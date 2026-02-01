LCR presenta, con Zarco y Moreira, su proyecto más ilusionante en dos décadas
La formación de Lucio Cecchinello presentó este domingo la doble librea de Johann Zarco y Diogo Moreira para la temporada 2026, la más ilusionante desde la irrupción de Case Stoner.
Foto de: LCR Honda MotoGP Team
El equipo con base en Mónaco y fiel a su asociación con Honda desde hace más de dos décadas, presentó este domingo las diferentes decoraciones de sus RC213V para la temporada 2026, siguiendo la estrategia de los últimos años, en los que ambas partes del box iban por caminos diferentes, tanto en patrocinio como en colores.
Primero se lanzó el lado 'europeo' de Johann Zarco bajo la protección de la petrolera Castrol, patrocinador principal del equipo en los últimos años. Aunque se notan cambios en el diseño de los gráficos, se mantiene la línea del año pasado para la moto del ya veterano corredor francés, que afronta su tercer curso en LCR y el décimo en MotoGP, donde luce dos victorias, la última el pasado año en el GP de Francia. Puedes ver aquí el vídeo de la presentación de Zarco.
Johann Zarco, Team LCR Honda
Foto de: Team LCR
15 minutos después, se alzó el telón para la nueva Honda Diogo Moreira, el campeón del mundo de Moto2 de 2025 y uno de los dos debutantes para la temporada MotoGP que está a puntos de arrancar. Por primera vez desde que se introdujo el sistema de dos libreas, desaparece el patrocinador asiático que protegía bajo su ala a los pilotos que llegaban de Japón, como es el caso de Takaaki Nakagami, que compitió siete años con LCR-Idemitsu, o el tailandés Somkiat Chantra, que fracasó estrepitosamente el pasado curso en su intento de correr en MotoGP. Puedes ver aquí el vídeo de la presentación de Moreira.
Ese fiasco llevó a Honda a abrir los ojos y apartar la idea de que la segunda moto de LCR fuera un campo privado para los pilotos provenientes de las copas de promoción asiáticas, ante la falta de pilotos de calidad que quiera correr con Honda en MotoGP, al menos hasta ahora.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Team LCR
A consecuencia de ello, a Honda se le presentó la posibilidad de fichar al joven talento brasileño Diogo Moreira, campeón el pasado año de Moto2 que está surgiendo como uno de los pocos aciertos del fabricante de Tokio en el segmento de jovenes promesas.
La llegada de Moreira a LCR y su lanzamiento este domingo ha disparado la ilusión dentro del equipo del expiloto Lucio Cecchinello como no se veía hacía 20 años, cuando se presentó con el también debutante Casey Stoner.
En aquellos tiempos LCR solo tenía una moto y se apostó por el entonces subcampeón de 250cc, el australiano volador, que debutó en MotoGP asombrando con una pole, un segundo puesto y un sinfín de caídas que impidieron que su debut fuera más brillante aún. Solo duró un año el sueño, ya que Ducati arrebató a LCR a Stoner, que en 2007 se convirtió en campeón de MootGP con la Desmosedici.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Team LCR
Esta vez Honda se ha asegurado que no le 'roben' a su perla, firmando un contrato de tres años con Moreira, al que ven como un piloto de futuro, pero también capaz de empezar a generar mucha ilusión desde este primer año, en el que luchará con Toprak Razgatlioglu por el título de debutante del año,
En el lanzamiento de la moto de Moreira, 'ProHonda', una marca del grupo del fabricante de Tokio, se hace cargo de patrocinar el proyecto que nace con una RC213V totalmente renovada y que lideró la hoja de tiempos del shakedown de Sepang, con Aleix Espargaró. Tres días de test en los que Moreira acabó con más de 80 vueltas completadas y un mejor tiempo de 1.58.338.
Galería: Así son las motos de LCR-Honda para 2026
Galería: así son las motos del LCR Honda de Zarco y Moreira para MotoGP 2026
