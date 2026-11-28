Crónica de clasificación

MotoGP GP de Valencia

Estratosférica pole position con récord de Bezzecchi por delante de Márquez en Valencia

Marco Bezzecchi logró la última pole de la temporada, de la era de los 1000cc y del tiempo de Marc Márquez en MotoGP, terminando precisamente el de Ducati segundo para llevarse el premio de BMW. Raúl Fernández completó la primera fila de parrilla.

Germán Garcia Casanova

Editado: 28 nov 2026, 10:42

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Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La última pole position de la temporada 2026 cayó del lado de Marco Bezzecchi, que además de lograr un tiempo impresionante batió el récord absoluto de la pista al parar el crono en 1.27.844, superando la marca que, justo unos minutos antes, había establecido Marc Márquez con 1.28.307, que en ese momento era la pole y la vuelta de récord, pero que a menos de dos minutos del final de la Q2 fue mejorada por el italiano.

Pese a no lograr la pole, el premio BMW al mejor clasificador del año será para el catalán, que se lo lleva por novena vez en su carrera deportiva, igual que ya hizo el año pasado.

La primera fila de la parrilla del GP de Valencia la completa Raúl Fernández, que también hizo una vuelta de récord antes de ser superado por los dos primeros, demostrando el madrileño que sigue en forma.

Alex Márquez saldrá cuarto en parrilla, justo por delante de Jorge Martín, que logró una vuelta decente para colcarse en la segunda fila de parrilla en un fin de semana en el que está sufriendo mucho. Fabio Di Giannantonio completa esa segunda fila.

Enea Bastianini, desde la Q1, saldrá séptimo, por delante de Pol Espargaró y Fermín Aldeguer. Pedro Acosta no pudo hacer una buena Q2 y saldrá en la cuarta fila como tercera KTM. Ai Ogura, que se cayó en la primera curva, acabó el undécimo, superando solo a Joan Mir, que fue último.

Desde la Q1 se clasificaron Bastianini y Mir, que reaparece de sus dolencias este fin de semana. Brad Binder se quedó a solo 29 milésimas de piloto de Honda, y deberá salir 13º en parrilla este fin de semana. Ike Lecuona, que sustituye al lesionado Pecco Bagnaia, se quedó a un suspiro, cuarto, de pasar por tercera vez este año a la Q2, como sí hizo en Sillverstone y Portimao, cumpliendo como sustituto también.

15º en parrilla saldrá Johann Zarco, y las Yamaha, sufriendo claramente este fin de semana, las lideró Fabio Quartararo, que solo pudo ser sexto, por delante de Franco Morbidelli, Diogo Moreira y Luca Marini, cerrando los tiempos Jack Miller, Augusto Fernández y Alex Rins, los tres con la M1 de Iwata.

Clasificación Q2 de MotoGP del GP de Valencia 2026:

Clasificación Q2 de MotoGP del GP de Valencia 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 8

1'27.844

164.131 2

M. Márquez Ducati

93 Ducati 7

+0.463

1'28.307

0.463 163.271 3

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 9

+0.589

1'28.433

0.126 163.038 Ver resultados

Clasificación Q1 de MotoGP del GP de Valencia 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

E. Bastianini Tech3

23 KTM 8

1'29.053

161.903 2

J. Mir Honda

36 Honda 8

+0.151

1'29.204

0.151 161.629 3

B. Binder KTM

33 KTM 8

+0.180

1'29.233

0.029 161.576 4

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 9

+0.207

1'29.260

0.027 161.528 5

J. Zarco LCR

5 Honda 7

+0.233

1'29.286

0.026 161.481 6

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 7

+0.354

1'29.407

0.121 161.262 7

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 8

+0.382

1'29.435

0.028 161.212 8

D. Moreira LCR

11 Honda 7

+0.531

1'29.584

0.149 160.943 9

L. Marini Honda

10 Honda 8

+0.570

1'29.623

0.039 160.873 10

J. Miller Pramac

43 Yamaha 7

+0.587

1'29.640

0.017 160.843 11

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 7

+0.668

1'29.721

0.081 160.698 12

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 7

+1.095

1'30.148

0.427 159.936 Ver resultados

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