Por qué Arabia Saudí está invirtiendo tanto en el deporte de motor

La F1 ha firmado un contrato a largo plazo con Arabia Saudí para albergar el campeonato, y la intención es que tener otra carrera en un nuevo circuito que se está desarrollando en Qiddiya. El país también tiene otras competiciones, como el rally Dakar, la Fórmula E y la Extreme E.

¿Por qué está pasando esto? Para entender mejor las ambiciones del país en torno al automovilismo y cómo adoptará el mensaje de justicia social #WeRaceasOne de la F1, hablamos con el ministro de deportes de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz, para esta edición de #thinkingforward.

“No solo es automovilismo, pero tendrán mucha importancia. Estamos invirtiendo en muchos deportes dentro del reino”, dijo. “El gobierno comprende que el deporte tiene un papel muy importante para el futuro de los jóvenes. El 70% de la población tiene menos de 40 años, por lo que debemos mantenerlos activos. Necesitamos involucrarlos más en los deportes y asegurarnos de que lo hacemos de la manera correcta. En 2017 teníamos 32 federaciones deportivas, y hoy tenemos 92 que muestran la gran inversión que está sucediendo en el país”.

El modelo saudí, parte de la estrategia para el país Vision 2030, es invertir en deportes y ampliar el nivel de las competiciones a nivel internacional para que los atletas saudíes puedas aprender de los deportistas internacionales y mejorar su rendimiento. El automovilismo ha proporcionado un ejemplo temprano de eso, con los eventos de la Copa del Mundo Baja Cross Country de la FIA, una competición en la que el país ha ganado varios títulos, incluida la categoría T3, con una piloto saudí, Dania Akeel, el año pasado. Ella competirá en el rally Dakar en 2022.

La piloto saudí Dania Akeel, ganadora de la Copa de Bajas de Cross Country de la FIA

“Hace solo cuatro años, a las mujeres no se les permitía conducir en Arabia Saudí, por lo que se puede ver que el desarrollo es mucho más que solo en deportes”, explicó. “Se trata de habitabilidad, de dar una oportunidad a los jóvenes, de estar presentes en el ámbito internacional”.

Sin embargo, con esa mayor prominencia en el escenario mundial, se produce un mayor escrutinio en el país, y en las próximas semanas, esto se concentrará en la llegada de la F1 a Arabia Saudí con su mensaje de justicia social #WeRaceAsOne. ¿Cómo aceptarán eso?

“Todos son bienvenidos al país. Tenemos nuestra cultura y nuestros hábitos, como en cualquier país sucede, y lo respetamos en todos los sentidos”, comentó el príncipe Abdulaziz. “Estamos ansiosos por albergar muchos más eventos en el futuro, y nos gustaría dar la bienvenida a todas las personas del mundo para que vengan a visitar Arabia Saudí y vean el país. Todos son bienvenidos, y respetamos a todos, además, tenemos que hacer un espectáculo que sea para todos, y debemos asegurarnos de eso con la esperanza de que, los que asistan a la carrera, experimenten algo que sea diferente a otro lugar”.

El Príncipe Abdulaziz observa que la llegada de la carrera de Fórmula E en 2018 fue lo que impulsó la creación de la visa de turista, que antes no había estado disponible en Arabia Saudí. “Una visa de turista, que era válida en todo el mundo, no estaba aquí en 2017. Se ha iniciado un proceso a través de la Fórmula E. En tres meses, el Ministerio de Turismo adoptó el sistema que pusimos en el sector del deporte”, dijo. “Y hoy, más de 50 países tienen la posibilidad de recibir una visa a su llegada. En el pasado no podíamos organizar ningún evento porque el país no estaba abierto para eso”.

En cuanto a la Fórmula 1, la reciente encuesta Global F1 Fan, mostró que las audiencias son cada vez más jóvenes, y más femeninas, además de que hay un fuerte crecimiento de los competidores entre el grupo menor de 24 años.

“Creo que es el momento adecuado para que entremos. Realmente creo que la Fórmula 1, con la nueva dirección, ha cambiado su filosofía sobre lo que es la Fórmula 1, y están siendo más comprometidos con los aficionados”, indicó. “Los vemos activos en las redes sociales, vemos la serie de Netflix. Eso atrajo mucha gente a la F1, gente que no está realmente interesada en las carreras lo vio, y ahora son aficionados a la Fórmula 1. Este enfoque cambia las reglas del juego; conseguir que los jóvenes, la próxima generación, se incorporen en el futuro de la F1. Para nosotros esto es asombroso, porque, como mencioné, el 70% de la población tiene menos de 40 años, y son conocedores de la tecnología”.

En cuanto a los videojuegos y eSports, Abdulaziz cree que representa una gran oportunidad para el país, debido a la demografía de la población y la pasión por los deportes.

Abdulaziz bin Turki Al Saud.

“La belleza de los juegos es que puedes hacerlo en cualquier lugar y momento. Patrocinamos la carrera virtual de Le Mans, que tuvo lugar durante la pandemia. Encontramos a mucha gente en el país interesada en participar, ser parte de ello”.

“Es muy importante que tenga su propia federación, que en realidad gestiona todos los juegos del país, y creo que esa es la línea que habrá en el futuro. Deberíamos darle tanta importancia como a cualquier otro deporte”.

“Es muy importante para los jóvenes y el futuro. Debemos ser parte de esta evolución”.