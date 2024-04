Bezzecchi: "No es el resultado que quería, pero es un punto de partida"

El año pasado, por estas mismas fechas, Marco Bezzecchi logró en Argentina su primera victoria en MotoGP, reafirmándose como uno de los candidatos al título. Sin embargo, 12 meses después, el piloto del Pertamina Enduro VR46 está situado entre las decepciones de este inicio de temporada, aunque, eso sí, lastrado por una Desmosedici GP23 que parece ir en contra de los puntos fuertes de su estilo de pilotaje.

En cuanto a resultados, el fin de semana en Austin estuvo en la línea de los grandes premios de Qatar y Portugal y, por tanto, no le ofreció al italiano muchas satisfacciones. Una caída en la clasificación le relegó a la décima plaza de la parrilla, algo que complicó su carrera al sprint, porque en mitad del pelotón se vio empujado fuera de la pista, en la segunda curva, para acabar 13º.

Pero algo mejor le fueron las cosas el domingo, cuando logró finalizar en la octava plaza, al final de una carrera que, si bien no le permitió ver aún el vaso medio lleno por el 'feeling' con la Ducati, sí le indicó que esas sensaciones parecen ir en aumento.

"Es difícil estar contento con un octavo puesto, pero hemos hecho algunas mejoras este fin de semana, así que al menos deberíamos estar contentos por eso. No podemos esperar estar directamente [delante] con el nivel que hemos mostrado hasta ahora, pero he mejorado mucho en diferentes aspectos del pilotaje, así que creo que hay algunos puntos positivos este fin de semana. Obviamente no es el resultado que quería, pero es un punto de partida", dijo Bezzecchi al término del Gran Premio de las Américas.

Con la próxima cita del calendario se volverá un poco a la "normalidad", porque el Mundial de MotoGP regresará a Europa, a Jerez. Entre otras cosas, el circuito andaluz también acogerá una jornada de entrenamientos, el lunes posterior al gran premio, que puede ser crucial para aquellos que, como el #72, todavía están buscando las sensaciones adecuadas con sus motos.

"El test puede ser muy importante para mí, eso espero. El año pasado cuando paramos para rodar no tenía nada que probar, salvo las salidas. Ahora, en cambio, creo que probaré muchas cosas. Pero ya durante el fin de semana intentaremos dar un paso más y mejorar las sensaciones que tengo sobre la moto. Jerez será importante, volveremos a Europa y el ambiente allí siempre es fantástico", concluyó.