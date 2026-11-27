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MotoGP GP de Valencia
A qué hora es la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación
Mira a qué hora es este sábado la carrera sprint y la clasificación del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP 2026 en Cheste, cómo verla y más.
Jose Carlos de Celis
Publicado: 27 nov 2026, 16:00
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El sábado 28 de noviembre, el Circuito Ricardo Tormo de Cheste celebra la última carrera sprint de la temporada 2026 de MotoGP, la última clasificación y, ya sabemos, serán las últimas sesiones que dispute Marc Márquez antes de retirarse tras la carrera del domingo del GP de Valencia. Mira a qué hora es toda la actividad en pista, cómo se puede ver y mucho más.
Por si te lo perdiste:
A qué hora es la clasificación del GP de Valencia de MotoGP 2026
- A qué hora es la clasificación de MotoGP en Cheste, GP de Valencia: sábado a las 10:50h la Q1 y a las 11:15h la Q2
La última clasificación de la temporada 2026 de MotoGP y de Márquez en el mundial tendrá el formato y el horario habitual, para formar las parrillas para la carrera sprint del sábado y la carrera principal que se disputará el domingo.
La clasificación de MotoGP en Cheste arrancará a las 10:50h con la Q1, para los pilotos que el viernes no consiguieron pasar directamente a la Q2 en la Práctica. La Q1 será de 15 minutos, y al final de la misma, los dos más rápidos pasarán a la Q2 para luchar por la pole junto a los diez más rápidos de la Práctica del viernes.
La Q2 de la clasificación de MotoGP en Cheste será a las 11:15h, y ahí conoceremos al último poleman de la temporada y cómo estará ya formada la parrilla para las dos carreras.
A qué hora es la carrera sprint del GP de Valencia de MotoGP 2026
- A qué hora es la carrera sprint de MotoGP en el GP de Valencia en Cheste: sábado a las 15:00h (a 13 vueltas)
La primera carrera del fin de semana de MotoGP en Valencia, en el Ricardo Tormo de Cheste, será este sábado a las 15:00h, en una carrera sprint de 13 vueltas donde se reparten los primeros puntos. Recuerda que en Valencia, como en todas las demás, el ganador de MotoGP al sprint se llevará 12 puntos, el segundo 9, el tercero 7, el cuarto 6, el quinto 5, el sexto 4, el séptimo 3, el octavo 2 y el noveno 1. No puntúan del décimo al último.
Pero... ¿y la FP2 de Cheste a qué hora es?
Antes de la clasificación, aún hay una tercera sesión de entrenamientos libres este sábado, después de la FP1 y Práctica del viernes. La FP2 del GP de Valencia será a las 09:25h, justo antes de la clasificación.
Cómo ver en directo gratis la clasificación y carrera sprint de MotoGP en Valencia
Para seguir este sábado la clasificación y la carrera sprint del GP de Valencia de MotoGP 2026 hay varias maneras, y algunas gratis. Por un lado, en DAZN, dueña de los derechos de retransmisión en España, podrás ver la clasificación de MotoGP, de Moto2 y Moto3 y la carrera sprint de MotoGP en el Cheste solo con estar registrado, sin necesidad de tener contratado ninguno de los planes.
Además, Mediaset también emitirá en abierto el GP de Valencia de MotoGP, y la jornada de este sábado de clasificación y carrera sprint se podrán ver en Be Mad en la tele además de en simulcast en Mediaset Infinity.
Y por último, el servicio del campeonato, en inglés y de pago, el VideoPass, está disponible en España.
Y una vez más, aquí en Motorsport.com podrás seguir en vivo y en directo las dos sesiones del sábado de Cheste, con nuestro Live Text de tiempos, posiciones y comentarios.
