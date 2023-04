Cargar el reproductor de audio

El estado de salud de Pol Espargaró sigue mejorando después del duro accidente que sufrió durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal de MotoGP del pasado fin de semana. El español sufrió una dura caída en la P2, en la curva 10 del circuito de Portimao, que levantó las alarmas y aumentó las críticas a la seguridad del trazado a causa de la ausencia de defensas de aire en las protecciones en ese punto y al gran tamaño de la grava de las escapatorias.

Tras unos días en los que se ha podido ir comprobando cómo estaba Pol Espargaró gracias a las fotografías de su hermano Aleix y de otros familiares cercanos, y en la misma jornada en que se ha anunciado que será Jonas Folger quien le sustituya en el GasGas, han llegado grandes noticias. Hervé Poncharal, su jefe, confirmó esta tarde durante el primer entrenamiento del Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo que el catalán ya está fuera de la UCI.

Así lo confirmó a la retransmisión oficial del Mundial de MotoGP: "Tengo muy buenas noticias, porque está claro que Pol está tan lleno de vida y tan deseoso de volver que se sentía un poco decaído los últimos días estando solo en una sala de UCI sin posibilidad de levantarse de la cama. Le han trasladado a una habitación normal, sin más cuidados intensivos, y se ha levantado y ha dado algunos paseos", dijo el francés.

"Se siente bien y nos envió a todos un mensaje increíblemente lleno de dedicación, con mucho corazón: "Voy a intentar hacer todo lo posible para estar allí lo antes posible". Además, se alegró de que Jonas Folger le vaya a sustituir porque le cae bien y cree que es la mejor oportunidad. Anoche estábamos preocupados por la moral de Pol, y hoy es un día completamente nuevo y un nuevo Espargaró", añadió.

Sobre cuándo podrá volver el español, Poncharal no quiso mojarse, aunque confía en el afán de superación de Pol: "No queremos hablar de cuánto tiempo estará fuera de combate, porque sabemos que los pilotos a veces nos sorprenden. Seguro que será un tiempo, muchas carreras, pero estoy seguro de que los médicos se sorprenderán al verle volver antes de lo que predicen en este momento", comentó.

Por último, el galo comentó también los detalles de la lesión de Espargaró: "Ha tenido una fractura fea en la mandíbula. Es dolorosa porque está operado, pero no puede hablar y tiene que comer con pajita. No es nada realmente grave y es sólo un momento doloroso por el que tiene que pasar y que no va a durar mucho".

"El principal problema es la espalda, así que para tranquilizar a todo el mundo, esperamos que vuelva a moverse, a caminar, a correr y que esté en condiciones de pilotar una MotoGP muy pronto. Pero lleva tiempo curar las vértebras. Ahora mismo está encorsetado, no puede moverse, y esto va a llevar mucho tiempo. Esa es la peor parte de la lesión", finalizó.