Al mismo tiempo, el técnico, uno de los habitantes del paddock con más experiencia, subraya que el camino que debe recorrer el de Cervera es todavía muy largo para establecerse en MotoGP.

El podio de hace dos semanas, en Le Mans, tuvo un efecto motivador indudable en el menor de los Márquez. Una semana más tarde, en Aragón, confirmó su buena deriva con una atronadora remontada que le llevó, de la 11ª plaza que ocupó en la parrilla, hasta la segunda, a solo tres décimas del ganador, Alex Rins, a su paso bajo la bandera de cuadros.

La inercia del actual campeón del mundo de Moto2 experimentó un punto de inflexión tras el test que se llevó a cabo en Misano, entre la primera y la segunda cita que se disputaron en el circuito Marco Simencelli. Y aunque el tramo de análisis es muy corto, vale la pena destacar que nadie ha acumulado mejor botín que el #73 (43 puntos) en las últimas tres paradas del calendario.

En este lapso de tiempo ha pasado de la 16ª plaza que ocupaba en la tabla general tras el Gran Premio de Emilia Romagna, de donde salió a 64 puntos del líder (Andrea Dovizioso), a la 12ª en la que se encuentra a día de hoy, a 54 puntos del primero (Joan Mir).

Según Aurín, las claves del indiscutible salto de calidad del chico son perfectamente lógicas: talento, capacidad de trabajo y predisposición por parte de Honda para ofrecerle esas piezas que requería para acomodarse a una moto que está concebida para adaptarse al estilo de pilotaje de su hermano, mucho más agresivo que él.

“Alex tiene una conducción distinta a la de Marc, y Honda intenta adaptarse en la medida que se puede. Alex ha requerido de una configuración y unas piezas que Honda, por suerte, ha podido darle. Tanto él como el equipo se han acercado el uno al otro, pero la moto es la de Marc”, explica Aurín a Motorsport.com.

De Alex siempre se ha dicho que no es tan explosivo como otros corredores, sino que sus pasos son probablemente más cortos, pero igual de firmes, o más, e incluso él se define de esta forma. Aurín coincide en esa lectura, y por eso se muestra hasta cierto punto sorprendido por el espectacular despegue de Alex recientemente.

“Cuando un piloto llega a una categoría nueva, necesita de un proceso de adaptación. Unos se adaptan más rápido que otros. En el caso de Alex, diría que hasta ahora ha ido paso a paso, pero siempre adelante. Probablemente nadie esperaba que llegara tan pronto”, añade el de Castelldefels (Barcelona), satisfecho con los últimos resultados, aunque a la vez convencido de que aún no se ha conseguido nada.

“No le quiero restar ningún mérito a Alex, pero puede ser que lleguemos a Valencia y nos cueste un poco más, porque igual el circuito es diferente y no se adapta tanto a su forma de conducir. De momento no ha ganado ninguna carrera y hay que ir poco a poco. ¿Qué en Alcañiz hizo una carrera preciosa? Soy el primero en verlo, pero tenemos que ir paso a paso. No queremos tirar cohetes, no sea que después nos caigan encima”, remata Aurín.