Qué pilotos han logrado en este 2026 poles: así se han repartido este año
Antes de la última sesión de clasificación de la temporada, se han disputado ya 21 sesiones de clasificación, y el piloto que más ha logrado ha sido Marco Bezzecchi con seis (en Buriram, Mugello, Aragón, Misano, Qatar y Portimao). Marc Márquez lleva cuatro poles este año (en Jerez, Balaton ,Sachsenring y Phillip Island), Jorge Martín también lleva cuatro (en Assen, Silverstone, Austria y Motegi) y Fabio Di Giannantonio, dos (en Brasil y Austin).
También han hecho una pole esta temporada Bagnaia en Le Mans, Acosta en Barcelona, Ogura en Brno y Alex Márquez en Sepang.
En el historial del circuito Ricardo Tormo de Cheste, el piloto con más poles es Casey Stoner, con cuatro, seguido de Valentino Rossi, con tres.
Qué pilotos han ganado al sprint en la temporada 2026 de MotoGP
Seis pilotos se han repartido las 21 carreras sprint que llevamos en la temporada 2026 de MotoGP, aunque uno de ellos ha sumado casi tantas como el resto juntos. La primera fue en Tailandia para Pedro Acosta, que luego también ganó al sprint en Sepang. El que más se ha llevado ha sido Marc Márquez, con diez (en Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón, Misano, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Qatar. Cuatro lleva Jorge Martín, en Austin, Le Mans, Silverstone, y Austria, y dos Raúl Fernández, en Mugello y Assen. Además de ellos, Alex Márquez ganó al sprint este año en Barcelona, Pecco Bagnaia, en Brno y Marco Bezzecchi, en Portimao.
Qué pilotos ya han ganado al sprint en MotoGP en Valencia
La de este sábado será la tercera carrera sprint de MotoGP en Cheste, desde que se instauró el formato en 2023 (en 2024 no se celebró por la DANA). En 2023 ganó Jorge Martín la primera carrera sprint de MotoGP en Cheste y en 2025 el triunfo fue para
A qué hora es la clasificación de Moto2 en Valencia
La clasificación de Moto2 en Cheste se hará tras la de Moto3 y al horario habitual, es decir, el sábado a las 13:40h empezará la Q1 y a las 14:05h empezará la la Q2.
A qué hora es la clasificación de Moto3 en Valencia
La clasificación de Moto3 en Cheste será tras entre la clasificación de MotoGP en Valencia y la de Moto2, con la Q1 a las 12:45h y la Q2, a las 13:10h.
Horarios completos del sábado de motos en Cheste, Valencia
- 08:40-09:10h FP2 de Moto3
- 09:25-09:55h FP2 de Moto2
- 10:10-10:40h FP2 de MotoGP
- 10:50-11:05h Q1 de la clasificación de MotoGP
- 11:15-11:30h Q2 de la clasificación de MotoGP
- 12:45-13:00h Q1 de la clasificación de Moto3
- 13:10-13:25h Q2 de la clasificación de Moto3
- 13:40-13:55h Q1 de la clasificación de Moto2
- 14:05-14:20h Q2 de la clasificación de Moto2
- 15:00h Carrera sprint de MotoGP
Así está el mundial 2026 de MotoGP antes de la última carrera
El título ya está decidido, pero... ¿qué hay en juego?
Campeonato de pilotos de MotoGP 2026 antes de Valencia (haz click aquí para ver toda la tabla)
Pos Piloto Puntos 1
M. MárquezDucati
439 2
J. MartínAprilia
396 3
M. BezzecchiAprilia
394 4
P. AcostaKTM
315 5
A. OguraTrackhouse
309 6
F. Di GiannantonioVR46
298 7
R. FernándezTrackhouse
283 8
A. MárquezGresini
204 9
P. BagnaiaDucati
173 10
E. BastianiniTech3
152
Mundial de equipos de MotoGP 2026 antes de Valencia (haz click aquí para ver toda la tabla)
Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 790 2 Ducati 619 3 Trackhouse 592 4 KTM 442 5 VR46 369
Mundial de marcas de MotoGP 2026 antes de Valencia
Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 598 2 Ducati 589 3 KTM 378 4 Honda 197 5 Yamaha 111
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