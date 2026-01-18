El director técnico de Aprilia detalla cómo será el desarrollo de la moto de 2026

Aprilia se prepara para una temporada 2026 que puede ser clave para ellos en el Mundial de MotoGP. La casa de Noale se subió a las barbas de una Ducati sin Marc Márquez en la parte final de 2025, y la RS-GP se mostró, con Marco Bezzecchi a su manillar, como la moto referencia en los últimos grandes premios del curso, logrando tres victorias que pudieron ser más.

Por la llegada del nuevo reglamento técnico, que entre otras cosas rebajará la cilindrada de las motos pesadas de 1000cc a 850cc, y de los neumáticos Pirelli en 2027, todos apuntan al presente curso como un año de transición. Una circunstancia que puede ayudar a Aprilia a dar un susto a los de Borgo Panigale, por más que se siga antojando difícil.

Esta semana, la marca transalpina presentó en sociedad en Milán (Italia) la RS-GP que Bezzecchi y Jorge Martín llevarán los próximos meses, antes de la nueva normativa. Y en el acto, que tuvo lugar en los estudios de Sky Sport y en el que estuvo presente Motorsport.com, nuestra web pudo entrevistar al director técnico de Aprilia, Fabiano Sterlacchini. El ex de KTM explicó cómo llega la fábrica a 2026 y cuáles serán las líneas maestras de desarrollo en un año tan especial.

"Digamos que no hemos hecho una verdadera revolución, pero ha habido una evolución de conceptos importantes, que ya vimos en 2025, y seguiremos en esta línea de trabajo que ha dado muy buenos resultados en términos de crecimiento", empezó diciendo el reputado ingeniero. "En 2026 no habrá un motor nuevo por razones reglamentarias, pero hemos seguido trabajando en todos los elementos que no están congelados: hay desarrollo en los accesorios externos, como el sistema de escape o el de admisión. La perspectiva es encontrar algunos caballos, que nunca vienen mal".

"Al mismo tiempo, continuaremos con el desarrollo de la aerodinámica, uno de los puntos fuertes de Aprilia Racing, en el que creemos mucho. Hemos preparado varias soluciones interesantes que deberíamos probar en el test en Malasia. Y luego está el compromiso con la electrónica, después de haber hecho la moto un poco menos agresiva".

"Desde el principio, al escuchar los comentarios de los pilotos, había convencido a todos los colaboradores de que había que eliminar la obsesión por la agresividad de la moto, y que teníamos que resolver otros problemas que venían del pasado, como por ejemplo el calor que desprendía en las carreras especialmente duras. Son cuestiones que ya se han resuelto en el proyecto 2025; ahora nos hemos centrado en los que eran los puntos débiles, porque sabíamos que podíamos obtener mayores beneficios".

A la pregunta de si hoy en día se sigue buscando la carga aerodinámica, o se utilizan los flujos para facilitar el pilotaje de la moto al piloto, Sterlacchini confirmó un cambio de tendencia: "La aerodinámica moderna, si queremos llamarla así, ha cambiado con respecto a la de hace unos años: si antes solo se buscaba la carga, ahora podemos decir que es una mezcla (60-40) y se intenta hacer que la moto sea más manejable, más fácil, menos física con vistas a la distancia de la carrera".

La dirección que está tomando Aprilia para 2026, un año previo a muchos cambios, es clara: "La clave está en el desarrollo del trabajo en la fábrica. Hay que acelerar la fábrica para ser competitivos antes en la pista. Y no solo hay un factor aerodinámico, porque si el piloto consigue hacer funcionar el motor con 5 grados más, ofrece al aerodinámico la posibilidad de aprovechar una ventaja, porque todo está conectado".

