Tech3 destaca la capacidad de liderazgo de Augusto Fernández en 2023

Después de alinear a dos pilotos 'rookies', Remy Gardner y Raúl Fernández, en 2022, el equipo Tech3 cambió completamente su enfoque para la temporada 2023 de MotoGP. Pol Espargaró y Augusto Fernández formaron un nuevo dúo que debía combinar experiencia y juventud, pero el equipo galo se quedó pronto sin el primero tras sufrir múltiples fracturas en una fuerte caída en Portimao, lo que les llevó a redefinir sus objetivos.

"Ante todo, sí, ha sido una temporada difícil", declaró el jefe del GasGas, Hervé Poncharal, en una entrevista concedida a Motorsport.com. El presidente de la IRTA se centró en la lesión del de Granollers: "Obviamente, en lo que respecta a nuestro líder, Pol [Espargaró], no tengo que explicarlo pero tuvo un accidente muy grave. Creo que hemos tenido mucha suerte de verle volver a la vida normal y más suerte aún de verle de nuevo pilotando en MotoGP, porque después de las primeras semanas, las noticias no eran muy positivas".

Lo que también dijo Hervé Poncharal a Motorsport.com: MotoGP Los dos factores de Pedro Acosta que ya impresionan a Tech3 en MotoGP

"No creo que la gente se dé cuenta de lo que ha pasado, porque la vida sigue, y nosotros estábamos en Portimao y luego fuimos a Argentina y Estados Unidos. Obviamente, te haces preguntas, pero la vida sigue su curso y no te das cuenta de lo que pasa detrás. Para nosotros fue duro en cuanto a resultados, pero también perderle, porque conozco bastante bien a Pol. Estuvo dos años con nosotros al principio de su carrera en MotoGP, con la Yamaha, y es una persona que me cae muy bien. Es muy bueno, realmente apasionado, lleno de vida y es un buen personaje en el garaje", siguió.

Jonas Folger, probador de KTM en la categoría reina, disputó seis carreras como sustituto de 'Polyccio', pero seis años después de su primera etapa con el Tech3 y tras un 2022 sin carreras de élite, el alemán no estaba fino de forma. Por lo tanto, el equipo tuvo que confiar plenamente en Fernández, que asumió su papel de líder: "Creo que estamos bastante satisfechos, impresionados y gratamente sorprendidos con Augusto [Fernández], porque nunca sabes qué esperar. Incluso siendo campeón del mundo, un debutante que viene de Moto2 tiene muchas cosas que entender".

Así, el #37 vio cómo sus responsabilidades evolucionaban muy rápidamente, ya que en lugar de aprender a la sombra de Pol Espargaró, tuvo que asumir el liderazgo de la escudería, que luego no se puso en duda cuando su compatriota regresó de su declive físico. El único novato del año brilló con un cuarto puesto en Le Mans y un séptimo en Motegi, bajo la lluvia, y Poncharal alabó su capacidad de adaptación en un contexto complicado.

"Estábamos sufriendo y Augusto tenía que dejarse llevar por el capitán, Pol Espargaró, sin presionarse demasiado. De repente, para empezar el campeonato, se encontró como el líder. Era el capitán aunque no estaba preparado para serlo, así que creo que lo hizo bastante bien".

"El problema es que Augusto es un joven inteligente. No es alguien que aparece en el paddock con ropa de moda o loco, con una novia fantástica o creando rumores y polémica. Es como cuando tienes un buen alumno en el colegio, trabaja bien, saca buenas notas pero no habla demasiado, no crea problemas. Y a veces ni siquiera te das cuenta de que está ahí".

Poncharal lamentó que el rendimiento del mallorquín se haya visto eclipsado por el debate en torno a la anunciada subida de Pedro Acosta, que obligó a KTM a desprenderse de uno de sus cinco pilotos para 2023. Al final fue Espargaró quien tuvo que dar un paso al lado y ceder su puesto, pero Fernández se enfrentó regularmente a las dudas sobre su continuidad en el equipo.

"Desde el punto de vista de los medios de comunicación, y no los critico, pero se habla de polémicas, de noticias jugosas, de lo que sus lectores quieren saber y entender. Y a veces era... no quiero decir frustrante, más para él que para el equipo, pero también para el equipo. Terminó cuarto en Le Mans y creo que sólo hubo dos pilotos que se cayeron delante de él, así que incluso sin eso habría sido sexto. Contuvo a Aleix Espargaró y acabó a menos de un segundo de Johann Zarco, que fue tercero. Y nadie dijo nada al respecto. Si hubiera sido un piloto con otro perfil, quizá se habría hablado más".

"Casi desde el principio de temporada, lo único que le preguntaban los medios era '¿Vas a mantener tu puesto, ya que va a llegar Pedro y te van a echar?' Me dio un poco de pena, sinceramente, escuchar esas preguntas y verle la cara. Aunque dijo que tenía contrato para 2024, nadie le creyó. Creo que en general ha sido una temporada interesante, Augusto ha aprendido mucho y estoy muy contento de que tenga otra oportunidad de demostrar lo que puede hacer el año que viene".

El año 2023 también ha visto cómo Tech3 adoptaba los colores de GasGas, que no ha cambiado su relación con KTM pero ha dotado al equipo de una "identidad propia", según el dirigente francés, "como una marca para gente joven, más picante, más latina". Este aspecto debería reforzarse con la llegada del 'Tiburón de Mazarrón', quizás incluso demasiado según el jefe del equipo: "No quiero decir demasiado porque hay gente que se deja llevar y Pedro no es así. Está muy tranquilo porque algunos dicen que es el nuevo Marc Márquez. Marc es Marc, Fabio Quartararo es Fabio, Pecco Bagnaia es Pecco. Él sólo será Pedro".

Pol Espargaró, por su parte, ha aceptado ser degradado a piloto probador, lo que debería darle tiempo para perfeccionar su forma física de cara a poder realizar varios 'wild card' sobre la KTM la próxima temporada. Poncharal cree que el catalán podrá prosperar en este nuevo papel.

"No quiero decir que esté muy contento, pero en cierto modo lo está, tiene un trabajo. Tendrá un trabajo diferente, pero a lo mejor le llega en el momento adecuado de su vida y de momento es así. Estamos muy contentos con nuestra alineación para 2024. Será emocionante tener un 'rookie' interesante y a Augusto en su segundo año", finalizó.