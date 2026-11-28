Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Valencia

Bezzecchi lidera el último libre de la temporada en Valencia

Marco Bezzecchi fue el más rápido en el FP2 del GP de Valencia, celebrado esste sábado por la mañana en unas condiciones gélidas sobre la pista.

Germán Garcia Casanova

Editado: 28 nov 2026, 9:47

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con una mañana soleada pero una temperatura de 13 grados en el ambiente y solo ocho sobre el asfalto, Marco Bezzecchi logró bajar el crono hasta el 1.29.596 para liderar la última sesión libre de la temporada, el FP2 del Gran Premio de Valencia, que da paso a las sesiones de clasificación Q1 y Q2.

Tras el italiano, que llegó a marcar dos vueltas rápidas por debajo del 1.29.7, terminó Pedro Acosta con 1.29.732, ligeramente más rápido que Fermín Aldeguer, que fue tercero. Alex Márquez marcó el cuarto mejor tiempo de la sesión, superando al sorprendente Pol Espargaró, probador de KTM que sustituye al lesionado Maverick Viñales y que fue quinto, por delante de Raúl Fernández y Marc Márquez, que acabó séptimo en el último FP2 de su carrera deportiva.

Fabio Di Giannantonio acabó octavo, cerrando el top 10 Ai Ogura y Enea Bastianini.

Jorge Martín, que se juega el subcampeonato del mundo con Bezzecchi, acabó 14º en un fin de semana en el que está teniendo muchos problemas. De hecho la distancia entre el español y el italiano es de dos puntos, por lo que este mismo sábado, en la sprint, el madrileño ya podría perder el segundo puesto de la general.

Clasificación FP2 de MotoGP del GP de Valencia 2026:

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Daniel Pedrosa concluye su relación con KTM en MotoGP

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Daniel Pedrosa concluye su relación con KTM en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



42 min



Daniel Pedrosa concluye su relación con KTM en MotoGP





Cumbre Chang-Ezpeleta con los equipos para explicar cómo será el MotoGP del futuro



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



49 min



Cumbre Chang-Ezpeleta con los equipos para explicar cómo será el MotoGP del futuro





Bezzecchi: "Nuestra relación ha tenido altibajos, pero me da pena que Márquez se retire"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



16 h



Bezzecchi: "Nuestra relación ha tenido altibajos, pero me da pena que Márquez se retire"

Más de

Jorge Martín





MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint





Así vivimos la retirada de Márquez de MotoGP y la Práctica de Valencia



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



15 h



Así vivimos la retirada de Márquez de MotoGP y la Práctica de Valencia





Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



16 h



Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"

Más de

Aprilia





A qué hora es hoy la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



17 h



A qué hora es hoy la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación





Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



18 h



Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!





¡La parrilla de MotoGP 2027 queda incompleta con la retirada de Marc Márquez!



MotoGP



MotoGP 23 h



¡La parrilla de MotoGP 2027 queda incompleta con la retirada de Marc Márquez!

Últimas noticias





MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



4 min



MotoGP en DIRECTO: el sábado de Valencia, clasificación y carrera al sprint





Bezzecchi lidera el último libre de la temporada en Valencia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



5 min



Bezzecchi lidera el último libre de la temporada en Valencia





Daniel Pedrosa concluye su relación con KTM en MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



42 min



Daniel Pedrosa concluye su relación con KTM en MotoGP





Cumbre Chang-Ezpeleta con los equipos para explicar cómo será el MotoGP del futuro



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



49 min



Cumbre Chang-Ezpeleta con los equipos para explicar cómo será el MotoGP del futuro

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse