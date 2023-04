Cargar el reproductor de audio

El cabeza de cartel de Ducati en MotoGP y campeón del mundo 2022, Pecco Bagnaia, se arremangó el mono de trabajo este sábado en la clasificación definitiva, la Q2, arriesgándose a montar neumáticos slicks cuando las condiciones no parecían, por la humedad, las idóneas para hacerlo. El primero que se atrevió fue Marco Bezzecchi, y Pecco le siguió antes de que lo hiciera Alex Márquez, fueron los tres primeros y el español, finalmente, les pispó la posición de privilegio.

Para Bagnaia, ganador de las dos carreras celebradas la pasada semana en Portimao, el objetivo este fin de semana es seguir aumentado la diferencia con sus competidores.

"No podía permitirme acabar acabar muy retrasado en la parrilla de salida, las condiciones quizá no eran las más adecuadas, pero no podía esperar, incluso he tomado la decisión tarde, lo hubiera tenido que hacer una vuelta antes", aseguró el italiano al final de la clasificación.

"Lo importante es que estamos en la primera fila de la parrilla, que era lo más importante y nuestro principal objetivo", añadió.

"Este tipo de condiciones mixtas no son las que mejor me van, hemos mejorado mucho también en ese aspecto, hemos logrado el mejor resultado posible y salir adelante era vital porque parece que las condiciones en la Sprint aún van a ser más difíciles", adelantó.

Una carrera corta, programada a 12 vueltas (esta noche 20 hora española) que puede ser caótica.

"Por la mañana ya me he encontrado muy bien, mejor que ayer, estamos más cerca de los más rápido y acabar tercero ahora me ha dado mucha motivación. Si las condiciones son buenas para la Sprint seguramente podremos estar delante, si no lo son tendremos que trabajar más para mejorar en este tipo de situaciones", zanjó el campeón de 2022 y líder tras la primera carrera de este año en Portugal, mientras dos de sus máximos adversarios, Enea Bastianini y Marc Márquez, ven las carreras desde casa lesionados.

