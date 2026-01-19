Así fue la presentación de la Ducati de Márquez y Bagnaia de MotoGP 2026

Llegó el plato fuerte de las presentaciones del Mundial de MotoGP para la temporada 2026. Después de que la semana pasada se revelaran las decoraciones de las nuevas motos de Aprilia, de Pramac y del VR46, este lunes, 18 de enero, fue el turno de Ducati. En el marco del habitual evento 'Campioni in Festa', la casa de Borgo Panigale reveló la nueva MotoGP que llevarán Marc Márquez y Pecco Bagnaia en el equipo oficial, la Desmosedici GP26. A continuación, puedes ver cómo fue el acto de presentación, que tuvo lugar en un lugar idílico, la estación de esquí de Madonna di Campiglio (Italia).

Vídeo: así fue la presentación de la Ducati GP26 de Márquez y Bagnaia

Aquí en italiano y debajo, en inglés

Si no puedes ver en el recuadro de arriba la presentación de la MotoGP de Ducati para MotoGP 2026, pincha en este enlace para acceder a la retransmisión en YouTube.

A continuación, apunta bien la hora a la que se reveló la nueva Ducati GP26 de Marc Márquez y Pecco Bagnaia, este lunes 19 de enero.

A qué hora fue la presentación de Ducati de su MotoGP 2026, con Márquez y Bagnaia, en España: lunes a las 11:00 horas

A qué hora fue la presentación de Ducati de su MotoGP 2026, con Márquez y Bagnaia, en México: lunes a las 03:00 horas

A qué hora fue la presentación de Ducati de su MotoGP 2026, con Márquez y Bagnaia, en Colombia, Perú y Ecuador: lunes a las 04:00 horas

A qué hora fue la presentación de Ducati de su MotoGP 2026, con Márquez y Bagnaia, en Venezuela y Bolivia: lunes a las 05:00 horas

A qué hora fue la presentación de Ducati de su MotoGP 2026, con Márquez y Bagnaia, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: lunes a las 06:00 horas

Ducati llega al último año del actual reglamento técnico de MotoGP con el deber y el deseo de seguir manteniendo el cetro, el mandato y el orden en la temporada 2026, antes de que lleguen las nuevas motos de 850cc, con menos aerodinámica y dispositivos de altura. Mucho se habló de si la pasada GP25 era peor que la prácticamente perfecta GP24, pero lo cierto es que la casa de Borgo Panigale volvió a arrasar gracias a un excelso Marc Márquez, que cosechó su noveno título mundial de motociclismo en uno de los mayores regresos a lo más alto que se recuerdan en toda la historia del deporte.

Después, la suerte le fue esquiva: el de Cervera casi ni tuvo tiempo para poder celebrarlo, ya que a la semana, en Indonesia, se lesionó por una desafortunada acción de Marco Bezzecchi. Un incidente por el que tuvo que volver a operarse en el brazo derecho, aunque no en la zona afectada en 2020, sino en los ligamentos, y que le ha tenido alejado de las motos hasta hace unos días. Pero ahora toca volver a ponerse en marcha, y los focos volverán a estar puestos en el multicampeón ilerdense, que parte como el máximo favorito para revalidar la corona.

De fondo, y junto a cómo se encuentre él, muchos querrán ver, desde la pretemporada que arrancará a principios de febrero en Sepang, cómo irá la nueva Desmosedici GP26. Y seguro que el principal interesado en ello es Pecco Bagnaia. El italiano nunca encontró las sensaciones con la moto de 2025, salvo puntualmente como en Japón, y entra ante un año clave: esta campaña debe reivindicarse y recuperar el nivel, o de lo contrario, quizás su futuro en Ducati pueda estar comprometido, en un año en el que todas las grandes estrellas acaban contrato.

En cuanto a diseño de la moto, obviamente el rojo seguirá siendo el color representativo de Ducati en su máquina, aunque para este curso han llegado algunos cambios, con el blanco ganando presencia gracias a dos rayas desde el colín hasta la parte delantera.