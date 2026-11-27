MotoGP GP de Valencia

¡Marc Márquez anuncia su retirada de MotoGP!

Marc Márquez ha anunciado este viernes desde el box de Ducati su retirada del mundial de MotoGP tras lograr el décimo titulo.

Jose Carlos de Celis

Editado: 27 nov 2026, 9:46

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El GP de Valencia 2026 de MotoGP ha empezado con bombazo, con Marc Márquez anunciando su retirada.

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