Sargeant cree que la brecha entre la F1 y la F2 es "demasiado grande"

Logan Sargeant, que está a punto de embarcarse en su segunda temporada con Williams, dio el salto de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 al término de 2022. El estadounidense cree que, si bien hubo aspectos de la F2 que le ayudaron a estar en buena forma para su llegada a la categoría reina, también hubo muchos elementos a los que le resultó bastante difícil adaptarse.

Hablando con Motorsport.com sobre la transición desde la Fórmula 2, dijo: "Definitivamente, me ha ayudado al 100%. Creo que la F2 es una gran categoría que tiene grandes pilotos, pero creo que la brecha entre los coches es probablemente demasiado grande para lo que debería ser. Hay muchos más detalles en la F1, y hay muchas más cosas que contribuyen al rendimiento que simplemente subirse al coche y conducir, como se hace en la F2".

El piloto de Florida cree que una de las mayores diferencias entre las categorías es la complejidad del coche, y que la Fórmula 1 en particular tiene muchos más elementos de control detallados que son fundamentales para el rendimiento.

"Hay muchas cosas que puedes hacer desde el punto de vista de la conducción que no puedes hacer lo suficiente en un coche de F2", explicó. "Hay muchas más cosas que contribuyen al rendimiento que simplemente subirse al coche y conducir, como en la F2".

"Creo que eso es lo que se echa de menos. En la F2 sólo tienes que subirte al coche y pilotar, mientras que en la F1 hay muchas cosas que se tienen que conjugar para ser rápido. Y eso es algo que la F2 echa de menos, sin duda. Y luego sí, los coches, en mi opinión, no son lo suficientemente rápidos".

Aunque Sargeant logró convencer a sus jefes de Williams a finales de 2023 para que le mantuvieran una temporada más, las cosas no siempre fueron fáciles. Una serie de problemas y malos resultados dejaron su futuro lejos de estar garantizado, y se enfrentó en ocasiones a una lucha cuesta arriba para igualar el alto nivel de rendimiento de su compañero de equipo, Alexander Albon.

Reflexionando sobre lo ocurrido en 2023, el americano admitió que el aspecto más difícil al principio fue encajar todas las piezas. "Pienso que el mayor reto ha sido ponerlo todo junto cada fin de semana. A lo largo de un fin de semana de F1, hay muchas variables y muchas cosas operativas que hacer bien".

"Es muy difícil que todo funcione a la perfección durante todo un gran premio. Y creo que eso es lo más importante. Pero la experiencia ayuda a que todo encaje de forma natural. Creo que eso es lo que me ha frenado a veces, y es algo que todavía estoy intentando controlar".

Sin embargo, no todo fue difícil el año pasado. Así, logró conseguir un punto en el Gran Premio de Estados Unidos, la primera vez que un estadounidense lo hacía desde Michael Andretti en 1993. Sargeant reconoce que, aunque fue "bonito" formar parte de la historia de la Fórmula 1, lo más importante para él fue cumplir con una buena ejecución del fin de semana.

"Independientemente de que puntúe o no, quiero tener buenos fines de semana en los que lo haga todo bien. Y si eso significa que sumamos puntos, entonces será increíble. Si eso significa que no, entonces es lo que es. Pero al menos sé que he sido capaz de sacarlo todo. Eso es todo lo que realmente busco. Los puntos son sólo bonificaciones añadidas", finalizó.