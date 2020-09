Alex Márquez: “Sin agarre, nuestra moto no tiene consistencia”

El viernes de Alex Márquez en el Gran Premio de Catalunya invitaba al optimismo, incluso se preveía su primera aparición en la Q2 de MotoGP, pero al final el de Honda se vio lastrado por la falta de agarre de su moto.

El hecho de que la carrera empiece este domingo una hora más tarde puede ser una ligera ayuda en ese sentido.

“Esperemos que empezando una hora más tarde haya más temperatura. Si los otros fabricantes se ven obligados a ir con el neumático medio delante, todo estará más igualado. A nosotros el blando nos va mejor, pero no podemos acabar la carrera. Ojalá mañana haya más temperatura y que los otros tengan que ir también con el medio, igual que nosotros”, explicó Alex.

“Tenemos margen, hay que mejorar la electrónica y el grip trasero, no estamos muy lejos en términos de pilotaje y líneas, y con pocas cosas podemos avanzar mucho”, añadió.

El viernes, Alex se preguntaba: ¿por qué no?, ante la posibilidad de conseguir hoy pasar por primera vez directamente a la Q2.

“Al final, en el FP3 no he podido mejorar todo lo que quería. Ayer dije que tenía que girar en el tercer libre en 1:39 para pasar a la Q2, y así ha sido, con un 39.9 hubiera pasado. Pero no he sido capaz de ir a esos tiempos. He cometido demasiados errores. En Q1 todo el mundo baja mucho los tiempos y es muy difícil. Hay que hacer una buena salida, mejorar la parte electrónica, tenemos ahí mucho margen y te puede dar unas décimas fáciles. En carrera esperaremos a ver si todo el mundo va cayendo con el grip y nosotros tenemos más margen”.

Alex saldrá el 18º en parrilla, justo detrás del líder del Mundial, Andrea Dovizioso, una buena rueda a la que seguir.

“Si Dovi va para adelante, sí puedo plantearme seguirle. De ritmo está mejor, pero tampoco va muy fino. Está claro que trataré de ir con él e intentaré aprender el máximo que pueda. Tiene mucha experiencia y sabe cómo manejar carreras con poco agarre como la de mañana, así que voy a intentar estar con él el máximo que pueda”.

“Ahora mismo no tenemos un objetivo claro para la carrera, no tengo un gran ritmo y salimos muy atrás. Queda el warm up de mañana, no hemos evolucionado de ayer a hoy, pero a ver si sacamos unas décimas para ser más competitivos en carrera”.

“Para nosotros no ha mejorado el agarre de la pista y en estas condiciones nuestra moto no es constante. Hay que encontrar algo. A ver si mañana hace mucho calor y podemos ir con el medio delantero como buena opción”.

