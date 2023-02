Cargar el reproductor de audio

"También hay que mencionar lo que demostró Vale [Rossi]. Estuvo a un nivel muy alto para ser su primera carrera en Bathurst". Esas son las declaraciones de nada menos que el director del equipo WRT, Vincent Vosse, tras las 12 Horas de Bathurst 2023, la primera carrera de Valentino Rossi en el legendario circuito australiano.

Crónica y resultados de las 12 Horas de Bathurst 2023: 12H de Bathurst 2023: SunEnergy1 gana en un apretado final, con Rossi 6º y Juncadella 8º

El mito y sus compañeros, Augusto Farfus y Maxime Martin, terminaron sextos con el BMW #46, una vuelta por detrás del ganador, el Mercedes #75 de Habul, Gounon y Proud. Sin embargo, podrían haber terminado un poco mejor, pero un pequeño defecto en el M4 GT3 se interpuso.

Aún quedaban unas dos horas y media cuando la organización obligó al BMW #46 a pasar por el box. Siguiendo las instrucciones de Dirección de Carrera, el equipo WRT tuvo que reparar las luces traseras del coche, y aunque el trabajo de los mecánicos duró menos de 90 segundos, fue suficiente para apartar al coche de la importante vuelta de cabeza.

"El BMW M4 GT3 demostró una vez más ser muy fiable. Solo tuvimos un pequeño problema técnico con el coche número #46", aseguró el director de BMW Motorsport, Andreas Roos. "Pero nos quedamos con lo positivo, terminamos con los dos coches y nos hemos llevado bien [entre los equipos BMW] en nuestra primera carrera oficial juntos".

El #46 no se recuperó del contratiempo. El vehículos salió de boxes en séptima posición, y solo logró remontar una plaza antes de cruzar línea de meta. Al final, la velocidad no fue suficiente para más, como advirtió Rossi: "Necesitamos un poco más de ritmo durante la carrera, especialmente en condiciones de calor".

No obstante, eso parece deberse no solo a la puesta a punto del BMW M4 GT3. La marca de Múnich tampoco estaba contenta con el Balance of Performance (Ajuste de Rendimiento). Aquí se les permitió descargar algo de peso antes de la salida, mientras que el Mercedes-AMG GT3 y el Porsche 911 GT3 R se hicieron más pesados.

"Desde un punto de vista deportivo, al final el resultado fue decepcionante después de que todos los pilotos y todo el equipo hicieran un trabajo impecable. Desgraciadamente, no fuimos lo suficientemente competitivos para luchar por el podio, por lo que el magnífico rendimiento de todos no se vio recompensado con los resultados correspondientes", se lamentó Roos tras la carrera.

El jefe del equipo WRT, Vosse, añadió: "Nuestro resultado ha sido decepcionante. Obviamente, no teníamos las herramientas para conseguir más. Este es un evento increíble, un circuito impresionante y es maravilloso estar aquí, pero en estas circunstancias es un poco difícil".

Tras haber terminado con un cuarto y un sexto puesto de los M3 #32 y #46, respectivamente, la atención sigue centrada en los aspectos positivos, entre los que destaca la velocidad de Rossi. ¿Qué dice él mismo tras su primera carrera en Bathurst?

"Es un circuito fantástico. Tienes que estar atento, pero es muy divertido pilotar aquí", comentó la leyenda de MotoGP. "Creo que mi velocidad y mi rendimiento también fueron buenos. Me siento cómodo con el coche, es muy bueno de conducir".

El italiano también recibió elogios de su compañero de equipo, Farfus. El experimentado brasileño afirmó entusiasmado: "Vale ha hecho un trabajo increíble, como todo el equipo. Así que tenemos una gran base sobre la que seguir trabajando".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!