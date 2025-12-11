Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más

La temporada 2026 del Mundial de MotoGP ya va calentando motores. La campaña 2025 acabó en Valencia a finales de noviembre, pero unos meses después de aquello, toca afrontar los primeros actos del curso 2026. Hablamos de las presentaciones de las distintas motos que veremos en la parrilla durante el año, y que comenzaremos a observar desde febrero, con los test de pretemporada (en Sepang, del 3 al 5 de febrero, y en Buriram, los días 21 y 22 del mismo mes). A continuación, te hacemos un repaso de cuándo y dónde serán las presentaciones de cada MotoGP para 2026, último año del actual reglamento técnico, con horarios, dónde ver cada una, y más.

Cuándo es la presentación de cada moto de MotoGP para 2026

¿Cuándo es la presentación de la Ducati de Márquez y Bagnaia para MotoGP 2026?

La moto referencia de la temporada 2025, la Ducati de fábrica del Lenovo Team, con el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, y Pecco Bagnaia, será de las primeras en presentarse, en lo que será la versión GP26 de una Desmosedici que ha dominado con mano de hierro en los últimos años.

La casa de Borgo Panigale volverá a organizar un evento 'Campioni in Pista' para revelar su decoración para la campaña 2026 en la estación italiana de esquí de Madonna di Campiglio, en los Dolomitas. Será el próximo 19 de enero de 2026, con horario aún por determinar, así como la manera en la que podrá seguirse en directo por televisión.

Más de MotoGP: MotoGP Por qué Ducati se enfrenta con Marc Márquez a su renovación más complicada

¿Cuándo es la presentación de la moto de Gresini para MotoGP 2026?

La puesta de largo de Gresini Racing para la temporada 2026 de MotoGP será justo antes del test de pretemporada de Sepang que abrirá los ensayos invernales, esto es, el sábado 31 de enero de 2026. Será en Kuala Lumpur, capital de Malasia, a partir de las 19:00 horas locales (12:00h del mediodía en España).

Será el comienzo de una nueva era para la escudería fundada por Fausto Gresini, ya que Alex Márquez dispondrá en su box de la moto oficial de Ducati, la Desmosedici GP26, mientras que Fermín Aldeguer contará con la máquina de 2025, la GP25.

¿Cuándo es la presentación de la moto de Pramac para MotoGP 2026?

El equipo italiano tiene de momento la fecha más adelantada de presentación su moto para 2026, nada menos que el 13 de enero. Prima Pramac Yamaha, dirigido por Paolo Campinoti arrancará su nuevo curso en Siena, cerca de su sede en Casole d'Elsa, en la Toscana italiana. Se presentarán en la Accademia Musicale Chigiana acogerá, en el elegante marco del Palazzo Chigi-Saracini, un gran escenario de música sinfónica en pleno centro de la ciudad,

Allí estarán con su nueva pareja de pilotos, un Jack Miller que repetirá, y el turco Toprak Razgatlioglu, un debutante que ha generado una gran expectación. Será el segundo año de Pramac como equipo satélite de Yamaha.

¿Cuándo es la presentación de la moto de VR 46 para MotoGP 2026?

El Pertamina Enduro VR46 Racing Team afronta su quinta temporada en MotoGP con importantes novedades y con la ilusión de consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la parrilla. Tras un 2025 marcado por un crecimiento constante —con seis podios de gran premio y siete en las Sprint, además de un meritorio tercer puesto en el Mundial de Equipos—, la estructura de Valentino Rossi se prepara para desvelar su proyecto 2026 en Roma. La gran novedad deportiva estará en el material disponible: el equipo solo contará con una Ducati GP26, mientras que la segunda moto será una GP25, ya que el buen rendimiento de Álex Márquez ha hecho que Gresini reciba la otra unidad oficial para 2026.

La presentación del VR46 tendrá lugar el 14 de enero de 2026 en Roma, concretamente en la espectacular Villa Miani, con vistas privilegiadas a la capital italiana. El acto empezará a las 12:00 CET, con la presencia de los dos pilotos del equipo, ambos nacidos en Roma: Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. El lanzamiento podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del equipo y sus plataformas digitales, en un evento en el que se descubrirá la nueva decoración "Black and Light" para la temporada 2026.

¿Cuándo es la presentación de la Aprilia de Jorge Martín para MotoGP 2026?

Aprilia llega a la presentación de su proyecto 2026 en un momento de enorme expectación después de firmar una temporada 2025 sobresaliente, en la que terminó el año casi al nivel de la todopoderosa Ducati. La marca de Noale ha dado un paso adelante definitivo y ahora todas las miradas están puestas en cómo será la nueva Aprilia RS-GP26, una moto llamada a consolidar ese salto competitivo. Para la ocasión, el equipo contará con la presencia de sus dos pilotos: Marco Bezzecchi, tercero del mundo en 2025 gracias a una segunda mitad de curso impecable, y Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP 2024 que vivió un auténtico calvario en 2025 por culpa de las lesiones, pero que ya trabaja al 100% para volver a lo más alto.

La presentación oficial de la Aprilia RS-GP26 se celebrará el 15 de enero de 2026 en Milán, en un evento programado para empezar a las 12:00 del mediodía. El acto servirá como punto de partida a una temporada clave para Aprilia, que quiere confirmar que su rendimiento del último año no fue casualidad y que puede ser una de las grandes amenazas en la lucha por el título de MotoGP 2026.

¿Y cuándo empieza la acción?: MotoGP Calendario de MotoGP 2026: fechas, carreras y todos los grandes premios del mundial