Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026
Antes de arrancar la temporada 2026 de MotoGP y que la pista hable, podemos comparar visualmente las motos de los equipos. ¿Cuál te gusta más?
Se acerca el momento de ver las nuevas motos de la temporada 2026 de MotoGP en pista. La primera vez que las veamos en acción, con sus nuevas decoraciones, será en el shakedown de Sepang con probadores, novatos y marcas con concesiones del 29 al 31 de enero, antes de los primeros test colectivos en Sepang del 3 al 5 de febrero, para luego probar en Buriram (Tailandia), el 21 y 22 de febrero, en la misma sede en la que arrancará el campeonato del 27 de febrero al 1 de marzo.
Pero mientras eso llega, siguen las presentaciones de los equipos de MotoGP para 2026, y ya conocemos el aspecto de algunas de las motos. ¿Cuál te gusta más? Te leemos: