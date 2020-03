Joe Roberts vive el sueño americano en la noche de Qatar

Un metro ochenta de altura, 22 años y nacido en Malibú. A uno le viene a la cabeza un surfero para encajar en esa descripción, sin embargo, con un apellido como el de Roberts, el motociclismo parecía predestinado para este espigado californiano, propietario de una sonrisa permanente.

Roberts llegó al Mundial en 2017, cuando disputó cinco carreras al manillar de una Kalex del AGR Team de Karlos Arguiñano, debutando con una sorprendente décima posición en Brno, su mejor resultado hasta ahora.

En 2018, con el equipo NTS RW Racing GP, que tenía su propia moto, terminó su primera temporada completa en Moto2 con un 13º en Tailandia como mejor registro y sin dar muchas pistas sobre su desconocido talento.

Ya en el equipo American Racing, en 2019 pilotó una KTM a la que no logró adaptarse en todo el año, terminando con dos 14º puestos como mejor resultado, en Le Mans y Assen.

Con esa tarjeta de presentación, nadie podía esperar que Roberts, en su cuarto año en el Mundial, tercero completo, arrancaría la temporada logrando batir la mejor marca del circuito de Qatar y logrando la primera pole de su vida, y la primera de un piloto americano en la categoría intermedia desde Noyes en 2010.

Este sábado por la noche, en Losail, Roberts lucía la mejor de sus sonrisas en la rueda de prensa estrella de la jornada al no estar las grandes estrellas de MotoGP este fin de semana.

“Ayer por la noche estaba pensando que era fantástico lo que habíamos logrado, pero que tenía que repetirlo hoy. Hacer la primera pole y batir el mejor tiempo en nombre de los Estados Unidos es algo increíble, y quiero dar las gracias al equipo por llevarme a este nivel. Tengo muchas ganas de que llegue la carrera mañana”, explicaba el joven californiano.

“Seguro que hoy no voy a poder ni pegar ojo en toda la noche”, añadía.

Exhibiendo una fortaleza increíble a una vuelta y en solitario, a nadie se le escapa que este domingo, cuando se apaguen los semáforos en Losail, los rivales del americano tratarán de cortarle el ritmo para que no se escape en el primer giro.

“Los rivales van a intentar pararme en la primera vuelta, todos quieren ganar, pero vamos a luchar juntos y todos vamos a ir con el cuchillo entre los dientes”, avisó.

Con los antecedentes de los últimos años, es difícil entender el cambio que ha vivido este piloto.

“Han cambiado mucho las cosas, ahora tengo una gran moto, la Kalex, que llevaba mucho tiempo ansiando pilotar, también tengo un nuevo jefe de mecánicos que siempre ha hecho grandes temporadas, además de la ayuda de John Hopkins que me ha transmitido muchos conocimientos, me ha ayudado a mejorar cosas que hacía mal, siempre manteniendo la diversión y un buen ambiente en el box”, desglosaba las claves de su reconversión.

Otra de las novedades este año es que Roberts acciona el freno trasero de su moto por medio de una leva en el puño izquierdo, no en el pié derecho, como la mayoría.

“Cada vez que le digo a mi pie que quiero hacer una cosa no siempre me responde como quiero, por eso hemos decidido incluir la leva del freno trasero en la mano izquierda, lo probé en el test de Jerez y tengo muchas mejores sensaciones. Es un elemento que nos quita el problema de utilizar el pie”, expone con una enorme naturalidad.

Hopkins, su coach

Pero sin duda, la clave a la que apunta todo el mundo para entender la eclosión de este piloto es la llegada del ex piloto de MotoGP John Hopkins al equipo como coach.

“Ha sido increíble, como un cuento de hadas”, explica Hopkins, piloto de MotoGP entre 2002 y 2008.

“En un periodo de tiempo muy corto con Joe me siento mejor que en toda mi carrera pilotando”, aseguraba esta tarde el de Ramona (California).

“A mí me ayudaron mucho en mi época de joven piloto y si puedo devolver algo de todo aquello me sentiré satisfecho”.

Hopkins fue reclutado por el propietario del American Racing a finales del año pasado.

“Todo esto empezó con una conversación con el propietario del equipo, me convenció para ser coach de los pilotos y hacer un programa con ellos. No pude conocer a Joe hasta este invierno, pero desde entonces no dejamos de trabajar ni un solo día”, recuerda.

John Hopkins, Rizla Suzuki MotoGP Photo by: Crescent Suzuki

“Cuando le vi pilotar en la pista por primera vez, inmediatamente supe que no le faltaba ni un ápice de talento. Luego empezamos a hablar, a ver los puntos fuertes y débiles, y me recordaron mucho a áreas que tuve que trabajar en mi carrera, todo lo ha asimilado de inmediato, lo ha trabajado muy bien, nos llevamos fenomenal, muy bien”.

Además del talento, Hopkins destaca la personalidad de su piloto.

“Nunca he conocido a una persona más humilde, pero con una gran confianza en sí mismo. Eso es clave, si él confía todos lo hacemos. Me siento muy emocionado con este proyecto. Vamos a intentar iniciar un programa de carreras y una academia en Estados Unidos y ahora él es la punta de lanza de todo este proyecto”, asegura el poleman del Gran Premio de Holanda de MotoGP de 2006, la única pole de su carrera, las mismas que su ahora pupilo.