"Pondré un ejemplo: en el equipo hemos alcanzado una cierta velocidad de cálculo en las soluciones aerodinámicas. Si invirtiera 100.000 euros, tal vez podría cuadruplicar la rapidez de cálculo, reduciendo los tiempos de desarrollo de una pieza, pero si creo en esta oportunidad, entonces tendré que ahorrar en otras cosas, eligiendo un componente de motor o un cableado más económico, para destinar los recursos donde puedo encontrar rendimiento. Y todo está interconectado", continuó.

El proceso en el que está inmerso Aprilia se está compaginando con otro de cambio de procesos internos que emprendió Sterlacchini desde su llegada a la marca: "Desde que llegué intenté convencer a todos de que la forma correcta de trabajar tenía que ser diferente a la que había en ese momento. Todas las soluciones innovadoras son creadas por personas que trabajan juntas. Si tienes grandes personalidades que no colaboran, ciertos conceptos no salen adelante. Por lo tanto, en mi función, debo crear una sinergia en toda la empresa".

"Confirmo que ha sido un cambio difícil, porque cuando tienes que lidiar con ecuaciones matemáticas no tienes que lidiar con sentimientos. Si, en cambio, tratas con personas, la cosa cambia y no oculto que a veces también trato de documentarme sobre neurociencia, porque hay que crear respuestas positivas. Con los jóvenes es más fácil, porque te ven como una persona con autoridad y, por lo tanto, confían en ti, mientras que con las personas con las que te enfrentas hay dos modus operandi: o las convences o las obligas. Creo que es mejor convencer...", prosiguió.

"Me ha pasado que personas que al principio eran muy escépticas, han cambiado su forma de trabajar, colaborando. Y enseguida hemos visto resultados. Como eran muy inteligentes, han comprendido que era mejor dejar a un lado el orgullo y trabajar juntos".

Aprilia RS-GP26, detalle técnico Foto de: Franco Nugnes

Con todo, la aerodinámica seguirá siendo un pilar central del desarrollo de la RS-GP: "Sin duda, creemos mucho en ello: Aprilia, incluso antes de mi llegada, ha hecho mucho en términos de aerodinámica, tanto en la contratación de personal como en los métodos de investigación. Seguiremos desarrollando, porque aún hay mucho margen. Por supuesto que tenemos un equipo dedicado a ello. Teniendo en cuenta que hay que ir al túnel de viento, e industrializar las piezas, hay tres o cuatro personas dedicadas a ello".

Preguntado por qué partes de la moto no sufrirán cambios y dónde veremos los mayores, Sterlacchini reveló: "Digamos que las suspensiones y los frenos han llegado al límite y no hay necesidad de ir más allá, mientras que todavía hay margen de crecimiento en diferentes áreas".

Y si bien los frenos y las suspensiones están 'a cero' en cuanto a desarrollo, el ingeniero aportó valores al resto de aspectos técnicos: "El desarrollo del motor puede estar en 1, ya que la base de la unidad de potencia está congelada. Podemos atribuir un valor de 3 al chasis, mientras que la electrónica puede llegar a 6, y la aerodinámica incluso a 8, porque aún queda mucho por descubrir".

Fabio Sterlacchini. Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

De cara a cuál será la clave de desarrollo en la temporada 2026, sentenció: "Creo que en el motorsport es un error por definición centrarse demasiado en una sola cosa, sino que siempre hay que buscar un desarrollo que continúe en todas las áreas. Serán muy importantes la gestión de los neumáticos y la aerodinámica. Veremos carreras en las que los pilotos tendrán que saber gestionar la duración de las gomas, mientras que la aerodinámica tendrá que hacer que la moto sea más fácil, más manejable, y que facilite los adelantamientos".

Y sobre si habrá muchos pasos evolutivos durante la temporada, remachó: "No, estamos al final de un reglamento y tendremos que trabajar en las motos de 2027, por lo que la parte principal del desarrollo habrá que hacerla al principio del curso. En los test de Malasia ya se verá la mayor parte del trabajo que se va a realizar. Si fijamos un valor de 100, el 60-70 % lo descubriremos nada más empezar. Mientras que en 2025, empezamos con un 30 %".