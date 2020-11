Albert Arenas se estrena con la Moto2

Apenas un día después de ganar el Mundial, Albert Arenas debutó sobre la Speed Up de Moto2 con la que correrá en 2021 en el equipo Aspar. El campeón del mundo de Moto3 participó en una jornada de test en el mismo Circuito de Portimao donde se hizo con la corona, completado un total de 65 vueltas.

El catalán hizo un mejor tiempo de 1:43.705 en su primer día como piloto de la categoría intermedia, quedándose a 1,2 segundos de la pole del pasado sábado hecha por Remy Gardner.

"Tengo una sonrisa muy grande y todavía la mantengo después de lo de ayer", dijo Arenas. "Hoy me ha tocado dejarlo de lado y subirme a la moto. Estoy contento, la moto es muy divertida, con más potencia, pero me he ido adaptando poco a poco. Me lo he pasado bien, he hecho unas sesenta vueltas. He disfrutado en todas y cada una de ellas. Quiero dar las gracias al equipo: hemos podido cerrar la temporada de la mejor manera y encima con este test. Ahora tengo ganas de volver a casa y descansar".

Además del #75, Sergio García Dols también rodó con el que será su nuevo equipo en 2021. En su primer día al manillar de la KTM, el piloto de Burriana dio 66 vueltas y paró el cronómetro en 1:48.132, nueve décimas mejor que su tiempo en la clasificación de Moto3 del Gran Premio de Portugal.

"Ha sido un día muy positivo, una toma de contacto con una moto a la que no me había subido nunca, después de cuatro años compitiendo en la categoría de Moto3", comentó Sergio García. "Las conclusiones han sido muy positivas, hemos estado trabajando y probando muchas cosas con mi equipo técnico. Estoy contento, he dado pasos adelante durante el día. He rodado en solitario y lo he hecho bastante rápido. Falta mejorar algunas cosas, pero para ser el primer día está muy bien".

