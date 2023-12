Acosta: "Necesitamos enseñar que MotoGP es un espectáculo agradable de ver"

Pedro Acosta debutó en MotoGP en el test de Valencia con el equipo Tech3 GasGas, respaldado por KTM, con el que dará el salto a la categoría reina la próxima temporada. Y le fue bien. El vigente campeón del mundo de Moto2 completó 70 vueltas sobre la RC16 y se quedó a sólo 1.2 segundos del mejor registro y a unas cuatro décimas de su compañero de equipo, Augusto Fernández.

"De momento no, porque sólo ha sido un día", responde el 'Tiburón' de Mazarrón en una entrevista con Motorsport.com, realizada en los últimos premios de la FIM en Liverpool, cuando se le pregunta si ya se siente piloto de MotoGP. "Estaba súper contento de cómo fue el día, de cómo estaba la gente a mi alrededor y el equipo, porque seguro que KTM lo cambió todo, desde lo más pequeño a lo más grande, para ayudarme a estar contento alrededor del equipo, a estar cómodo. Me han puesto con Paul Trevathan, que estuvo con Pol Espargaró en los inicios de KTM, y sabe exactamente cómo es la moto. Estoy muy contento de tenerle a mi lado, por cómo está trabajando en KTM. Fue un buen día".



Acosta es uno de los favoritos del Pierer Mobility Group (la empresa que engloba todas las marcas de competición de KTM), y su ascenso a MotoGP ha estado en el ambiente durante mucho tiempo. Ganar en su debut en Moto3 desde el pitlane en Qatar 2021; asegurarse el campeonato de ese año; sus victorias en Moto2 en su segundo año en el Mundial de Motociclismo y el título de la clase intermedia en 2023 le han convertido, por lógica, en alguien muy relevante en el paddock.



En KTM están "poniendo todo y más" en el joven español: "Cada vez que salía a pista, tenía como 20 o 30 personas a mi alrededor, ¡era una locura!". Motorsport.com ha oído hablar mucho de Acosta a su entorno este año. Su antiguo jefe de equipo en Moto2, Aki Ajo, dijo a este medio en Silverstone que le consideraba el último de los pilotos de la "vieja escuela" por su forma de enfocar las carreras. Hervé Poncharal, su nuevo jefe en Tech3, reveló en Malasia que el murciano hizo algo que pocos pilotos jóvenes hacen.

"Fue muy inteligente, lo cual aprecio", dijo el francés a Motorsport.com sobre Acosta. "En lugar de decir 'voy a MotoGP, quiero entrar en el box, sentarme en la moto y darte algunos consejos sobre lo que necesito', dijo: 'Estoy muy contento de estar en MotoGP con vosotros el año que viene, pero de momento es mejor no hablar demasiado. No quiero dispersar mi energía, quiero mantenerla para un solo objetivo. Sólo tengo un objetivo, que es ganar el título de Moto2'. Me lo dijo a mí y a Nicolas Goyon, mi jefe de equipo... dijimos lo mínimo que teníamos que compartir y él dijo 'déjame ganar el campeonato y entonces estaré a tope vosotros".



Mantenerse con los pies en la tierra es algo que Acosta ha estado haciendo desde el principio de su carrera en el Mundial, en gran parte por necesidad. E incluso estando a las puertas de MotoGP, generando el revuelo que ya ha generado -con muchos aficionados declarándole "el próximo Marc Márquez"- sigue queriendo "ser un chico normal".



"Imagínate un chico de 16 años, llegando a Qatar [en 2021] con 8.000 seguidores de Instagram solamente, y volver a casa de Losail con 180.000", comenta. "Recuerdo que el teléfono estaba roto porque sonaba constantemente. Y no volvió a encenderse. Y dije 'chicos, esto no es para mí'. Quiero ser un chico normal. Lo único que me diferencia es que yo corro en moto en el campeonato del mundo y este es mi trabajo. Es lo único. Pero sigo queriendo ser el mismo chico".



"Además, después de esa carrera cambié mi número de teléfono porque todo el mundo -también gente que no he visto en mi vida- me hablaba por WhatsApp. Y no quiero esto en mi vida. También borré Instagram de mi teléfono en esos días. Era demasiada presión. Los medios hablaban, leías, porque si ves una noticia que dice 'Pedro Acosta es bla, bla, bla', la vas a leer. Aunque no quieras, lo vas a leer. No sé. Este mundo no es para mí. Yo sólo quiero ir a la pista, ir a tope y disfrutar".

Actualmente, Pedro Acosta tiene 407.000 seguidores en Instagram, que utiliza para relacionarse con sus fans y promocionar sus actividades en las carreras. Y aunque la presión por la expectación, al convertirse rápidamente en un ganador de carreras fue chocante al principio, el español se ha transformado en un auténtico 'showman', celebrando victorias y podios con una ostentación que previamente ya marcó a Valentino Rossi como un maestro de ceremonias en su época.



Ya sea repartiendo pizzas a su equipo y a sus rivales en el parque cerrado, lanzando material de competición a la multitud o saludando a un contrincante al final de una sesión de entrenamientos, Acosta es muy consciente de lo que la gente quiere ver. Pero también es algo que le sale de forma natural.



