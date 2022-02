Cargar el reproductor de audio

El Yamaha VR46 Master Camp ha enseñado los colores oficiales que lucirán Keminth Kubo y Manuel González en su debut en Moto2. Con el carismático diseño de Yamaha y respetuoso con la estética amarilla flúor de VR46, los pilotos titulares del proyecto gestado en Tavullia podrán reconocerse rápidamente en pista.

Procedente del WorldSSP, Manuel González llega a Moto2 con muchas ganas de empezar la temporada, ya que pasar a un paddock compartido con MotoGP le hace muy feliz y "motiva aún más para dar el máximo, para mostrar el potencial, y para ser mejor piloto y mejor persona".

"Estoy muy agradecido por tener esta oportunidad y haré todo lo posible por aprovecharla. Durante nuestros primeros test me he sentido muy bien sobre la moto, ¡y no puedo esperar a empezar la temporada con el equipo en la primera carrera en Qatar!", expresó Manu González en la presentación del equipo.

El piloto español compartirá garaje con Keminth Kubo, quien ya tuvo la oportunidad de disputar como wildcar en 2021. Para Kubo, es un "un gran honor" que le permitan debutar oficialmente en la categoría de Moto2 con este equipo.

"Haré todo lo posible para que se sientan orgullosos. La moto es estupenda y estoy deseando empezar la temporada".

El pasado noviembre, Yamaha Motor Co. y la academia de VR46 anunciaron un proyecto en común, en busca de ofrecer a los jóvenes talentos de Yamaha la oportunidad de perfeccionar sus habilidades sobre la moto a nivel mundial.

El fruto de esta propuesta, comandado por Tetsu Ono y Gelete Nieto, representa "una nueva y emocionante etapa", que tomó forma en 2016, cuando se inició el programa de formación Yamaha VR46 Master Camp en Tavullia.

"El trabajo de los pilotos para este año es empaparse de la mayor cantidad de información y de nuevas experiencias en las carreras, ya que el principal objetivo de este equipo es desarrollar pilotos para llegar a la categoría reina de MotoGP", dijo Tetsu Ono.

Por su parte, Gelete Nieto confirma que "el equipo Yamaha VR46 Master Camp tiene un gran valor y fuerza, ya que cuenta con el apoyo de dos grandes e importantes empresas".

"Creo que podemos hacer una gran temporada, pero tenemos que ser realistas con el hecho de que nuestros pilotos son dos novatos. Así que primero tenemos que entender cómo trabajar bien, paso a paso, pero siempre creciendo, porque el Campeonato del Mundo es difícil".

"Hay muchos pilotos fuertes, equipos fuertes e históricos, y nosotros estamos en nuestros comienzos. Tenemos algunos miembros del equipo con mucha experiencia en el Campeonato del Mundo de Moto2, pero a pesar de todo, debemos mantener los pies en la tierra y seguir trabajando".

"Quiero que este equipo crezca y que los pilotos sean felices cuando se suban a la moto, que hagan el mejor trabajo y que se sientan seguros con la gente que trabaja con ellos", concluyó.