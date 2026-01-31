Fórmula E Miami: Muller le da a Porsche la primera pole de la temporada; Martí, 13º

Nico Muller ha vuelto a hacer aquello que mejor se le daba durante los dos primeros años de la Gen3: sorprender. Tras una temporada de claroscuros en Andretti, la gran oportunidad de incorporarse al equipo oficial Porsche parece haberle dado un nuevo impulso, devolviéndolo a los niveles que mostró en su etapa en ABT, cuando a menudo lograba ir más allá del verdadero potencial del coche, abriéndose camino en el grupo.

Después de impresionar en México, donde estuvo durante mucho tiempo al frente antes de sufrir un problema en el tramo final, Müller vuelve a lucirse conquistando la pole position del ePrix de Miami, disputado sobre una versión acortada del circuito que también acoge a la Fórmula 1. El suizo superó en la final a Felipe Drugovich, autor de una clasificación de altísimo nivel pese a la derrota en el último duelo.

Para el brasileño, en su primer año completo en Fórmula E, se trata de un resultado que le permite luchar por una buena posición en la carrera de esta tarde. Si bien es cierto que Drugovich aún paga cierta falta de experiencia en la larga distancia, la carrera de hoy se decidirá en gran parte por la gestión de la energía, y su Andretti-Porsche ya ha demostrado ser uno de los coches más eficientes en este aspecto. No obstante, la lluvia podría alterar los planes, con nubes acercándose al circuito en las próximas horas.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Desde la segunda fila partirá Antonio Felix da Costa, derrotado precisamente por Drugovich en la segunda semifinal. Para el portugués, que este año ha pasado a Jaguar, se trata de un buen resultado que le ofrecerá la oportunidad de pelear por algo más en la carrera de esta tarde.

Completando la segunda fila estará Nyck de Vries, batido por Müller en la primera semifinal por una décima. Más allá de no haber alcanzado la final, el piloto neerlandés puede sonreír: el resultado de la clasificación confirma el paso adelante mostrado por Mahindra en este inicio de campeonato.

Buen quinto puesto para Taylor Barnard con el primero de los dos DS Penske, eliminado en el último octavo de final por Drugovich por apenas una milésima. Para el británico supone igualmente un buen inicio de jornada, al haberse colado entre los ocho primeros. A su lado, en la tercera fila, estará Joel Eriksson, de regreso a la Fórmula E esta temporada tras varias campañas de ausencia del campeonato totalmente eléctrico.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El actual líder del campeonato y vencedor del último ePrix en México, Nick Cassidy, partirá desde la cuarta fila tras ser eliminado por Nyck de Vries en el primer cuarto de final debido a una vuelta poco convincente. Aun así, el acceso al top 8 sigue siendo un buen punto de partida, teniendo en cuenta que el neozelandés está precisamente en busca de mayor regularidad en clasificación.

Junto a él estará Norman Nato con Nissan, autor del mejor tiempo en el primer grupo pero, por desgracia, protagonista de un error en la última curva que permitió a Nico Müller encontrar el margen necesario para acceder a la semifinal.

Como suele ocurrir, no faltaron las sorpresas ya en la fase de grupos, con Mitch Evans (Jaguar) y el vigente campeón del mundo Oliver Rowland (Nissan) eliminados en la primera ronda. En particular, el piloto neozelandés se quedó fuera por solo 51 milésimas, mientras que el británico no logró superar la primera fase por alrededor de una décima.

También quedó eliminado Pepe Martí, a solo unas pocas milésimas de Rowland con el Cupra Kiro, mientras que más llamativo fue el caso de otros nombres ilustres: Sebastien Buemi, Edoardo Mortara y Lucas di Grassi. El suizo de Mahindra no pudo aprovechar al máximo su coche en el último intento, al tener la dirección torcida tras un contacto cuando estaba a punto de completar la vuelta, fruto de un malentendido precisamente con Buemi, que se disponía a lanzar su propio intento.

Foto de: Hector Vivas / Getty Images

Un episodio controvertido, que ambos discutieron en el pit lane al término de la sesión y que acabó con ambos monoplazas dañados, impidiéndoles mejorar sus tiempos. Los comisarios consideraron responsable al suizo y, más allá del resultado de la clasificación, recibirá una penalización de tres posiciones que le hará partir prácticamente desde el fondo de la parrilla.

En el segundo grupo, la lucha fue extremadamente ajustada: Antonio Félix da Costa (segundo), Joel Eriksson, Felipe Drugovich, Max Günther y Pascal Wehrlein (sexto) quedaron separados por solo 42 milésimas, confirmando un duelo decidido al detalle. Para el alemán de Porsche, se trata de una eliminación casi sorprendente, especialmente teniendo en cuenta que el año pasado la clasificación fue uno de sus puntos fuertes.

Además de Wehrlein y de su compatriota de DS, también quedaron eliminados en la primera fase Zane Maloney con el otro Lola, Jake Dennis, Jean-Eric Vergne y Dan Ticktum, con el británico encontrando serias dificultades para hacer funcionar los neumáticos, uno de los grandes temas de este fin de semana en Miami.

No obstante, conviene recordar, como ya se vio hace pocas semanas en Ciudad de México, que la clasificación es solo una parte de un fin de semana que aún tiene mucho que contar. Con un grupo compacto en la primera fase de carrera, las opciones de que incluso quienes parten fuera del top 8 puedan aspirar a la victoria siguen siendo todo menos marginales.

