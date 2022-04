Jenson Button competirá en la Nitro Rallycross con Xite

Cargar el reproductor de audio

Jenson Button, cuyo padre John se dio a conocer en el rallycross, se ha mostrado interesado en las carreras sobre tierra desde su retiro de la Fórmula 1 en 2016.

Disputó la Baja 1000 en 2019 y compitió en la primera ronda de la Extreme E del año pasado en Arabia Saudí, con su propio equipo, el JBXE.

El piloto de 42 años, que sigue activo en la F1 como asesor principal del equipo Williams y como comentarista de Sky Sports, se ha convertido en el nuevo piloto del FC1-X eléctrico de la Nitro Rallycross. Tendrá a Oliver Bennett, un habitual de esta categoría y la XE, a su lado.

"Quiero correr", dijo Button, que recientemente probó el Ford Fiesta Supercar de Bennett y el Mini Cooper con el que compitió el año pasado en la Nitro RX en Pembrey.

"Me encantan las carreras, me encanta competir y quiero divertirme".

"Estoy deseando correr en Nitro RX con Xite Energy, un equipo que tiene una gran experiencia no solo en el rallycross, sino también en las carreras de vehículos eléctricos".

"Además, podré correr junto a mi compañero Oli [Bennett]. Es un gran personaje, muy bueno para este deporte, y tiene mucha experiencia compitiendo en tierra".

"Espero poder aprender de él esa faceta y que él pueda aprender de mi conducción en circuitos".

"Va a ser una alianza divertida, pero creo que también va a haber una buena relación y espero que podamos llevarla hasta los grandes del rallycross".

La Nitro RX comenzó el año pasado con cinco carreras, todas ellas celebradas en Estados Unidos y para Supercars con motores de combustión interna.

La serie se ampliará a 10 carreras, incluyendo tres en Europa, para la campaña 2022-23, con la primera ronda en Lydden Hill el 18-19 de junio. Tras los viajes a Suecia y Finlandia, concluirá con otras siete pruebas en EE.UU., con el final de la temporada previsto para el próximo mes de marzo.

El coche FC1-X de 800 kW, desarrollada por Olsbergs MSE y QEV Technologies, hizo su debut mundial en la Carrera de Campeones, celebrada en febrero, y competirá en su propia categoría, en lugar de contra los Supercars.

Button explicó que estaba deseando continuar con su "conexión familiar con el rallycross" y dijo que le "gustaría emular" lo que hizo su padre en la disciplina.

"Eso sería muy especial", aseguró el británico. "Algunos de los saltos que voy a hacer son extremadamente grandes y dan un poco de miedo, pero por eso es emocionante para mí, ya que es un nuevo reto".

"El rallycross es muy diferente a la Fórmula 1 y por eso me encanta. Dejé la F1 después de 17 años porque quería probar algo nuevo".

"Me gustan los nuevos retos. Soy un piloto de carreras, no un piloto de Fórmula 1, así que lo que me gusta son los nuevos retos".

"Sentí que logré lo que necesitaba en la Fórmula 1, así que es bueno probar cosas diferentes".

Bennett añadió que la pareja ya había "aprendido bastante el uno del otro" y comentó que Button se había adaptado a la disciplina "muy rápidamente".