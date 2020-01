Anthony West acusa de tramposos a la FIM, Márquez y Rossi

Anthony West recurrió a las redes sociales para anunciar su retirada definitiva. Sin embargo, el australiano lo ha hecho sin dejar títere con cabeza, con una publicación en la que ataca gravemente a la FIM y, de paso, a dos de los mitos de la máxima categoría de las dos ruedas.

El piloto de 38 años colgó una carta de la Federación Internacional de Motociclismo en la que se le recuerda que, como está suspendido por dopaje desde enero de 2019, no puede disputar ninguna competición hasta septiembre de este año. Sin embargo se defiende asegurando que el campeonato en el que estaba corriendo, en Brasil, no tenía nada que ver con la FIM y, furioso, comienza a disparar.

"Lo dejo. He terminado", comienza. "Estas personas corruptas están fuera de control y quieren destruirme. Corrí en Brasil un campeonato que NO estaba afiliado a la FIM. Ahora se inventan sus propias reglas como si tuvieran control sobre mí allí. Ya me impidieron correr en Japón y lograron que me dejaran de patrocinar en Brasil. Odio la vida tal como es, estaba tratando de hacer lo mejor para recuperarme de la quiebra. Mi padre me echó de casa, no tengo dinero. Y no puedo conseguir un trabajo decente, ya que todo lo que he hecho en mi vida fue perder el tiempo compitiendo en motociclismo. ¡Qué perdedor soy! Aquí va un consejo para que nadie crea que trabajando duro podrán competir: si quieres ganar, paga por ello $".

A partir de ahí, West recurre a dos ejemplos que, según él, muestran la ilegalidad de la FIM. "Dejaron que Marc Márquez ganara un campeonato de Moto2 haciendo trampas con su centralita electrónica. Cuando el equipo de Tom luthi fue a quejarse, les dijeron que se mantuvieran callados, que España necesitaba un nuevo campeón. Que tenían que aceptar el segundo puesto o no volverían a competir con ellos al año siguiente".

"Dejaron que Rossi ganara el mundial de 500cc dándole neumáticos especiales hechos para las pistas a las que iban. Usaron los helicópteros desde la fábrica de neumáticos solo para Rossi. Para que pudiera ganar carreras".

West incluso advierte de que conoce más historias similares y resume: "Todo lo que ves es falso y está controlado. No te creas nada de lo que ves".

"Ellos controlan quién gana las carreras y quién no. Estoy muy jodidamente enfadado. Tengo otras 100 historias como esas. Me rindo. Esperaba volver a competir en septiembre, pero ya no puedo soportar esta mierda de FIM. Han destruido mi vida hasta el punto de que desearía estar muerto. Odio la vida. Que te jodan otra vez, FIM".

Con multitud de altibajos, West compitió en 17 temporadas del mundial entre las tres categorías, logrando dos victorias (una en 250cc y otra ya en Moto2). Fue suspendido en 2012 tras dar positivo por Methlyhexaneamina en el GP de Francia y en 2018, compitiendo en el Mundial de Supersport, volvió a dar positivo, infracción por la que se encuentra suspendido en la actualidad.