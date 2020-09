De volver a nacer en Spa, a querer regresar a un monoplaza en 2021

Correa sufrió graves lesiones en los pulmones y en la pierna derecha en el accidente múltiple ocurrido al comienzo de la carrera del sábado de F2 el año pasado en el que falleció Anthoine Hubert.

El ecuatoriano-estadounidense pasó dos semanas en coma después del accidente mientras se recuperaba de sus lesiones respiratorias, pero pudo volver a su casa en Estados Unidos, donde desde entonces se ha centrado en la rehabilitación de su pierna derecha.

En una entrevista en la cuenta de Instagram de la F2, Correa dijo que su recuperación había ido "bastante bien", y que ahora tenía la esperanza de volver a la categoría el año que viene.

"Me he estado recuperando muy rápidamente, presionando mucho con esa mentalidad de corredor, siempre haciendo más de lo necesario, pero ha ido bien", dijo Correa. "De hecho, estoy tratando de volver el año que viene, así que antes de lo que pensábamos inicialmente, pero pinta bien".

"Todavía me quedan unas cuantas cirugías por hacer, pero todo el metal alrededor de mi pierna debería desaparecer para finales de este año, lo que significa que podré subirme a un coche, quizás ya en diciembre".

Correa volverá a Bélgica este fin de semana como invitado de la F2 al cumplirse un año del accidente, y espera que la visita proporcionara algún tipo de conclusión.

"Sentí que había una manera de cerrar el capítulo, pero más importante aún, de rendir mi tributo a Anthoine", dijo Correa.

"No he podido hacerlo apropiadamente desde Miami. Ha sido algo que tenía pendiente. Sentía que debía venir aquí este fin de semana, recibí la invitación del F2, y la acepté de inmediato. Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de ver a toda la gente del paddock de nuevo. Pero también va a ser un fin de semana muy emotivo para mí".

Correa rindió homenaje a Hubert a lo largo de la entrevista, revelando que la familia del francés había estado en contacto con sus padres durante su recuperación.

"Estuvieron enviando mensajes de texto a mis padres días después del accidente, preguntando cómo estaba yo. Estaban muy preocupados por mí", dijo Correa.

"Su novia, Julie, vino a visitarme al hospital en Londres mientras estaba en coma. De hecho tengo una foto mía lleno de tubos y sensores por todas partes, y ella está a mi lado. Creo que eso realmente te muestra la calidad de la gente que son, y por qué Anthoine era un chico tan agradable".

"Era un chico genuinamente bueno. Era un buen amigo, aunque en las carreras, no necesariamente nos hacemos amigos de la gente contra la que corremos. Era un tipo tranquilo. Estaba muy tranquilo todo el tiempo, realmente positivo. Es difícil para mí hablar de él. Ya conducir aquí hoy, mirar la pista, me da escalofríos, y todo lo que hago me recuerda a él. Sigue siendo increíble lo que pasó. No parece real en cierto modo".

"Sólo me pone triste, también por su familia. Pienso mucho en ellos también. Estoy aquí para rendirle homenaje, estoy aquí sobre todo por él este fin de semana, para cerrar el capítulo y empezar a mirar hacia adelante".

