El que más se ha llevado ha sido Marc Márquez, con diez (en Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón, Misano, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Qatar. Cuatro lleva Jorge Martín, en Austin, Le Mans, Silverstone, y Austria, y dos Raúl Fernández, en Mugello y Assen. Además de ellos, Alex Márquez ganó al sprint este año en Barcelona, Pecco Bagnaia, en Brno y Marco Bezzecchi, en Portimao.

Qué pilotos ya han ganado al sprint en MotoGP en Valencia

La de este sábado será la tercera carrera sprint de MotoGP en Cheste, desde que se instauró el formato en 2023 (en 2024 no se celebró por la DANA). En 2023 ganó Jorge Martín la primera carrera sprint de MotoGP en Cheste y en 2025 el triunfo fue para

A qué hora es la clasificación de Moto2 en Valencia

La clasificación de Moto2 en Cheste se hará tras la de Moto3 y al horario habitual, es decir, el sábado a las 13:40h empezará la Q1 y a las 14:05h empezará la la Q2.

A qué hora es la clasificación de Moto3 en Valencia

La clasificación de Moto3 en Cheste será tras entre la clasificación de MotoGP en Valencia y la de Moto2, con la Q1 a las 12:45h y la Q2, a las 13:10h.

Horarios completos del sábado de motos en Cheste, Valencia

08:40-09:10h FP2 de Moto3

09:25-09:55h FP2 de Moto2

10:10-10:40h FP2 de MotoGP

10:50-11:05h Q1 de la clasificación de MotoGP

11:15-11:30h Q2 de la clasificación de MotoGP

12:45-13:00h Q1 de la clasificación de Moto3

13:10-13:25h Q2 de la clasificación de Moto3

13:40-13:55h Q1 de la clasificación de Moto2

14:05-14:20h Q2 de la clasificación de Moto2

15:00h Carrera sprint de MotoGP

Así está el mundial 2026 de MotoGP antes de la última carrera

El título ya está decidido, pero... ¿qué hay en juego?

Campeonato de pilotos de MotoGP 2026 antes de Valencia (haz click aquí para ver toda la tabla)

Pos Piloto Puntos 1

M. MárquezDucati

439 2

J. MartínAprilia

396 3

M. BezzecchiAprilia

394 4

P. AcostaKTM

315 5

A. OguraTrackhouse

309 6

F. Di GiannantonioVR46

298 7

R. FernándezTrackhouse

283 8

A. MárquezGresini

204 9

P. BagnaiaDucati

173 10

E. BastianiniTech3

152

Mundial de equipos de MotoGP 2026 antes de Valencia (haz click aquí para ver toda la tabla)

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 790 2 Ducati 619 3 Trackhouse 592 4 KTM 442 5 VR46 369

Mundial de marcas de MotoGP 2026 antes de Valencia

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 598 2 Ducati 589 3 KTM 378 4 Honda 197 5 Yamaha 111

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Márquez pulveriza el récord de la pista en su último viernes en MotoGP

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Antonelli aún no quiere vacaciones y domina sobrado la FP1 de Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Antonelli aún no quiere vacaciones y domina sobrado la FP1 de Qatar





¡Marc Márquez anuncia su retirada de MotoGP!



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



6 h



¡Marc Márquez anuncia su retirada de MotoGP!





La fiebre del GTA en la F1: de las mejores excursiones a un piloto cerca de completarlo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



9 h



La fiebre del GTA en la F1: de las mejores excursiones a un piloto cerca de completarlo

Más de

Marc Márquez





Márquez pulveriza el récord de la pista en su último viernes en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



54 min



Márquez pulveriza el récord de la pista en su último viernes en MotoGP





Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 h



Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!





Dall'Igna: "Respetamos la decisión de Márquez. ¿Su sustituto? Prefiero pensarlo el lunes?"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 h



Dall'Igna: "Respetamos la decisión de Márquez. ¿Su sustituto? Prefiero pensarlo el lunes?"

Más de

KTM





MotoGP en DIRECTO: la retirada de Márquez y la Práctica de Valencia



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



13 min



MotoGP en DIRECTO: la retirada de Márquez y la Práctica de Valencia





¡La parrilla de MotoGP 2027 queda incompleta con la retirada de Marc Márquez!



MotoGP



MotoGP 5 h



¡La parrilla de MotoGP 2027 queda incompleta con la retirada de Marc Márquez!





A qué hora es hoy la última Práctica de MotoGP en Valencia y cómo verla gratis



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



8 h



A qué hora es hoy la última Práctica de MotoGP en Valencia y cómo verla gratis

Últimas noticias





Krack cree que la F1 se equivoca al "intentar controlar cada vez más la creatividad"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



4 min



Krack cree que la F1 se equivoca al "intentar controlar cada vez más la creatividad"





A qué hora es la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



8 min



A qué hora es la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación





F2 en Qatar - Resumen y resultados - Ugochukwu debuta a lo grande con una pole



FIA F2



F2 FIA F2



Losail



14 min



F2 en Qatar - Resumen y resultados - Ugochukwu debuta a lo grande con una pole





Márquez pulveriza el récord de la pista en su último viernes en MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



54 min



Márquez pulveriza el récord de la pista en su último viernes en MotoGP

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse