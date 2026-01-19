Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Artículo especial
MotoGP

Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026

Antes de arrancar la temporada 2026 de MotoGP y que la pista hable, podemos comparar visualmente las motos de los equipos. ¿Cuál te gusta más?

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Añadir como fuente principal
Collage de las MotoGP presentadas

Se acerca el momento de ver las nuevas motos de la temporada 2026 de MotoGP en pista. La primera vez que las veamos en acción, con sus nuevas decoraciones, será en el shakedown de Sepang con probadores, novatos y marcas con concesiones del 29 al 31 de enero, antes de los primeros test colectivos en Sepang del 3 al 5 de febrero, para luego probar en Buriram (Tailandia), el 21 y 22 de febrero, en la misma sede en la que arrancará el campeonato del 27 de febrero al 1 de marzo.

Relacionado:

Pero mientras eso llega, siguen las presentaciones de los equipos de MotoGP para 2026, y ya conocemos el aspecto de algunas de las motos. ¿Cuál te gusta más? Te leemos:

Así es la Ducati de VR46 de MotoGP para 2026

Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Valentino Rossi, Pablo Nieto y Alessio Salucci, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Decoración VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio y Valentino Rossi, VR46

Fotos: mira cómo es la Ducati del VR46 para MotoGP 2026
MotoGP
50
Apunta todas:

Así es la Aprilia de MotoGP para 2026

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Diseño de Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Diseño de Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Diseño de Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Diseño de Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
MotoGP
11
Te interesará:

Así es la Ducati oficial de MotoGP para 2026

Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Ducati GP26

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
Presentación de Ducati Corse

Fotos: así es la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026
MotoGP
42
Mira:

Así es la Yamaha de Pramac de MotoGP para 2026

Decoración de Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Decoración de Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Paolo Campinoti, Gino Borsoi, Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Casco de Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Decoración de Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Decoración de Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Decoración de Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Así fue la presentación de Pramac Racing 2026