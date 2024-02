La importancia del regreso de la India a la Fórmula E

La lucha debería haber continuado con el regreso del ePrix de Hyderabad, pero en lugar de ello, el campeonato de monoplazas eléctricos tendrá que esperar siete semanas desde la última prueba en Diriyah hasta que los coches vuelvan a la pista en Sao Paulo , después de que la carrera india se cancelara en enero.

Sin embargo, los rumores de que el futuro de la carrera de Hyderabad estaba en peligro empezaron en septiembre del año pasado, cuando Motorsport.com reveló que iba a desaparecer del calendario después de que el equipo organizador del evento se disolviera un mes antes, y los promotores también retiraran la financiación de la carrera.

La ciudad, que no figuraba en el calendario provisional de 2024 publicado en junio, se incluyó finalmente en octubre como parte de una modificación tras intensas conversaciones entre bastidores que parecían haber asegurado su regreso, pero las perspectivas de celebrar otra cita en la India se desvanecieron con la elección de un nuevo gobierno local en la región de Telangana, que se opuso abiertamente a la celebración de la misma en 2023.

Fue este cambio político lo que llevó a los organizadores de la Fórmula E a publicar un comunicado a finales de diciembre, en el que afirmaban que estaban "buscando aclaraciones urgentes" con el gobierno sobre la celebración de la carrera. Menos de dos semanas después, a principios de enero, y aproximadamente un mes antes de la fecha prevista para el 10 de febrero, se anunció que la prueba no se celebraría, para frustración de los organizadores del campeonato.

"Me sentí realmente desolado cuando se canceló la carrera de la India", declaró el director ejecutivo de la Fórmula E, Jeff Dodds, a Motorsport.com. "Es un mercado muy importante para nosotros y creo que cuando empiezas a correr en una región o en un lugar, lleva tiempo encontrar un ritmo y entender lo que funciona y lo que no, así que es realmente decepcionante ir a una sede un año, que es como el de aprendizaje, y luego no tener la oportunidad de introducir mejoras el segundo curso".

La edición inaugural del ePrix de Hyderabad no estuvo exenta de problemas, ya que mucha gente no quedó impresionada con las instalaciones disponibles en el paddock, mientras se seguía trabajando en la pista hasta el último momento. Las insinuaciones de que un policía descontento, que pidió entradas y no recibió una respuesta de su agrado, y dejara entrar vehículos públicos en la pista entre las sesiones, provocando un atasco indeseado que tuvo que ser despejado antes de que se reanudara la acción en pista, no ayudaron a mejorar las cosas.

A pesar de los problemas por los que atravesó la carrera, que quizá se habrían mejorado en la segunda edición, según el responsable, no se puede negar que la India es un destino al que el campeonato quiere volver. Según la ONU, la India es el país más poblado del mundo y un importante mercado global para los vehículos eléctricos, algo que la Fórmula E ha querido aprovechar durante varios años.

La Fórmula 1 lo intentó y fracasó en este sentido durante un periodo de tres años, entre 2011 y 2013, cuando las carreras se celebraron en el Circuito Internacional de Buddh, pero para un campeonato como la el eléctrico, que cumple una década en 2024 y sigue creciendo, tener éxito en el país podría resultar fundamental para su supervivencia a largo plazo.

Por no hablar de los estrechos vínculos que ya tiene con la nación, donde solo compitió una vez hasta la fecha. Mahindra ha competido en el campeonato desde su creación en 2014, Tata Consultancy Services, patrocinador principal de Jaguar, también tiene su sede allí, mientras que el país cuenta este año con un piloto en la figura del debutante Jehan Daruvala.

Todo ello hace que la pérdida del evento sea aún más difícil de aceptar para Jeff Dodds: "Me ha decepcionado mucho que haya grandes socios y fabricantes que tienen un vínculo estrecho con la India y que no van a poder beneficiarse de tener una carrera en ese mercado tan importante".

Otro aspecto que tampoco debe subestimarse es la imagen que da el hecho de que un campeonato mundial se vea obligado a cancelar una carrera apenas unas semanas antes de su celebración. En un momento crucial para el crecimiento de la Fórmula E en todo el mundo, una decisión así no habrá sentado nada bien entre inversores, equipos y aficionados.

Incluso si la causa estaba fuera del control de los organizadores de la Fórmula E, solo el tiempo dirá si hay efectos duraderos: "Espero que no haya dañado a la marca y creo que la mayoría de las personas que han informado o comentado sobre ello entienden la complejidad de esa carrera y por qué se canceló, y saben que no había mucho que pudiéramos hacer al respecto".

La India sigue siendo un enorme mercado sin explotar en lo que se refiere al automovilismo en general, y la pérdida de la carrera de Hyderabad ha sido un duro golpe para muchos, sobre todo para los aficionados, pero sigue existiendo la creencia de que será posible volver en el futuro, algo que la Fórmula E, los equipos y los patrocinadores esperan que ocurra cuanto antes.

