Especial Podcast de MotoGP: 'Por Orejas'

Podcast MotoGP 'Por Orejas' – Rins: "La Honda me gustó, no me pareció una mala moto" El nuevo piloto de LCR-Honda, Alex Rins, habla por primera vez y en exclusiva para el podcast de Motorsport sobre su primera toma de contacto con la RC213V de HRC.