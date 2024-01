Alonso: "De colombiano tengo la calma, pero en la pista mi carácter es como el de Márquez"

Desde pequeño soñó con ser como Marc Márquez, al que ahora ve por el paddock del Mundial de MotoGP, se para y habla con él, explicándole sus dudas y escuchando con los ojos abiertos los consejos que, de vez en cuando le da el ocho veces campeón del mundo, que ha visto "algo especial" en el chaval.

David Alonso debutó en el Mundial el 24 de octubre de 2021, disputando como invitado el GP de la Emilia Romagna, carrera en la que cruzó último la meta. El 24 de abril de 2022 volvió a competir como wildcard en la carrera de Moto3 del GP de Portugal, donde acabó penúltimo.

Pero en 2023 todo iba a cambiar, el equipo Aspar apostó por él para su equipo mundialista en la clase pequeña, y en su cuarta carrera, el 30 de abril, con 17 años y cinco días, se convertía en el primer piloto colombiano en acabar segundo y subir al podio en el Mundial.

A partir de ahí llegaron hasta ocho podios y cuatro victorias: Silverstone, Barcelona, San Marino y Tailandia, en una segunda mitad de temporada en la que se convirtió en el mejor debutante de la temporada y, por poco, no acaba llevándose el Mundial.

Hablando con él, no es difícil entender que Alonso es uno de esos pilotos llamados a hacer algo grande, y así lo entendió el que más sabe de todo eso, Jorge Martínez Aspar, que desde el primer momento apostó por él.

"En 2018 llegué al equipo Aspar para hacer el Campeonato de España, que gané con ellos. De ahí pasé a la European Talent Cup y la RB Rookies Cup, que también logré ganar. A continuación estuve dos años más con Aspar en el JuniorGP Moto3, donde no conseguí ganar, pero me fueron muy bien para prepararme con vistas a mi debut, en 2023, en el Mundial", explica su escalera hacia el campeonato el nuevo chico maravilla de la cantera Aspar.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez felicita a David Alonso, GasGas Aspar Team

Pero la afición de Alonso por las motos viene de más atrás, pese a que no había antecedentes en su familia.

"Con cinco años me subí por primera vez a una moto", recuerda. "Es extraño, porque en mi familia nadie tenía ningún tipo de relación ni vinculo con el mundo de la competición, y solo mi padre tenía una moto para hacer rutas con los amigos algún fin de semana. Era tipo Harley y cuando yo tenía cinco año, recuerdo, me subía a la moto para dar vueltas con él por las calles del pueblo. A partir de ahí me llamaron la atención, empecé a ver las carreras por televisión y a interesarme por este mundo, hasta el punto de querer ir a una escuela para aprender. Recuerdo que mi padre me preguntó si quería correr en moto, o mejor en coches. En moto, en moto…", respondió David, afortunadamente.

David levanta la cabeza y mira al cielo, como tratando de recordar.

"La primera carrera que vi por televisión no la tengo muy presente, pero sí recuerdo a algunos pilotos de esas primeras imágenes que llegan a mi mente. Valentino Rossi se me queda un poco atrás, a los que más recuerdo son Casey Stoner, Dani Pedrosa, y luego a Marc Márquez, claro está. Pero los mundiales que ganó Valentino, por ejemplo, no recuerdo haberlos visto", no en vano en el último del italiano, en 2009, David tenía apenas 3 años de edad.

Pese a no tener antecedentes familiares, Alonso es uno de esos pilotos nacidos para este mundo.

"Nunca se sabe, pero siempre he querido ser piloto. Yo siempre me lo tomo todo muy en serio y me acuerdo que con seis o siete años iba a las carreras y todo el mundo se lo tomaba como un hobby, yo no. Yo me lo tomaba muy en serio y trataba de imitar lo que veía en la televisión que hacían los pilotos de MotoGP. Siempre he enfocado mi vida en las motos de forma muy seria y profesional, y estamos en el camino".

Un camino que no podía empezar, prácticamente, de mejor manera: debutante del año, victorias y uno de los pilotos más queridos por los fans.

"Ha pasado todo muy rápido. Venía de un año muy difícil en el Junior y mi prioridad en 2023 era tomármelo con calma y, sobre todo, volver a confiar en mí mismo, y disfrutar, que es lo que me faltó en 2022. La verdad es que en el paddock del Mundial me he sentido súper a gusto, es como si hubiera creado mi propio hogar. Me hablo con todos, estoy feliz aquí y trato de ser amable con todo el mundo. La sensación es de andar por el paddock con la máxima tranquilidad", explica.

Español por parte de padre y colombiano por parte de madre, Alonso admite tener una personalidad con rasgos de ambas culturas.

"Lo primero de todo, es muy bonito poder tener, de alguna manera, fans de dos países que me pueden apoyar. De mi madre colombiana, seguramente, he heredado esa calma de vivir. A mi con prisas no me vais a ver nunca, lo que sí me veras, muchas veces, será llegando a los sitios tarde (risas). De mi parte española es más difícil decir, porque vivo aquí y no te das cuenta. Pero en España, que es junto a Italia donde más fuerte está el motociclismo y creo que son actualmente las dos mejores escuelas, he aprendido a formarme como piloto".

