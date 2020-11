Hasta el domingo por la noche, Aprilia estuvo en conversaciones con el joven estadounidense, con quien alcanzó un acuerdo durante el fin de semana en Portimao para llevarle al equipo de MotoGP la próxima temporada, pero en el último momento se rompieron las negociaciones y el fichaje se abortó.

La marca de Noale quería que Roberts se estrenara al manillar de la RS-GP el mismo lunes en Jerez, donde el equipo iba a realizar un test con vistas a preparar la temporada 2021 ya que son el único fabricante, junto a KTM, que podrá cambiar el motor.

El piloto de 23 años fue el último nombre de la larga lista de pilotos con los que negoció Aprilia a raíz de la sanción por dopaje de Andrea Iannone, entre ellos Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, que por distintos motivos no llegaron a un acuerdo.

Así, Aprilia acabó por rendirse y, por el momento, anunciaron a Lorenzo Savadori y Bradley Smith junto a Aleix Espargaró como pilotos para 2021.

En 2020, Roberts ha completado con el equipo Tennor American Racing su tercera temporada completa en Moto2. El norteamericano ha acabado séptimo en el campeonato y sumó su primer podio en Brno, además de dos poles.

A favor del piloto de Malibú juega la baza de su pasaporte estadounidense, en un campeonato en el que Nicky Hayden en 2015 fue el último piloto del país en disputar la temporada completa de MotoGP.

Sin embargo, Roberts ha preferido respetar el contrato que firmó con Italtrans para sustituir al campeón Enea Bastianini el próximo curso y seguir creciendo en la categoría intermedia.

"Me agradó la llamada de Aprilia. Sé que podría haber sido rápido, pero quiero ganar y creo que este es el mejor equipo para hacerlo. Me gusta el ambiente, todos parecen amigos. Y no quiero correr en MotoGP sólo por mi pasaporte, sino porque me lo merezco", explicó Roberts en la Gazzetta dello Sport.

Las fotos de la temporada 2020 de Joe Roberts en Moto2