Horarios del ePrix de Miami de Fórmula E 2026, cómo verlo y más

La Fórmula E disputa su tercera carrera de la temporada 2025/2026, el ePrix de Miami que se celebra este sábado 31 de enero. Mira a qué hora es la clasificación de Fórmula E en Miami, a qué hora es la carrera y cómo se puede ver, con la participación de un Pepe Martí que cada día va a más.

Horarios del ePrix de Miami de Fórmula E 2026 en España

Sesión Día Horario Rookie Test Viernes 30 de enero 20:30-21:10h Entrenamientos Libres 1 Viernes 30 de enero 23:00-23:55h Entrenamientos Libres2 Sábado 30 de enero 13:30h-14:25h A qué hora es la clasificación de Miami Sábado 31 de enero 15:40h A qué hora es la carrera de Miami Sábado 31 de enero 20:05h

Por tercera ronda consecutiva (la cuarta ya será doble), el ePrix de Miami de Fórmula E es un fin de semana simple, con solo una sesión de clasificación y solo una carrera, ambas el sábado 31 de enero.

El fin de semana de Fórmula E en Miami empezará el viernes a las 14:30h locales y 20:30h de España, con el test para novatos en el que, después de haber hecho solo dos carreras, participará Pepe Martí, lo que sin duda será positivo para preparar de la mejor manera el fin de semana.

Luego, habrá una sesión de libres el viernes (la FP1, a las 23:00h de España) y otra el sábado (la FP2, a las 13:30h).

La clasificación del ePrix de Miami de Fórmula E es el sábado a las 15:40h de España, 09:40h locales de Miami, que tiene seis horas menos.

La carrera de Fórmula E del ePrix de Miami 2025 es el sábado a las 20:05h de España, a las 14:05h locales.

Además de Pepe Martí con Cupra KIRO, los otros participantes del test de novatos de Fórmula E en Miami serán Dennis Hauger con Andretti, Théo Pourchaire con Citroen, Nikita Bedrin con DS Penske, Zak O’Sullivan con Envision, Alessandro Giusti con Jaguar, Hugh Barter con Lola Yamaha, Chloe Chambers con Mahindra, Abbi Pulling y Gabriele Minì con Nissan y Ayhancan Güven con Porsche.

En la Fórmula E nunca se sabe a ciencia cierta cuántas vueltas tendrá la carrera, ya que a veces Dirección de Carrera añade más vueltas de las estipuladas si ha habido Safety Car u otra circunstancia que haya provocado menos consumo de energía. La carrera de Miami en 2026 está planeada a 39 vueltas. En esta carrera no habrá Pit Boost.

Horarios del ePrix de Miami de Fórmula E 2026 en Latinoamérica

Sesión y día Horario Test de novatos (FP0) Viernes 30 de enero 13:30h México 14:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 15:30h Venezuela y Bolivia 16:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 20:30h España Entrenamientos Libres 1 (FP1) Viernes 30 de enero 16:00h México 17:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 18:00h Venezuela y Bolivia 19:00h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 23:00h España Entrenamientos Libres 2 (FP2) Viernes 30 de enero 06:30h México 07:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 08:30h Venezuela y Bolivia 09:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 13:30h España Clasificación Sábado 31 de enero 08:40h México 09:40h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 10:40h Venezuela y Bolivia 11:40h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 15:40h España Carrera Sábado 31 de enero 13:05h México 14:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 15:05h Venezuela y Bolivia 16:05h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 20:05h España

Cómo ver el ePrix de Miami de Fórmula E con Pepe Martí

El ePrix de Miami de Fórmula E se podrá ver en España en abierto gracias a RTVE, que en su plataforma RTVE Play con solo registrarte te mostrará la clasificación y la carrera. La carrera de Miami se puede ver en directo en Teledeporte.

En España también puedes optar a ver la Fórmula E de Miami en Eurosport, mediante suscripción, con la clasificación y la carrera en directo (en Eurosport 2) y también luego en diferido.

