Porsche, comprometida con la Fórmula E mientras sigue progresando

Durante el pasado ePrix de Mónaco 2024, Motorsport.com tuvo la suerte de poder entrevistar al director de Porsche Motorsport, un gran apasionado del mundo del motor que está llevando al equipo alemán a altas cotas en el automovilismo, tal y como demuestra su continuo progreso en la Fórmula E.

Desde la entrada de Porsche a la categoría de monoplazas totalmente eléctrica, la estructura fue octava en sus dos primeros cursos, para luego pasar a ser séptimo en la 2021/22 y cuarto el año pasado. Pero esta temporada han dado otro paso adelante y, tras ocho carreras, ocupa el segundo puesto en la clasificación de constructores, sólo por detrás de Jaguar.

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó a Thomas Laudenbach si el futuro de Porsche en la Fórmula E puede variar dependiendo de si consiguen ganar el campeonato, la respuesta fue clara: "Para Porsche, el deporte del motor tiene que ser relevante con lo que hacemos con nuestros coches de calle".

"Conocéis nuestra estrategia para el futuro de los coches de calle. Y está claro que la electrificación es una parte vital. Al mismo tiempo, los deportes de motor son el núcleo de nuestra marca. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que sigamos en las carreras exclusivamente eléctricas".

"Y si nos fijamos en todo el mundo en este momento, la Fórmula E es la única categoría de carreras 100% eléctrica que realmente está a nivel de ser un campeonato mundial de la FIA. Entonces no se trata de decir 'oh, lo vamos a ganar y luego nos vamos'. Por eso prefiero decir que no, que ese no sería el momento que cambiaría nuestra filosofía aquí", explicó durante el fin de semana en Montecarlo.

Con el Gen3 Evo recién presentado y trabajando intensamente en un nuevo Gen4 que debería entrar en funcionamiento en 2026 y se espera que su recorrido llegue hasta 2030, ya son varios los equipos que han querido confirmar su presencia a largo plazo en la categoría y, aunque Porsche todavía no lo ha confirmado oficialmente, las palabras de Laudenbach dejan pocas dudas.

"Tenemos un objetivo a largo plazo, pero obviamente que siempre es importante también que todas las condiciones que queremos sean las correctas. Pero sí, en términos generales, estamos comprometidos con la Fórmula E a largo plazo", concluyó el director de Porsche Motorsport.

En Montecarlo, Porsche volvió a brillar en la clasificación gracias a la pole de Pascal Wehrelin, quien se mantiene líder del campeonato de pilotos con 102 puntos, pero en carrera la fortuna esquivó a los dos monoplazas del equipo y el alemán acabó quinto, con António Félix Da Costa séptimo.

