Dovizioso: "Un fin de semana perfecto; parar en Misano fue la decisión acertada"

Este domingo hizo justo un mes, en Silverstone, Andrea Dovizioso anunció que iba a bajarse de la moto el fin de semana del Gran Premio de San Marino, y el piloto italiano ha disputado hoy, por tanto, su última carrera en MotoGP, arropado por un gran número de aficionados y amigos, que quisieron acompañar a Dovi en su último baile tras más de dos décadas en el campeonato, los últimos 15 años en la clase reina.

Una última carrera que resultó ser de las mejores de la temporada para él, de hecho el 12º puesto es su segundo mejor registro del curso.

“El fin de semana ha sido una locura y la verdad es que no me esperaba que la gente me apoyara de una manera tan loca", dijo Dovizioso al final de la carrera y después de que decenas de amigos le esperaran en la parte trasera del box con una camiseta conmemorativa y banderas con el 04.

"Estoy muy contento, no podría sentirme mejor ahora mismo. Mi decisión de parar en Misano fue acertada”, reflexionó el italiano, que a partir de la próxima carrera, en Aragón, será sustituido por el británico Cal Crutchlow, probador de Yamaha.

Precisamente, el corredor quiso destacar el hecho que el fabricante japonés le permitiera acabar la temporada de forma anticipada y recibir este homenaje.

"Gracias a Yamaha y a los patrocinadores, y también al equipo por permitirme hacerlo”.

Un final que, seguramente, no era el soñado por Dovizioso cuando hace unos años era un ganador de carreras y aspirante el título, pero que en las circunstancias actuales dio por bueno.

"Ha sido perfecto. La carrera ha sido como siempre, no soy capaz de ser rápido al principio, no soy capaz de parar la moto”, valoró.

"No he podido mantenerme con el grupo de delante, pero desde la mitad de la carrera hasta el final he podido ir más rápido que mi ritmo en entrenamiento, hasta la última vuelta”, cruzando 12º la meta, en los puntos.

"Así que he podido jugar un poco con los pilotos de detrás y he podido mantener la posición. Pero también ha influido que muchos pilotos se han caído”, recordó.

"El 12º es una buena posición para mí. Quería hacer un top 10 pero no he podido”, se resignó.

Pese al ambiente festivo y emocional que se vivió en el box de Dovizioso, el piloto mantuvo la cabeza fría en todo momento.

“En la carrera y al final seguí siendo racional", dijo cuando se le preguntó si sintió alguna emoción al llegar a la bandera a cuadros. "Por lo tanto, no tuve emociones extrañas. Estás cansado, pero no es el momento de emocionarse”.

"No hay que hacer ninguna locura antes de la carrera, sobre todo por la forma en que tengo que afrontarla. No hubo ningún problema en contener las emociones”.

Pese a que la de este domingo es su última carrera y la idea era no volver a subirse a una MotoGP, Yamaha le ha pedido al italiano que tome parte en el próximo test, que se celebra martes y miércoles, en este mismo circuito. El italiano saldrá solo el martes por la mañana para probar una piezas antes de colgar el mono definitivamente y enfocarse en el campeonato italiano de motocross y un proyecto “secreto” que dará a conocer antes de final de año.

Galería: así fue la última carrera de Andrea Dovizioso

