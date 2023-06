El joven corredor del equipo Mooney VR46, que afronta su segunda temporada en la clase reina y lo hace al manillar de una Desmosedici GP22, la moto con la que el pasado año Pecco Bagnaia se proclamó campeón del mundo, recibirá una actualización del fabricante de Bolonia este fin de semana, en el Gran Premio de Italia.

La maniobra del constructor italiano no es baladí, ya que Marco Bezzecchi, que es segundo de la general del campeonato, está a solo un punto del primero, el propio Bagnaia, cabeza de cartel de Ducati, lo que demuestra que en Borgo Panigale apoyan claramente a Bezz y que le van a dar las armas necesarias para que mantenga su lucha por el campeonato, incluso si esa batalla es contra su propio piloto estrella.

"Ducati está trabajando muy bien y antes de darme cualquier actualización ya me estaba apoyaban muchísimo, también en Le Mans, en la última carrera, donde me apoyaron hasta el último momento. Me siento muy respaldado por ellos y muy cómodo, no me puedo quejar de nada", aseguró este jueves en Mugello el discípulo de Valentino Rossi, que, sin embargo, no quiso desvelar de qué actualización se trataba.

"Creo que sí hay alguna pieza nueva, pero todavía no sé de qué se trata, tengo que hacer una reunión hoy (jueves) con mi equipo y mañana os podré contar algo más", despejó balones fuera.

Bezzecchi llega a Mugello tras la brillante victoria conseguida en Le Mans, la segunda de la temporada para él tras la conseguida en Argentina, y como cualquier corredor italiano replicar esos resultados en casa sería lo máximo.

"Este es un circuito muy especial para los pilotos italianos, así que será fantástico después de este parón llegar a esta pista maravillosa y que espero que esté con muchos aficionados en las gradas".

Una situación, luchando por el campeonato, que pondría bajo una enorme presión a cualquiera, sobre todo tratándose de un piloto en su segundo curso en MotoGP y con solo 24 años.

"Creo que no estoy bajo la mayor presión de mi carrera, estamos en un momento muy temprano de la temporada, no creo que vaya a subir la presión por mi posición en la clasificación, por el momento me siento bien, por más que la presión siempre sea alta, sobre todo antes de las carreras", zanjó el de Rimini.