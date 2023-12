Los dos factores de Pedro Acosta que ya impresionan a Tech3 en MotoGP

Pocas veces un debut en MotoGP había sido tan esperado como el de Pedro Acosta. El español se proclamó campeón del mundo de Moto3 en su primera temporada en la categoría. 2021, y luego pasó dos años en Moto2, título que ganó en este 2023. Así, en 2024 será piloto de KTM, con el GasGas Tech3.

En su primer test a bordo de una MotoGP, en Valencia, la atención se centró en Marc Márquez y sus primeras vueltas con la Ducati, pero el debut de Acosta con la moto anteriormente pilotada por Pol Espargaró también atrajo el interés de los pilotos. "Me fijé en el estilo de Pedro", confirmó Enea Bastianini, que ya considera al único 'rookie' del año que viene como "fantástico" en su estilo: "Era muy bueno. Tiene un buen estilo de pilotaje, ya es rápido y probablemente lo será desde el primer gran premio".

Hervé Poncharal, máximo responsable del Tech3, está especialmente satisfecho de dar la bienvenida a sus filas a un piloto tan esperado. "Cuando tienes a alguien como Pedro Acosta, que ha ganado dos títulos mundiales en tres años, llegando a MotoGP con 19 años, y cuando has oído lo que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo han estado diciendo en los últimos días sobre él como futura referencia de MotoGP, es obvio que hay muchas expectativas", confirmó el fundador del equipo a Canal+ Francia durante el test.

"Para nosotros es obviamente un honor, y también es mucha presión, presión positiva. También sabemos que las primeras vueltas con una MotoGP, cuando vienes de Moto2, son siempre sensaciones increíbles para el piloto. Hay el doble de potencia, también en la frenada con los frenos de carbono, la electrónica que tienes que gestionar y que no tienes en Moto2... A nivel humano, siempre es increíble estar ahí y presenciar el primer 'briefing' de las primeras vueltas".

El director del equipo Tech3, Nicolas Goyon, escuchó atentamente las primeras impresiones de Pedro Acosta. Y el francés quedó impresionado por los conocimientos técnicos del piloto de 19 años, y también por su madurez. Los dos factores le llamaron la atención a él y a Poncharal.

"Hay que decir que todos los pilotos españoles que pasan por Aki Ajo tienen una forma de trabajar muy específica. Están bien entrenados, saben cómo hacerlo", explicó el galo a la web oficial de MotoGP. "Todos sabemos que para estar a este nivel necesitas muchas habilidades, pero no sólo eso, necesitas trabajar mucho. Cuando vienen de esta escuela, saben cómo se trabaja y cómo se entrena, que hay que pasar mucho tiempo en el garaje, con el equipo, para entender cómo funcionan las cosas. En MotoGP, el aspecto de la electrónica es impresionante, es algo importante que hay que aprender y ellos saben cómo manejarlo. Saben que tienen que trabajar con el equipo".

"Pedro es muy maduro, sabe todo esto y tiene un conocimiento técnico bastante alto. Conoce muchas motos y creo que lo tiene todo para hacer un buen trabajo. Es pronto, así que también es difícil hablar de él, pero está claro que nos han impresionado sus primeras vueltas, su tranquilidad y su conocimiento de la moto".

Poncharal, sorprendido por la madurez de Pedro Acosta

Por su parte, Hervé Poncharal quedó impresionado por el enfoque de su nuevo piloto incluso antes de que se subiera a la KTM, y en particular por su capacidad para mantenerse concentrado en lo esencial. Se dio cuenta de ello cuando el fichaje de Acosta se confirmó, incluso cuando aún no se había asegurado el título de Moto2.

"Lo que me gusta de Pedro es que no necesita hablar con todo el mundo: mantiene su grupo a su alrededor, su círculo cercano, su familia, y sigue siendo bastante tímido mientras que, con su perfil, podría jugar a ser una superestrella", explica en una entrevista a Motorsport.com. "Pero él mantiene un perfil bajo y eso le gusta, así que cuando ganó en Moto3, sólo compartimos 'hola', 'felicidades', etc".

