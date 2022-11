'More Than Equal' quiere a una mujer piloto en F1 en 10 años

Cargar el reproductor de audio

El motorsport está en constante evolución y es uno de los pocos deportes en los que hombres y mujeres pueden competir en igualdad de condiciones. Actualmente, las mujeres se han hecho más visibles en el mundo de las carreras, pero los retos a los que se siguen enfrentando siguen impidiendo que lleguen a competir en las máximas categorías del automovilismo, especialmente en la Fórmula 1.

En Estados Unidos, la Xfinity de la NASCAR contaba con Natalie Decker, y había tres mujeres en la serie Truck: Jennifer Jo Cobb, Hailie Deegan y Jessica Friesen. Tatiana Calderón y Simona de Silvestro corrieron en circuitos urbanos y ruteros en la IndyCar.

El WEC tuvo un equipo femenino, el Iron Dames, que compitió durante la temporada regular, incluida la legendaria carrera de las 24 Horas de Le Mans. Sin embargo esta temporada, en la F1, hubo mujeres sólo representadas en puestos de piloto de desarrollo: Jessica Hawkins en Aston Martin y Jamie Chadwick en Williams Racing.

Pero mientras el automovilismo en su conjunto sigue avanzando en la representación femenina, la F1 -considerada la cúspide- es una de las principales categorías que no cuenta con una mujer piloto compitiendo a nivel de campeonato del mundo. En la actualidad, las mujeres ocupan muchos puestos de alto nivel en distintos tipos de carreras. Son estrategas, miembros del equipo de boxes, ingenieras, propietarias de equipos, responsables de prensa, etc. Sin embargo, desde el punto de vista de la conducción, las mujeres siguen teniendo oportunidades limitadas.

Las mujeres demuestran constantemente que pueden tener éxito en los mismos puestos que los hombres (son astronautas, militares y líderes mundiales en muchos ámbitos de la vida), pero no pueden conseguir un asiento en la F1. La categoría está a la cabeza de la industria del automovilismo, en términos de tecnología e innovación, pero se ha quedado atrás con su falta de acceso a las mujeres piloto, lo que hace que no adquieran un puesto permanente en la parrilla. Con pocas perspectivas de que eso cambie en un futuro próximo, es esencial proporcionar un apoyo extra a las mujeres y a las chicas jóvenes durante su etapa en las categorías junior.

La iniciativa 'More Than Equal' ('Más que igual') aspira a cambiar la ausencia de pilotos femeninas en la F1 durante los próximos 10 años a través de un programa especializado, diseñado para ofrecer apoyo y ayudar a romper las barreras que impiden a las jóvenes y a las mujeres competir al más alto nivel del automovilismo.

Las W Series se crearon como respuesta a la falta de oportunidades para las mujeres en el automovilismo, ofreciendo a las féminas un campeonato en el que competir basado en el mérito y en la igualdad de coches. Las W Series también alcanzaron un hito en su tercera temporada, atrayendo a un millón de espectadores en el Reino Unido para la carrera de Silverstone en 2022; esa fue la primera vez desde 2014 que un evento de automovilismo no relacionado con la F1 congregaba a tal audiencia.

Y lo que el millón de espectadores británicos demuestra es que no solo una categoría de pilotos mujeres tiene el potencial de atraer cifras de audiencia similares a las dominadas por los hombres. También hay un gran interés por ver a las mujeres correr y, desde el punto de vista comercial, un valioso mercado que aprovechar.

Dado que la demanda de ver a las mujeres competir en las carreras existe y sigue creciendo para los espectadores del automovilismo, ¿no es hora de que eso se refleje al más alto nivel?

Y lo que es más importante, desde una perspectiva más profunda, los aficionados a las carreras -especialmente las mujeres- necesitan sentirse representados en la pista y tener modelos de conducta con los que puedan relacionarse de forma personal. Si las chicas jóvenes y las mujeres pueden ver a una piloto femenina compitiendo en la categoría de carreras más selecta del mundo, entonces pueden tener la esperanza y el valor de seguir sus sueños en la pista.

El automovilismo es un deporte caro que requiere grandes cantidades de dinero para competir, desde las primeras etapas del karting -mira en la foto de abajo a un pequeño Lewis Hamilton en kart- hasta el ascenso a los campeonatos de carreras de alto nivel, como la F1.

Uno de los principales problemas con los que se encuentran las pilotos a lo largo de su carrera tiene que ver con la falta de financiación disponible y la búsqueda de patrocinadores a largo plazo. Aunque ese problema existe también para los pilotos, es una preocupación mayor para las mujeres, que también tienen que enfrentarse a la doble moral y superar las percepciones de la vieja escuela sobre lo que debe ser un piloto.

Sin el apoyo financiero y los patrocinadores adecuados, a las pilotos se les suele negar el acceso a equipos, programas y entrenamiento físico de calidad, así como a los mejores coches, lo que las coloca en una situación de mayor desventaja con respecto a los pilotos masculinos.

'More Than Equal' aspira a que algún día una mujer piloto no sólo compita en la F1, sino que se convierta en campeona del mundo. La iniciativa, fundada por el ex piloto de F1 David Coulthard y el empresario Karel Komarek, quiere crear un marco que identifique las barreras que impiden la entrada y la continuidad de las mujeres en el automovilismo, y luego trabajar para derribarlas hasta conseguir un asiento permanente en la F1.

Con iniciativas como Girls on Track, FIA WIM (la comisión de Mujeres en el Motorsport) y otras organizaciones, la industria del automovilismo sigue presionando para que haya más mujeres piloto en todos los campeonatos. Y mientras que Girls on Track y FIA WIM proporcionan a las jóvenes y a las mujeres apoyo en sus carreras de automovilismo, una organización como 'More Than Equal' es esencial para las aspirantes a piloto que quieren competir al máximo nivel, porque se centra exclusivamente en la F1.

Coulthard cree que si 'More Than Equal' puede encontrar chicas jóvenes de todo el mundo que deseen y tengan hambre de ser pilotos de carreras, entonces la iniciativa puede crear un sistema de apoyo que proporcione los recursos necesarios para ayudarlas a llegar a la F1. Por encima de todo, 'More Than Equal' se esforzará por ofrecer a las jóvenes las mismas oportunidades y el mismo apoyo que a los chicos en la fase más temprana de su carrera automovilística, de modo que tengan tiempo suficiente para alcanzar el objetivo de llegar a la F1 dentro de 10 años.

Por el momento, el camino hacia la F1 parece desalentador y lleno de incertidumbre para las pilotos, pero el futuro parece prometedor gracias a iniciativas como 'More Than Equal'. Con el apoyo adecuado y el respaldo financiero a lo largo de sus carreras, las pilotos están cada vez más cerca de romper las barreras de la F1.