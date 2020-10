Petrucci acusa a Pol Espargaró de arruinarle la carrera

El piloto oficial de Ducati Danilo Petrucci arrancó octavo el pasado domingo en el GP de Aragón de MotoGP 2020, pero el italiano se vio metido de lleno en la batalla por el top 10 desde los primeros compases.

Después de que Crutchlow le superara antes de la vuelta 10, Petrucci cayó a la 12ª posición cuando Zarco le adelantó en la vuelta 13. Aunque mantuvo el tipo ante Binder y Pol Espargaró, un incidente con el español le hizo caer al 15º puesto.

El italiano asegura que se "cayó" de su moto en los últimos compases después de que Pol Espargaró (KTM) chocara con él en la curva 5, lo que le hizo caer del 11º al 15º bajo la bandera a cuadros.

"Por desgracia, a falta de tres vueltas, Espargaró me golpeó desde atrás y sólo sentí el toque", explicó Petrucci. "Me caí de la moto".

"Afortunadamente, pude subirme a la moto de nuevo, pero seguí recto y perdí la posición ante él, Aleix [Espargaró], y también [Iker] Lecuona".

"Así que no fue un día para recordar, y perder tres posiciones en un momento no me hace feliz".

"[Sucedió] en la curva 5. En la curva anterior, Brad Binder me pasó. Intenté cruzar su trayectoria pero sentí que la moto de Pol me tocaba la espalda y me caí de la moto. Afortunadamente, la escapatoria era de asfalto y pude mantenerme en pie al menos".

No hubo ninguna investigación de los directores de carrera el domingo por la noche, y Pol Espargaró por su parte se negó a comentar los hechos. "Lo siento, pero desde [el sábado] he decidido no hablar de nadie más que de mí mismo", advirtió el español cuando se le preguntó sobre el tema. "De lo contrario, mis palabras pueden cambiar en la prensa y estoy en problemas todo el tiempo".

Petrucci, por su parte, lamentó que el incidente complicara aún más una carrera ya de por sí difícil, en la que se encontró con una moto nerviosa y que, como en el resto del fin de semana, fue extrañamente lenta en recta.

"Estaba bastante satisfecho, porque en la primera parte de la carrera me enfrenté a los otros pilotos de Ducati. Estaba bien, pero siempre intentaba atraparlos en línea recta y era muy difícil, tenía que frenar más fuerte todo el tiempo", explicó. "También sentí que la moto estaba muy nerviosa, así que por la mañana cambiamos la puesta a punto para intentar encontrar ese agarre que todavía nos falta".

"Encontramos algo al acelerar, pero perdí la estabilidad de la moto en la entrada de la curva y eso también significó que con los neumáticos gastados no tuve velocidad. Afortunadamente, tenemos otra carrera para conseguir nuestra venganza. Pero lamento mucho haber perdido tres lugares por culpa de otro piloto".