"Desde Moto2 ha sido un poco lo mismo. y me ha impresionado mucho porque desde que sabemos al 100 por 100 que va a ser nuestro piloto, ha sido muy inteligente, lo que aprecio. En lugar de decir 'voy a correr en MotoGP, quiero ir al garaje, subirme a la moto, trabajar en mi posición y decirte lo que necesito', fue al revés. Dijo, 'estoy muy contento de estar en MotoGP contigo el año que viene, pero de momento es mejor no hablar demasiado, quiero mantener mi energía con un objetivo, sólo tengo una meta, que es el título de Moto2'. Eso es lo que nos dijo a Nicolas Goyon y a mí. [...] Dijimos que necesitábamos un mínimo de información y él dijo 'Dejadme ganar el campeonato, entonces estaré totalmente con vosotros, de momento no quiero distracciones'".

"Para mí, dado que todavía es muy joven, es una prueba de su madurez, su inteligencia y su compromiso con lo que hace. Así que le expliqué, 'Pedro, estoy impresionado por lo que me has dicho y escrito, y no voy a molestarte hasta que seas campeón de Moto2'", detalla Poncharal.

"He tenido pilotos punteros muy jóvenes en el pasado, pero es la primera vez que un piloto tiene esta actitud. Quizás Zarco la tenía, pero era mucho mayor porque tenía 25 o 26 años. Pedro es increíble por eso y no necesita que ningún directivo le diga lo que tiene que hacer. Puedes ver que sale de su corazón y de sus propias impresiones".

Pedro Acosta y su ambición por canalizar en MotoGP

Aunque demostró una paciencia ejemplar antes de unirse al Tech3, Pedro Acosta sigue siendo muy ambicioso, aunque tiene que aceptar que es un 'rookie' como lo fueron los demás, con mucho que aprender. Sus tiempos por vuelta fueron rápidamente alentadores en el test de Valencia, aunque terminó en 18ª posición, muy lejos de los resultados a los que está acostumbrado, lo que tiene que aceptar por el momento, siendo la prioridad por encima de todo ganar experiencia.

"Tiene muchas ganas", confirmó Francesco Guidotti, jefe de equipo de KTM. "Es así todos los años con los 'rookies', es normal. Está impaciente, y nosotros lo estamos por verle sobre nuestra moto. Es una nueva aventura y realmente es una nueva aventura para él porque el salto de Moto2 a MotoGP es grande. Va a estar con los mejores pilotos del mundo y eso es algo que también tiene que tener en cuenta".

"Si miras la clasificación, no está delante, a diferencia de los dos últimos años. Tiene que aprovechar al máximo este día [por el test], que es el único en el que no podemos planificar ningún trabajo específico. Lo único que tiene que hacer es conducir y cogerle el pulso a las cosas. Es importante saber prepararse físicamente. En mi opinión, eso es todo. El verdadero primer test será en Sepang, para el Shakedown".

Por el momento, Acosta ha pilotado una moto con una configuración básica, sin el chasis de fibra de carbono lanzado por KTM en este 2023. "No es en absoluto interesante, creo, escuchar sus comentarios entre el chasis de acero y el chasis de carbono", dijo Poncharal. "Lo tendrá a partir de Malasia".

Sea como fuere, al jefe del equipo Tech3 no le preocupa la capacidad de adaptación del 'tiburón' de Mazarrón, y ve con buenos ojos su apetito por los resultados: "En cualquier caso, cuando tienes el palmarés que él tiene, por supuesto que eres una bestia de piloto. Ha pasado por Moto3 y Moto2, y ahora la gran aventura es MotoGP. Se enfrentará a los mejores pilotos del mundo con las máquinas más sofisticadas y potentes, y está impaciente. Es a la vez humilde y ambicioso, pero en el buen sentido".

"Está delante de la moto como un niño delante del árbol de Navidad antes de abrir sus regalos. Desde el punto de vista humano, es genial", finalizó entonces Poncharal.