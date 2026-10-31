Crónica de carrera
MotoGP GP de Malasia
Acosta pilla a trasmano a los favoritos y se lleva la sprint en Sepang
Pedro Acosta apareció como un trueno en Sepang para llevarse su segundo triunfo del año al sprint, en una carrera alterada por la lluvia y en la que Marc Márquez, segundo, dio un paso más hacia el título.
Oriol Puigdemont
Editado: 31 oct 2026, 7:43
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Pedro Acosta logró su segunda victoria de sábado esta temporada
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Sepang (Enviado Especial).- Pedro Acosta fue el más afilado de los pilotos que se vieron las caras en Malasia, donde el murciano es, seguramente, el que tiene menos a perder. El piloto de KTM le lanzó un ataque definitivo a mitad de carrera sobre Ai Ogura, después de que la caída de Alex Márquez en el tercer giro eliminara de la ecuación al autor de la pole.
El corredor del Puerto de Mazarrón asegura su segunda victoria en una carrera corta, después de la que ya firmó en Tailandia, la primera parada del calendario, después de que Marc Márquez le cediera el paso en la última curva para no ser penalizado.
Con Ogura y Acosta dándose cera, allí llegó Márquez, que libró delicioso toma y daca con el japonés para asegurarse la segunda posición. Con el abandono de Jorge Martín, este resultado permite que el actual campeón aumente hasta los 19 puntos su ventaja al frente de la tabla general, y le permite dar un pasito más hacia su objetivo de encasquetarse su octava corona de MotoGP.
La aparición de la lluvia tuvo una influencia capital, y seguramente puso freno a la ambición de Márquez, que prefirió mantenerse detrás de su futuro compañero de equipo antes que arriesgarse a rodar por el suelo.
Ogura fue de más a menos hasta cruzar la meta finalmente el cuarto, tres segundos por delante de Fabio Di Giannantonio, que le sacó esa misma distancia a Pecco Bagnaia (sexto).
La séptima posición se la adjudicó Brad Binder, la segunda de las KTM, a la vez que Diogo Moreira concluyó el octavo como primera Honda. Enea Bastianini firmó la novena posición, y Johann Zarco cerró un top ten del que Fabio Quartararo se quedó fuera por medio segundo.
Fueron varios los pilotos que optaron por entrar a cambiar de moto y se reincorporaron a la pista con la unidad calzada con las gomas de agua, una decisión que terminó comprobándose como la equivocada si atendemos a la vuelta que sacaron los primeros al grupo de intrépidos que visitó los talleres antes de tiempo.
Clasificación Sprint MotoGP GP de Malasia 2026:
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 P. Acosta KTM 37 KTM 10
20'04.098
12 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 10
+0.578
20'04.676
0.578 9 3 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 10
+1.310
20'05.408
0.732 7 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 10
+1.793
20'05.891
0.483 6 5 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 10
+5.053
20'09.151
3.260 5 6 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10
+8.330
20'12.428
3.277 4 7 B. Binder KTM 33 KTM 10
+8.484
20'12.582
0.154 3 8 D. Moreira LCR 11 Honda 10
+9.001
20'13.099
0.517 2 9 E. Bastianini Tech3 23 KTM 10
+9.101
20'13.199
0.100 1 10 J. Zarco LCR 5 Honda 10
+9.545
20'13.643
0.444 11 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 10
+10.076
20'14.174
0.531 12 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 10
+12.250
20'16.348
2.174 13 L. Marini Honda 10 Honda 10
+12.715
20'16.813
0.465 14 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 10
+14.878
20'18.976
2.163 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 10
+1'42.843
21'46.941
1'27.965 16 J. Mir Honda 36 Honda 10
+1'43.826
21'47.924
0.983 17 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10
+1'45.065
21'49.163
1.239 18 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 10
+1'56.425
22'00.523
11.360 dnf A. Márquez Gresini 73 Ducati 2
+8 Vueltas
5'30.706
8 Vueltas Abandono dnf J. Miller Pramac 43 Yamaha 2
+8 Vueltas
4'18.066
Abandono Ver resultados
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