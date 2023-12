KTM confirma que quiere tener un tercer equipo en MotoGP para 2025

Una de las principales historias que dejó la temporada 2023 de MotoGP fue el intento de KTM de conseguir una quinta moto para la próxima campaña. Y es que, en determinado momento del año, la casa de Mattighofen se encontró con cinco pilotos para cuatro asientos, e intentó negociar con Dorna, promotora del campeonato, una máquina extra.

A Brad Binder y Jack Miller, pilotos con contrato en el equipo oficial -de hecho, al sudafricano le renovaron hasta la temporada 2026-, hubo que sumar a Pol Espargaró y a Augusto Fernández en el Tech3. Mientras que el primero tenía contrato para 2024, el segundo destacó en su año de 'rookie', por lo que se entendió que era injusto bajarle. Y a los cuatro se añadió Pedro Acosta, junto a Binder el activo que más valora la marca austriaca. Al luchar por el título de Moto2, que finalmente ganó, optó por hacer valer su contrato y subir a la categoría reina con KTM. La fábrica acabó haciéndole hueco, pero negociando con Espargaró un "paso al lado", por el que será piloto probador.

Aunque el propio Pol Espargaró consideró que KTM no había gestionado del todo bien su política de contratos, desde la marca englobada en el grupo Pierer Mobility trataron de presionar a Dorna, sosteniendo que merecían ocupar las plazas que había dejado Suzuki tras su marcha en 2022. Pero la empresa española se negó a ello, reservando esos dos asientos para un posible nuevo fabricante y manteniendo que los equipos privados perderían valor si accedían a la petición.

Así, KTM arrancará la campaña 2024 con cuatro asientos, pero no se han olvidado de su objetivo de tener seis motos, algo que Pit Beirer, director de KTM Motorsports, ve como su "escenario soñado". El alemán lo ha explicado en una entrevista concedida a 'Speedweek', en la que también habló del nuevo sistema de concesiones adoptado por el Mundial.

El ex piloto de motocross avisa de que KTM intentará buscar un tercer equipo, una segunda escudería satélite, para 2025: "Queremos tomar una decisión definitiva en los tres primeros meses de 2024 sobre si queremos un tercer equipo de MotoGP. Si me preguntas hoy, te respondería: 'Sí, me gustaría un tercer equipo'", empieza explicando Beirer. "Porque, sencillamente, tener seis pilotos en lugar de cuatro tiene sus ventajas. Tienes más tiempo en pista en los grandes premios, puedes comparar más datos, tienes más posibilidades de salir junto a los cuatro pilotos punteros cuando un talento joven, nuevo y prometedor lo hace bien...".

"Entonces, tienes la oportunidad de reaccionar y mantener el talento en la familia KTM. Dos plazas adicionales en MotoGP serían extremadamente útiles para nuestro proyecto. Por eso mantendremos conversaciones para 2025 con todos los equipos satélite cuyos contratos con su fábrica estén a punto de expirar", detalla Beirer.

Pit Beirer

"Voy a ir hipotéticamente y decir que podría ser que consiguiéramos un tercer equipo de MotoGP para 2025. Entonces necesitaríamos dos pilotos más y podríamos seguir con los cuatro que tenemos ahora. Ese es en realidad mi escenario soñado", finaliza.

De esta forma, Beirer no puede ser más claro con sus intenciones, aunque queda por ver qué opciones tendrá sobre la mesa para la temporada 2025. Un equipo que aún no tiene contrato con ninguna fábrica para entonces es el Mooney VR46, pero su dilema apunta a seguir con Ducati o a irse a Yamaha. Por otra parte, Gresini renovó con Ducati hasta finales de 2025 en medio de, precisamente, los rumores que le vinculaban con KTM.

Y, por otra parte, Trackhouse, el recién llegado a la parrilla, tiene previsto contar con una relación duradera con Aprilia, simulando la unión que tienen Ducati y Pramac. Así, el único equipo que quedaría libre es el LCR. La estructura de Cecchinello tiene contrato con la marca del ala dorada hasta 2024, aunque no parece un vínculo fácil de romper. De hecho, el equipo de Takaaki Nakagami y Johann Zarco ya ha explicado que su intención es la de reforzar sus lazos en 2024 para aprovechar las concesiones, al estilo del resto de fábricas de MotoGP.