Alex Márquez: "Si Marc no les aprieta, en Honda están dormidos"

El corredor de Honda sufrió una caída en la séptima vuelta de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Valencia, su última carrera para la marca alada antes de integrarse, la próxima temporada, al equipo Gresini-Ducati. Pero lejos de tirar la toalla, el chico de Cervera levantó del suelo la RC213V y acabó, último, las 27 vueltas a las que estaba programada la carrera, una exhibición de profesionalidad, amor propio y compromiso que muy pocos pueden igualar.

La carrera de Valencia, para Honda, fue un resumen de su pésima temporada, el único fabricante que no ha ganado este año, con tres de sus pilotos, Pol Espargaró, el propio Alex y su hermano Marc Márquez, sufriendo sendas caídas. Un epílogo acorde con el desastroso curso de la casa de Tokio.

"Ahora ya puedo hablar, desde el principio, desde la primera vuelta, teníamos problemas con el sobrecalentamiento con la moto, no sé por qué. El freno motor no funcionaba debidamente, al menos en mi caso, en el de los otros dos pilotos no lo sé. Y si la moto ya es difícil de por sí, con ese problema aún más, no corría, no se podía adelantar ni atacar. Era la última carrera, quería hacer un top 10 y lo he intentado, pero me he caído. He acabado la carrera por el equipo, la moto estaba mal pero quería acabar por ellos y poco más", explicó Alex en conversación con Motorsport.com. "Me quedo tranquilo conmigo mismo, sé que he dado siempre mi cien por cien y no tengo nada que achacarme".

Haciendo un poco de memoria, Honda fue a buscar a Alex en 2019, a última hora, cuando se retiró Jorge Lorenzo por sorpresa. El año siguiente, le bajó al equipo satélite pese a haber hecho una buena temporada de rookie, con dos podios. Nunca abrió la boca, nunca protestó. Quizá un poco más de 'retorno' por parte de la fábrica hubiera sido de agradecer en estos últimos meses, en los que Alex no ha tenido ni una sola mejora en su moto.

"En Honda, he estado en el sitio equivocado, en el momento equivocado"

"En estos últimos meses no esperaba nada, pero cuando di el paso al LCR sí. No me he sentido nunca productivo dentro de Honda, y eso para un piloto es siempre difícil, no sentirse útil. Ha habido muchos meses donde han estado perdidos sin Marc y tampoco sacaban partido, es así".

"No hay nada más que añadir, no me arrepiento de la decisión que tomé, he estado en el momento equivocado en el sitio equivocado, con Honda, por decirlo de alguna manera. Pero no hay que decir más, les deseo lo mejor para el futuro. Para mi, con HRC gané en Moto3 y siempre ha sido la marca que me ha gustado, pero ya está, se acabó y, aunque nunca se sabe en el futuro, el presente pasa ahora por otro sitio".

La sensación es que la estrategia de Honda de poner todos los huevos en el mismo cesto (Marc Márquez) se ha demostrado errónea estos últimos años.

"El problema es que solo ponen los huevos en el cesto cuando está Marc, y cuando les aprieta. Si no hay nadie que les apriete y tenga la fuerza dentro de Honda que tiene Marc, están dormidos, es así, esa es la realidad, y se ha visto este final de temporada, han llegado muchas mejoras pero porque tanto Marc como su equipo les han dicho que necesitan cosas, que no están reaccionando. Ahí han reaccionado con la aerodinámica, con un basculante, trayendo más cosas que no se veían. Es lo que dijo Marc es su día, es un tema de organización y de hambre. A veces parece que no haya hambre por ganar y estamos en MotoGP, todo el mundo quiere ganar y mejora cada día. Tiene que cambiar la organización en general de Honda para que den un paso adelante".

Alex correrá el próximo año con una Ducati 2022, una moto ganadora y campeona del mundo, por un lado es una gran motivación, por otro una responsabilidad ya que toca hacerlo bien.

"Responsabilidad, ninguna. Soy el primero que lo dice, voy a tener la moto que ha ganado el Mundial, la que todos dicen que es la más competitiva. Vamos a hacer los pasos como tocan, como piloto te quedas tranquilo sabiendo que tienes la moto y los medios para hacerlo, ir al equipo Gresini también tiene muy buena pinta, han hecho un gran trabajo con Enea Bastianini así que ya tengo muchas ganas de empezar a trabajar", zanjó el chico de Cervera.

