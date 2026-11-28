Resultados

MotoGP GP de Valencia

Parrilla del GP de Valencia para las últimas carreras de Márquez: filas y posiciones

Así está formada la parrilla de salida para las carreras del GP de Valencia de MotoGP en Cheste. Mira las filas y posiciones de cada piloto.

Jose Carlos de Celis

Editado: 28 nov 2026, 10:35

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Icon Sportswire via Getty Images

La clasificación del sábado en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste ha dejado formada la última parrilla de la temporada 2026 de MotoGP, la que servirá tanto para la carrera sprint del sábado (a las 15:00h) como la carrera que cerrará el curso, el GP de Valencia el domingo (a las 14:00h, en la despedida de Marc Márquez). Mira en qué posición sale cada piloto y cómo están formadas las filas.

La parrilla de salida MotoGP en Valencia: filas y posiciones para las carreras de Cheste

1º Marco Bezzecchi

Aprilia Racing Team

2º Marc Márquez

Ducati Lenovo

3º Raúl Fernández

Trackhouse-Aprilia

4º Alex Márquez

Gresini-Ducati

5º Jorge Martín

Aprilia Racing Team

6º Fabio Di Giannantonio

VR46-Ducati

7º Enea Bastianini

Tech3-KTM

8º Pol Espargaró

Tech3-KTM

9º

Fermín Aldeguer

Gresini-Ducati

10º Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

11º

Ai Ogura

Trackhouse-Aprilia

12º Joan Mir

Honda HRC Castro

13º Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

14º Iker Lecuona

Ducati Lenovo

15º Johann Zarco

LCR-Honda

16º Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha

17º

Franco Morbidelli

VR46-Ducati

18º Diogo Moreira

LCR-Honda

19º Luca Marini

Honda HRC Castrol

20º Jack Miller

Pramac-Yamaha

21º Augusto Fernández

Pramac-Yamaha

22º Alex Rins

Monster Energy Yamaha

Después de una Práctica sin grandes sorpresas en cuanto al pase directo a la Q2, Enea Bastianini y Joan Mir lograron las dos últimas plazas mediante la Q1.

En la Q2, Marco Bezzecchi se colocó al frente con un tiempo récord, pero luego Marc Márquez bajó aún más el récord a falta de dos minutos. Sin embargo, Marco Bezzecchi bajó a 1:27.844, metiendo más de cuatro décimas.

La parrilla de salida MotoGP en Valencia con los tiempos de clasificación

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 9

1'37.201

173.479 2

M. Márquez Ducati

93 Ducati 8

+0.494

1'37.695

0.494 172.602 3

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 8

+0.622

1'37.823

0.128 172.376 4

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 8

+0.916

1'38.117

0.294 171.860 5

A. Márquez Gresini

73 Ducati 8

+1.061

1'38.262

0.145 171.606 6

P. Acosta KTM

37 KTM 9

+1.103

1'38.304

0.042 171.533 7

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 8

+1.113

1'38.314

0.010 171.515 8

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 8

+1.314

1'38.515

0.201 171.165 9

J. Zarco LCR

5 Honda 8

+1.429

1'38.630

0.115 170.966 10

B. Binder KTM

33 KTM 9

+1.505

1'38.706

0.076 170.834 11

D. Moreira LCR

11 Honda 5

+1.666

1'38.867

0.161 170.556 12

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 8

+1.893

1'39.094

0.227 170.165 Ver resultados

Qué piloto se llevó la pole position del GP de Valencia, la última de la temporada

Marco Bezzecchi voló en Portimao para, con un récord de pista (1:37.201), hacer la pole position para el GP de Portugal 2026. Fue su sexta pole de la temporada. Compartirá primera fila de parrilla con Márquez y con Di Giannantonio.

Cómo se clasificó Marc Márquez para sus últimas carreras en MotoGP

Sí, porque Márquez necesita quedar entre los nueve primeros para no depender de nadie, y saldrá segundo...

A qué hora es la carrera de MotoGP en Cheste, la última carrera de Márquez

La carrera principal del GP de Valencia en Cheste, la que será la última carrera de Marc Márquez en MotoGP, se disputará este domingo a las 14:00h de España. El warm-up será horas antes, a las 09:40h.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Qatar y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



2 h



A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Qatar y cómo verla





A qué hora es hoy la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



18 h



A qué hora es hoy la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación





Antonelli aún no quiere vacaciones y domina sobrado la FP1 de Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



20 h



Antonelli aún no quiere vacaciones y domina sobrado la FP1 de Qatar

Más de

Marc Márquez





MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint





Así vivimos la retirada de Márquez de MotoGP y la Práctica de Valencia



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



16 h



Así vivimos la retirada de Márquez de MotoGP y la Práctica de Valencia





Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



17 h



Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"

Más de

KTM





Cumbre Chang-Ezpeleta con los equipos para explicar cómo será el MotoGP del futuro



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 h



Cumbre Chang-Ezpeleta con los equipos para explicar cómo será el MotoGP del futuro





Acosta: "La retirada de Márquez no me cambia nada pero era un sueño compartir box; ha sufrido suficiente"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



18 h



Acosta: "La retirada de Márquez no me cambia nada pero era un sueño compartir box; ha sufrido suficiente"





Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



19 h



Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!

Últimas noticias





Parrilla del GP de Valencia para las últimas carreras de Márquez: filas y posiciones



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 min



Parrilla del GP de Valencia para las últimas carreras de Márquez: filas y posiciones





MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



3 min



MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint





Bezzecchi lidera el último libre de la temporada en Valencia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



48 min



Bezzecchi lidera el último libre de la temporada en Valencia





Daniel Pedrosa concluye su relación con KTM en MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Daniel Pedrosa concluye su relación con KTM en MotoGP

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse