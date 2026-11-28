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MotoGP GP de Valencia
Parrilla del GP de Valencia para las últimas carreras de Márquez: filas y posiciones
Así está formada la parrilla de salida para las carreras del GP de Valencia de MotoGP en Cheste. Mira las filas y posiciones de cada piloto.
Jose Carlos de Celis
Editado: 28 nov 2026, 10:35
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Icon Sportswire via Getty Images
La clasificación del sábado en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste ha dejado formada la última parrilla de la temporada 2026 de MotoGP, la que servirá tanto para la carrera sprint del sábado (a las 15:00h) como la carrera que cerrará el curso, el GP de Valencia el domingo (a las 14:00h, en la despedida de Marc Márquez). Mira en qué posición sale cada piloto y cómo están formadas las filas.
La parrilla de salida MotoGP en Valencia: filas y posiciones para las carreras de Cheste
1º Marco Bezzecchi
Aprilia Racing Team
2º Marc Márquez
Ducati Lenovo
3º Raúl Fernández
Trackhouse-Aprilia
4º Alex Márquez
Gresini-Ducati
5º Jorge Martín
Aprilia Racing Team
6º Fabio Di Giannantonio
VR46-Ducati
7º Enea Bastianini
Tech3-KTM
8º Pol Espargaró
Tech3-KTM
9º
Fermín Aldeguer
Gresini-Ducati
10º Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
11º
Ai Ogura
Trackhouse-Aprilia
12º Joan Mir
Honda HRC Castro
13º Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
14º Iker Lecuona
Ducati Lenovo
15º Johann Zarco
LCR-Honda
16º Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha
17º
Franco Morbidelli
VR46-Ducati
18º Diogo Moreira
LCR-Honda
19º Luca Marini
Honda HRC Castrol
20º Jack Miller
Pramac-Yamaha
21º Augusto Fernández
Pramac-Yamaha
22º Alex Rins
Monster Energy Yamaha
Después de una Práctica sin grandes sorpresas en cuanto al pase directo a la Q2, Enea Bastianini y Joan Mir lograron las dos últimas plazas mediante la Q1.
En la Q2, Marco Bezzecchi se colocó al frente con un tiempo récord, pero luego Marc Márquez bajó aún más el récord a falta de dos minutos. Sin embargo, Marco Bezzecchi bajó a 1:27.844, metiendo más de cuatro décimas.
La parrilla de salida MotoGP en Valencia con los tiempos de clasificación
Q2
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 9
1'37.201
173.479 2
M. Márquez Ducati
93 Ducati 8
+0.494
1'37.695
0.494 172.602 3
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 8
+0.622
1'37.823
0.128 172.376 4
R. Fernández Trackhouse
25 Aprilia 8
+0.916
1'38.117
0.294 171.860 5
A. Márquez Gresini
73 Ducati 8
+1.061
1'38.262
0.145 171.606 6
P. Acosta KTM
37 KTM 9
+1.103
1'38.304
0.042 171.533 7
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 8
+1.113
1'38.314
0.010 171.515 8
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 8
+1.314
1'38.515
0.201 171.165 9
J. Zarco LCR
5 Honda 8
+1.429
1'38.630
0.115 170.966 10
B. Binder KTM
33 KTM 9
+1.505
1'38.706
0.076 170.834 11
D. Moreira LCR
11 Honda 5
+1.666
1'38.867
0.161 170.556 12
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 8
+1.893
1'39.094
0.227 170.165 Ver resultados
Qué piloto se llevó la pole position del GP de Valencia, la última de la temporada
Marco Bezzecchi voló en Portimao para, con un récord de pista (1:37.201), hacer la pole position para el GP de Portugal 2026. Fue su sexta pole de la temporada. Compartirá primera fila de parrilla con Márquez y con Di Giannantonio.
Cómo se clasificó Marc Márquez para sus últimas carreras en MotoGP
Sí, porque Márquez necesita quedar entre los nueve primeros para no depender de nadie, y saldrá segundo...
A qué hora es la carrera de MotoGP en Cheste, la última carrera de Márquez
La carrera principal del GP de Valencia en Cheste, la que será la última carrera de Marc Márquez en MotoGP, se disputará este domingo a las 14:00h de España. El warm-up será horas antes, a las 09:40h.
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