Los entrenamientos libres de Miami incluida la sesión de rookies solo se pueden seguir por el canal de YouTube de la Fórmula E.

En Latam, si quieres ver el ePrix de Miami desde Argentina es en Claro Sports o por RTVE; mismas opciones que en México.

El nuevo circuito del ePrix de Miami de Fórmula E

Esta será la tercera vez de la Fórmula E en Miami, pero la primera que celebre en el emblemático Autódromo Internacional de Miami, es decir, la pista de Fórmula 1 alrededor del Hard Rock Stadium, evidentemente modificada.

La primera sede fue, en 2015, el Circuito Urbano de la Bahía de Biscayne, en pleno centro de la ciudad de Miami, y luego en 2025 la Fórmula E corrió en el Homestead-Miami Speedway. La Fórmula E estrenó el circuito que usará cuando hizo, el pasado año, aquel test con celebridades, aunque incluso esa era una versión distinta a la de ahora.

La versión del Autódromo Internacional de Miami que utilizará la Fórmula E tiene una longitud de 2,32 km y consta de 14 curvas. Si te preguntas en qué coincide el circuito de Fórmula E con el que usa la F1, solo son tres curvas (las tres primeras) y parte de dos rectas.

En Miami han ganado, por cierto, Nico Prost para e.dams Renault en 2015 y Pascal Wehrlein para Porsche en 2025.

Pilotos y equipos que disputan el ePrix de Miami de Fórmula E 2026

*En negrita, los pilotos que cambian de equipo

En cursiva, los debutantes

Después de dos carreras, Nick Cassidy lidera con Citroen por delante del Andretti de Jake Dennis y del Nissan de Oliver Rowland.

Cómo es el formato de clasificación en Fórmula E

La clasificación de la Fórmula E sigue un formato original: los 20 pilotos quedan divididos en dos grupos y los 10 pilotos de cada grupo se enfrentan durante 10 minutos con libertad de número de vueltas hasta que acaben los minutos marcados. Al final de ese grupo, los cuatro pilotos más rápidos de cada grupo pasarán a la fase de enfrentamientos, llamada Duelos. Los grupos se deciden por las posiciones del campeonato: en el Grupo A van el líder, el tercero, quinto y el resto de impares, y en el Grupo B el segundo clasificado, cuarto y así sucesivamente.

Los Duelos se forman así: en Cuartos, se miden el primero del Grupo A con el cuarto del Grupo B, el segundo del Grupo A con el tercero del Grupo B, el tercero del Grupo A con el segundo del Grupo B y el cuarto del Grupo A con el primero del Grupo B.

Los Cuartos de Final, Semifinales y Final se hacen con el la tracción a las cuatro ruedas y el extra de potencia (350 kw) activados. Ahí, los pilotos se enfrentan de dos en dos, saliendo primero uno y a los pocos segundos el otro, de manera que se inicia una "persecución" que la retransmisión de la Fórmula E gestiona muy bien en cada sector calculando si el de delante se está escapando o el de detrás le recorta. Al final de la vuelta, el que haya sido más rápido pasa a la siguiente ronda.

En la Final, el piloto que se impone se lleva la pole position y los pilotos que estuvieran en su grupo ocuparán las posiciones impares, mientras que los que compartían grupo con el piloto que se clasificó segundo ocupan las posiciones pares.

Cuántos puntos se reparten en las carreras de Fórmula E

El sistema de puntuación de las carreras de Fórmula E es como el de la Fórmula 1, con 25 puntos para el ganador, 18 puntos para el segundo, 15 puntos para el tercero, 12 puntos para el cuarto, 10 puntos para el quinto, 8 puntos para el sexto, 6 puntos para el séptimo, 4 puntos para el octavo, 2 puntos para el noveno y 1 punto para el décimo, pero además hay tres puntos para el autor de la pole position y 1 punto para el autor de la vuelta rápida de carrera si acaba dentro del top 10.