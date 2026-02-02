Honda presenta la última RC213V, la moto de la esperanza para la fábrica de Tokio

La temporada 2026 es la última del actual reglamento de las motos de 1000cc, una era que Honda dominó a placer con la RC213V hasta 2019, justo antes de la lesión de Marc Márquez, que dio paso a uno de los periodos más negros del constructor nipón.

Una era que toca a su fin con la llegada, en 2027, del nuevo reglamento técnico y de la nueva RC214V que el equipo de pruebas de HRC ya puso en pista en diciembre, y que debe devolver todo su brillo a la fábrica del ala dorada.

Antes de eso, este lunes, desde Sepang, el equipo oficial Honda, con Joan Mir, que afronta su cuarta temporada, y Luca Marini, que correrá por tercer año para la marca japonesa, presentó la decoración de sus prototipos, siguiendo un diseño básicamente idéntico al introducido el pasado año, que fue el primero con el nuevo patrocinador, Castrol, aparcando los colores 'naranja' del anterior sponsor y abrazando una imagen más fresca y moderna, con predominio de los colores corporativos de Honda, dominado del rojo y toques de azul y rojo, con algo de verde Castrol. Una presentación que puedes ver aquí repetida.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Honda Racing

Sin embargo, lo importante de esta última RC213V está bajo la pintura. Los técnicos de Honda han trabajado duro, con el equipo de pruebas y los probadores Takaaki Nakagami y Aleix Espargaró. El español, este mismo sábado, tras concluir con el mejor tiempo los tres días de Shakedown de MotoGP en Sepang, aseguraba que la moto que se presenta hoy "es la mejor MotoGP que he pilotado en mi vida", donde ellos tras una larga carrera en la que ha pasado, entre otros, por equipos satélite de Ducati, y por las formaciones oficiales de Suzuki y Aprilia.

"Estoy muy orgulloso de todo el equipo de pruebas y del trabajo que hemos hecho. La mejora en los últimos doce meses es clara, y puedo decir que la RC213V de 2026 es la mejor MotoGP que he pilotado. Felicitaciones a todos los ingenieros y a todos en Japón. Es solo el comienzo de la temporada, así que mantengamos la calma, ¡pero estoy seguro de que los pilotos de Honda se van a divertir mucho!", escribir Aleix en sus redes sociales.

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Honda Racing

Con estos parámetros, se entiende que la moto que Honda va a entregar esta temporada a sus cuatro pilotos, los dos oficiales y los de la escudería satélite LCR, Johann Zarco y el novato Digo Moreira, es la moto de la esperanza para la casa de Tokio, el camino para volver a entender qué se necesita actualmente para ser un equipo competitivo en MotoGP.

De momento el trabajo hecho y lo que parece que está por llegar han convencido ya a una de las grandes estrellas de la parrilla, el francés Fabio Quartararo, para ligar su futuro a Honda a partir de 2027, con opciones de que sean dos los pilotos punteros que tengo el equipo el próximo año si, finalmente, acaban convenciendo a Pecco Bagnaia, otro de los objetivos a los que apunta HRC para 2027.

Honda HRC RC213V de 2026 Foto de: Honda Racing

En general, 2026 es un año de transición, Honda ha perdido parte de las concesiones gracias a mejorar sus resultados y ahora le será un poco más complicado avanzar en el desarrollo de la moto de 2027, pero el trabajo y el despliegue de medios está ahí, suficiente para convencer a pilotos top y cargando de motivación a un fabricante que no puede esperar más a volver a la cima.

El del equipo oficial Honda este lunes en Sepang ha sido el último lanzamiento de las escuderías de MotoGP, ya todas presentas y preparadas para arrancar, este martes, el primer test oficial de la temporada.

