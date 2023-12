Martín se verá como "uno de los mejores de la historia" si gana a Márquez

Jorge Martín fue este miércoles una auténtica estrella de cine. El subcampeón del mundo de MotoGP en esta temporada 2023 fue la auténtica estrella en una sala del centro de Madrid, donde tuvo lugar la presentación de su nuevo documental de DAZN, 'Martinator, voluntad de hierro', un acto al que pudo asistir Motorsport.com.

La obra es un emotivo y bonito repaso del camino al éxito del piloto de San Sebastián de los Reyes, centrado en el lado más humano. Y, especialmente, en el sacrificio de sus padres, Ángel Martín y Susana Almoguera, o de su hermano Javier o su novia María, desde el punto de vista económico y sentimental para ver cumplido el sueño de ser competitivo en la categoría reina. Recuerda que ya puedes ver este documental en la plataforma de DAZN, como uno de los contenidos extra que están sacando en este invierno.

El propio Martín, que reconoció que estaba "nervioso" ante su primer estreno de cine, quiso hacer balance al término de la proyección de lo que ha sido esta temporada 2023, y de lo que será la próxima campaña, donde volverá a luchar por alzarse con el título mundial.

Para el piloto español, haber perdido la corona en Valencia frente a Pecco Bagnaia no es "el final de una etapa, sólo el principio". Martín demostró ser consciente de que para tratar de alcanzar el título debe "mejorar", ya que ha sido el mejor "los viernes y los sábados, pero no los domingos". Sin embargo, lo más probable es que en 2024 no sea Bagnaia su único rival por el título. Muchos de los focos estarán centrados en lo que pueda hacer Marc Márquez en su debut con la Ducati del equipo Gresini Racing, tras su fantástico debut en el test de Valencia.

Martín tiene claro que, si consigue batirle, logrará consagrarse como uno de los mejores pilotos de siempre en el Mundial: "El objetivo para 2024 es llegar a Valencia no a catorce puntos, sino con el margen suficiente para poder disfrutarlo. Creo que será una temporada muy larga, no habrá que cometer fallos, pero está claro que tenemos un aliciente más, que es Marc con la Ducati", dijo.

"Será muy interesante, para mí creo que es una oportunidad buenísima, porque al final tengo la oportunidad de batirme con uno de los mejores de la historia, o el mejor, entonces, si consigo ganarle, me consideraré como uno de los mejores pilotos de la historia también", explicó posteriormente.

Entre los muchos temas que se hablaron en el documental, estuvo su intento de subir al equipo oficial de Ducati en 2022, de cara a esta campaña. Tras una temporada de lucha, y en la que Martín y su entorno empezaron teniendo claro que él sería el elegido, tras un año complicado finalmente los de Borgo Panigale optaron por Enea Bastianini como acompañante de Pecco Bagnaia, algo que Martín achacó "quizás a la bandera", aunque destacó que tanto él como el italiano se merecían el puesto.

Sin embargo, el #89 tuvo la oportunidad de resarcirse este año, ante su buen nivel y los problemas de 'La Bestia', luchando contra las lesiones. Así, Martín confirmó la información que Motorsport.com adelantó el domingo de Valencia, de que si era campeón del mundo subiría automáticamente de Pramac al equipo oficial.

"No sé si puedo decir esto, pero el domingo de Valencia tenía ya dos monos negros preparados por si el lunes me subía a otra moto", explicó. "Pero bueno, no salió y ya no me importa. He luchado por ser campeón, me he quedado muy cerca de Pecco y lo he hecho en Pramac. Estoy orgulloso de seguir y de ellos, porque al final, si me movía, tampoco volvía con mi equipo, entonces creo que se merecen pelear por otro mundial y se merecen conseguirlo", finalizó.