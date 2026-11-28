Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Valencia
Bezzecchi lidera el último libre de la temporada en Valencia
Marco Bezzecchi fue el más rápido en el FP2 del GP de Valencia, celebrado esste sábado por la mañana en unas condiciones gélidas sobre la pista.
Germán Garcia Casanova
Editado: 28 nov 2026, 9:47
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Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Con una mañana soleada pero una temperatura de 13 grados en el ambiente y solo ocho sobre el asfalto, Marco Bezzecchi logró bajar el crono hasta el 1.29.596 para liderar la última sesión libre de la temporada, el FP2 del Gran Premio de Valencia, que da paso a las sesiones de clasificación Q1 y Q2.
Tras el italiano, que llegó a marcar dos vueltas rápidas por debajo del 1.29.7, terminó Pedro Acosta con 1.29.732, ligeramente más rápido que Fermín Aldeguer, que fue tercero. Alex Márquez marcó el cuarto mejor tiempo de la sesión, superando al sorprendente Pol Espargaró, probador de KTM que sustituye al lesionado Maverick Viñales y que fue quinto, por delante de Raúl Fernández y Marc Márquez, que acabó séptimo en el último FP2 de su carrera deportiva.
Fabio Di Giannantonio acabó octavo, cerrando el top 10 Ai Ogura y Enea Bastianini.
Jorge Martín, que se juega el subcampeonato del mundo con Bezzecchi, acabó 14º en un fin de semana en el que está teniendo muchos problemas. De hecho la distancia entre el español y el italiano es de dos puntos, por lo que este mismo sábado, en la sprint, el madrileño ya podría perder el segundo puesto de la general.
Clasificación FP2 de MotoGP del GP de Valencia 2026:
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