Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026

Se acerca el momento de ver las nuevas motos de la temporada 2026 de MotoGP en pista. La primera vez que las veamos en acción, con sus nuevas decoraciones, será en el shakedown de Sepang con probadores, novatos y marcas con concesiones del 29 al 31 de enero, antes de los primeros test colectivos en Sepang del 3 al 5 de febrero, para luego probar en Buriram (Tailandia), el 21 y 22 de febrero, en la misma sede en la que arrancará el campeonato del 27 de febrero al 1 de marzo.

Pero mientras eso llega, siguen las presentaciones de los equipos de MotoGP para 2026, y ya conocemos el aspecto de algunas de las motos. ¿Cuál te gusta más? Te leemos:

Así es la Ducati de VR46 de MotoGP para 2026

Así es la Aprilia de MotoGP para 2026

Te interesará: MotoGP El director técnico de Aprilia detalla cómo será el desarrollo de la moto de 2026

Así es la Ducati oficial de MotoGP para 2026

Así es la Yamaha de Pramac de MotoGP para 2026