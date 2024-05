Nissan en Berlín, entre la esperanza y la cautela

La Fórmula E llega este fin de semana a su séptima parada del calendario, un ePrix de Berlín que tendrá dos carreras, el sábado (octava carrera) y el domingo (novena), y donde Nissan llega con la esperanza de avanzar aún más en el campeonato de una temporada con varios aspectos positivos hasta el momento.

Tras esta de Berlín, habrá otras tres citas dobles para concluir una temporada que llega a su ecuador. En la anterior ronda doble, en Misano, Nissan vivió la cara y la cruz cuando tras heredar la victoria en la carrera del sábado perdió un triunfo que parecía bastante encaminado con un problema el domingo. Luego, en Mónaco, tuvieron que ir a la contra, y conseguieron un buen ritmo de carrera terminar en la sexta y octava plaza.

"Hemos sido constantes y competitivos hasta ahora y seguiremos trabajando duro de cara a la segunda mitad de la temporada. El ritmo de carrera de ambos pilotos fue fantástico en Mónaco, donde se abrieron paso a través de la parrilla después de una difícil clasificación, y terminamos el fin de semana con ambos coches en los puntos. Por lo tanto, estamos de buen humor de cara a Alemania, sin dejar de ser cautelosos y mantenernos centrados", dijo Tommaso Volpe, director y jefe de equipo de Nissan Fórmula E.

Berlín es la única ciudad que ha estado en todas las temporadas de la historia de la Fórmula E, aunque para este año, el circuito del Aeropuerto de Tempelhof ha sufrido algunos cambios que, según Tomasso Volpe, "hacen que el fin de semana sea algo impredecible, aunque no tanto como si se tratara de un circuito nuevo"

Y continuó: "Las modificaciones en el trazado harán que la gestión de la energía desempeñe un papel crucial en esta ocasión, mientras que la superficie de hormigón de Tempelhof, muy abrasiva, sigue siendo uno de los principales retos para todos los equipos. La doble cita de Berlín fue difícil para nosotros la temporada pasada, probablemente más que cualquier otra prueba. Sin embargo, el equipo se ha hecho más fuerte y experimentado en los últimos doce meses, así que confiamos en que este año sea diferente y podamos rendir bien allí".

Aunque 2023 fue una cita extremedamente complicada para Nissan, Berlín trae buenos recuerdos a la marca y a su piloto Rowland, que logró allí su primera victoria en Fórmula E en 2020, en una de las seis carreras celebradas durante dos semanas para concluir la temporada de la pandemia.

Rowland, que es cuarto en el mundial de pilotos a solo un punto del tercero, también había ganado en la carrera 'Race at home' que durante el confinamiento hizo la Fórmula E en Esports compitiendo en ese circuito.

"El fin de semana en Mónaco no fue en general el más fácil, pero la carrera fue bastante positiva, aunque hay algunas áreas que mejorar tanto individualmente como en equipo. Mis objetivos para la segunda parte de la temporada son ir carrera a carrera y maximizar nuestro rendimiento", dijo Rowland. "No estoy pensando en el campeonato, sino en consolidar los logros de este año. He tenido éxito aquí en años anteriores, a pesar de que no es una de mis pistas favoritas, pero el nuevo trazado del circuito será sin duda interesante. Es un reto para todos, pero espero que podamos ponernos al día rápidamente y tener un buen fin de semana".

Por su parte, el franco-argentino Sacha Fenestraz lleva una racha de tres carreras puntuando, habiendo encontrado ya la regularidad que buscaba en su segundo curso. Y comentó: "Estoy encantado de alcanzar los objetivos que me he marcado de estar constantemente en los puntos, lo que demuestra que estamos dando pasos adelante. Fue prometedor ver los resultados que obtuvimos el sábado tras la clasificación, y ahora debemos seguir concentrados, ya que hasta el final de temporada todo serán citas dobles".

"Aunque el año pasado pasamos apuros en Berlín, el equipo se muestra mucho más estructurado y competitivo esta vez, gracias a los resultados conseguidos hasta ahora este año. El circuito es diferente a lo que hemos experimentado aquí anteriormente, y tanto Oli como yo volveremos a luchar por conseguir más puntos".

Antes de esta ronda, Nissan es cuarto en el mundial de constructores, solo un punto por detrás de Andretti y con un colchón de 10 puntos sobre DS Penske.