Con ambos pasaportes, español y colombiano, David tomó la decisión de correr bajo licencia del país caribeño, lo que le ha permitido ser el primer piloto de llevar esa bandera a lo más alto de un podio del Mundial. Por otro lado, renunciar a su otra nacionalidad le impide formar parte de la interminable lista de corredores españoles que han ganado carreras y, quien sabe, títulos.

"Tuve que elegir y me tenía que decantar por alguna de las dos nacionalidades y ahí pensé en mi madre, y en honor suyo estoy muy orgulloso de defender la bandera del país donde nació. También creo que es bueno para mi, para el campeonato, para Colombia, para MotoGP que haya otro país más, un país nuevo, en el campeonato", se sincera.

Pese a correr con bandera colombiana, David no había visitado nunca ese país hasta el pasado mes de diciembre, cuando viajó para estar con sus abuelos maternos, y para agradecer a los fans de allí su apoyo, participando en algunos eventos.

"Estoy impactado porque no es solo una cuestión de redes sociales, donde tengo muchos seguidores de Colombia, también por mis abuelos que viven allí y me lo dicen, que está sonando muy fuerte mi nombre, que salgo en muchos medios y la gente lo empieza a seguir bastante. No me lo esperaba pero estoy recibiendo mucho apoyo desde Colombia, donde empieza a haber cierta afición por el motociclismo", explicaba antes de viajar.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images David Alonso, GasGas Aspar Team

"Mis abuelos realmente están muy orgullosos, en Colombia la gente lo vive todo con mucha pasión y cuando se aficionan a un deporte o a un deportista, son muy emocionales. Tengo más mensajes de los fans de allí cuando hago una mala carrera para animarme, que cuando van bien las cosas, así que quiero ir, estar con ellos y agradecerlo".

Después de la carrera de Tailandia del pasado año, Marc Márquez felicitó a David en medio de pitlane, y destacó los éxitos de los chavales, a los que hizo una recomendación: "Los pilotos jóvenes deben tener cuidado con las redes sociales, se puede perder mucho tiempo en eso".

"Comparto el comentario de Marc", dice Alonso. "Yo no soy mucho de móvil y de redes, hay que tener cuidado con ese tema y canalizarlo bien porque te puede distraer. A mi las cosas me gustan más cara a cara, siempre trato de limitar al máximo el tiempo que estoy metido en las redes, y siempre que puedo dejo el teléfono a un lado y trato de olvidarme de él", explica un Alonso que se ve, a sí mismo, como una personal muy familiar.

"Soy un chico que en casa se abre más, soy divertido, pero también me gusta mucho estar calmado, hacer actividades de bajo pulso, tomándome las cosas con tranquilidad para equilibrar lo deprisa que pasan todas las cosas en las carreras", subraya.

Una calma que, sin embargo, cuando llega a la pista se transforma absolutamente.

"Por estilo de conducción sería un poco como Márquez, de frenar fuerte, un poco lo contrario de Jorge Lorenzo, que era más fino. De carácter también soy un poco como Márquez (risas)".

Un estilo agresivo y de frenar fuerte que es el que se impone hoy en día en MotoGP, que es lo que tiene Alonso en su mente.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images David Alonso, GasGas Aspar Team

"Siempre, desde pequeño, mi intención era llegar a MotoGP, se que para eso lo tengo que hacer bien en Moto3 y, luego, en Moto2, pero se tiene ahí, siempre, el objetivo de llegar a la clase reina, es la meta a largo. Primero hay que cumplir otros objetivos en las clases pequeñas".

Una hoja de ruta hacia Moto2 y MotoGP que Alonso tiene muy clara.

"Personalmente siempre he soñado que antes de subir a MotoGP me gustaría ganar campeonatos. No ir a Moto2 hasta que gane Moto3 y no subir a MotoGP hasta que no gane Moto2. Ese seria un poco mi sueño y es, de alguna manera, mi objetivo y mi hoja de ruta. Aunque tenga la oportunidad de ascender de categoría, si no gano antes el título no me gustaría hacerlo".

Unos objetivos que Jorge Martínez Aspar, Nico Terol y todo el equipo Aspar han hecho suyos.

"Desde 2018 es como mi familia, estar en un equipo tan competitivo te ayuda a no relajarte, aquí no puedes estar luchando por el 20º, y eso te da un toque de presión, de no poder relajarte y estar activo. Tener a Nico y a Aspar aporta tranquilidad, sobre todo tranquilidad, y experiencia", explica. "Aspar Team tiene cosas muy buenas, lo he vivido y también lo he escuchado de otros, el secreto es que es un equipo muy profesional, pero, al mismo, tiempo, muy familiar. Cuando estas dentro te arropan mucho y siempre te apoyan. Cuando llega una racha mala lejos de aislarte tratan de ayudarte para volver arriba, trabajan para hacerte evolucionar. Se crea una buena base desde pequeños, desde el Junior. Pilotos como Ortolá, Holgado, Guevara o yo mismo hemos llegado al Mundial con Aspar desde el Junior. Nos educan mucho, tanto a ser pilotos como personas, hacemos mucha piña en grupo para trabajar todos los aspectos, deportivos, humanos y personales".