"Lo intento", responde a la cuestión si se considera un 'showman' además de un piloto. "Pero sobre todo, porque me sale natural, me gusta divertirme. Es verdad que llegué al campeonato y era súper tímido. Pero el equipo me ayudó a sacar toda esta energía. Y el día que no me río y no hago bromas y ninguna, digamos, 'tontería', ¡siento que me voy a la cama y tengo demasiada energía!".

"¡Necesito quemar este fuego que tengo dentro, tío! Imagínate que yo era aficionado no hace tanto tiempo. Sé lo que la gente quiere ver. Y es algo que me resulta fácil porque me gusta ver reír a la gente, hacer bromas, hacer cosas que son normales para un chico de 19 años porque -repito otra vez- quiero ser normal. No quiero estar en una burbuja. Quiero ser un chico normal que va a la universidad en estos tiempos. Cuando salgo de fiesta, por ejemplo, nunca hablo de las carreras. Voy allí con toda la gente y simplemente me divierto. La única diferencia entre un tío 'normal' y yo es que yo voy a ir a una discoteca y tú vas a saber que estoy allí. Pero, hombre, vamos a disfrutar".



Puede que Acosta quiera "ser un tipo normal", pero sabe que tiene un papel que desempeñar en el crecimiento de la popularidad de MotoGP. La categoría ha tratado de recuperar una audiencia cada vez menor mediante la introducción de carreras al sprint, que tuvieron un efecto positivo en las cifras de espectadores de los sábados. Sin embargo, hace una observación astuta que demuestra que se necesita mucho más trabajo.



"Creo que necesitamos las redes sociales para enseñárselo [MotoGP] a la gente, porque si vas a la calle y preguntas a cualquiera quién es Valentino Rossi, lo sabrán", afirma convencido. "Además, si no han visto ninguna carrera en su vida, van a saber quién es. Lo mismo que Messi, Ronaldo, Michael Jordan, o Lewis Hamilton, porque son parte de la cultura general. Sabes que son deportistas pero van más allá del deporte".



"Necesitamos estas cosas porque ahora vas por la calle y preguntas ¿quién es Marc Márquez? La gente lo conoce, pero va a ser mucho más difícil que con Valentino Rossi. O tipos que, para mí, fueron buenos en el pasado: Scott Redding, nadie lo va a conocer. O Álvaro Bautista, nadie lo va a conocer. Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso... Necesitamos que aparezca todo el espectáculo. En los medios de comunicación o lo que sea, tenemos que mostrar que MotoGP está aquí y que es un espectáculo agradable de ver. Es algo que necesitamos en este momento".



Sin duda, lo que Acosta haga en la pista influirá en el interés que despierte la categoría reina en 2024. No tiene "ningún objetivo" para su temporada de debut y no se fía de que una buena carrera en Qatar, después de haber hecho un test allí dos días antes, pueda marcar automáticamente la pauta para el resto de la campaña.

El éxito de Acosta en el escalafón del Mundial ya ha dividido dos bandos: hay quienes piensan que arrasará. Y los que piensan que fracasará porque las estadísticas de su carrera no coinciden con las de otros pilotos. Para él, ahora "es un juego", no un problema. "Sobre la presión, imagínate cuando tenía 16 años: Tenía una cámara 24 horas detrás de mí. Y escuchaba cosas como 'eres el próximo Marc Márquez, estás haciendo historia, estás batiendo récords, nunca se ve algo así, vas a saltar directamente a MotoGP'".

"Eso era presión. Ahora es como un juego. La gente puede hablar y puede pensar. Pero ahora no pienso en lo que dice la gente. Si, un día, Pit Beirer, Jens Hainbach o quien sea de KTM viene y me dicen 'tío, ahora eres completamente estúpido', quizás empiece a pensar en lo que dice la gente porque son mis jefes. También Aki Ajo o Hervé Poncharal".



"Pero me conocen desde que era un niño, son la gente que me rodea. La gente puede decir lo que quiera: cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes eres un perdedor. No sé. Cuando dices algo bueno eres un héroe y cuando cometes un error vas al infierno. Estas cosas no son fáciles, pero hay que aceptarlas. Es lo que hay".

En esta entrevista, queda claro cómo el murciano es capaz de ser todo lo que sus distintos jefes de equipo han contado a Motorsport.com en los últimos años. Es muy maduro para tener 19 años, y muy inteligente. Entiende lo que se necesita de él en la pista, pero sabe que la mitad del trabajo es también lo que sucede fuera de ella y cómo lo primero no puede existir sin lo segundo.



MotoGP ha tenido un flujo constante de fuertes 'rookies' que han subido a la categoría en los últimos años. Pero ninguno de los novatos ha poseído todas las cualidades de Acosta, y mucho menos de inmediato. KTM ha encontrado oro con Pedro, un ejemplo de su gran programa de desarrollo de talentos. Pero parece que MotoGP será la que más se beneficie del español, ya que cuenta con la capacidad de pilotaje y la sensibilidad de marketing necesarias para dar un verdadero impulso a la categoría.